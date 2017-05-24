Skoda продолжает играть в хоккей
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Skoda продолжает играть в хоккей
Май 24 12:07 2017

Skoda продлила соглашение о спонсорстве Чемпионата мира по хоккею IIHF на следующие четыре года.

В связи с чем бренд остаётся генеральным спонсором мирового первенства до 2021 года. Об этом на 81-м Чемпионате мира по хоккею в Кёльне заявили представители марки, Международная федерация по хоккею IIHF и агентство Infront Sports & Media, официальный маркетинговый партнёр IIHF в вопросах, связанных с организацией Чемпионатов мира.

Сотрудничество Skoda с IIHF, которое продолжается 25 лет, начиная с 1993 года, было занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длительное спонсорство в истории мировых спортивных чемпионатов. В рамках этого партнёрства в воскресенье, 21 мая, после напряжённого финального матча между командами Швеции и Канады председатель Совета директоров Skoda Бернхард Майер (Bernhard Maier) вручил нападающему шведской сборной Вильяму Нюландеру приз как самому ценному игроку Чемпионата.

Skoda, IIHF Ice Hockey World Championship_Germany_2017

«Поддержка такого потрясающего вида спорта, как хоккей на льду, сыграла ключевую роль в жизни компании с самого начала истории нашего спонсорства в 1990-е годы. Это партнёрство внесло значимый вклад в укрепление имиджа и репутации бренда на международной арене, – говорит Бернхард Майер, председатель Совета директоров Skoda. – Стратегия развития компании подразумевает непрерывный рост в ближайшие годы. Хоккей на льду – очень динамичный вид спорта, который популярен во всем мире и привлекает широкую аудиторию. Ценности хоккея как нельзя лучше соответствуют ценностям бренда Skoda. Исходя из этого, нам кажется абсолютно логичным в долгосрочной перспективе продолжить поддерживать одно из главных ежегодных событий в мире спорта».

Соглашение о продлении спонсорства в пятницу, 19 мая, подписали председатель Совета директоров Skoda Бернхард Майер, президент Международной федерации хоккея IIHF Рене Фазель (Rene Fasel) и председатель правления Infront Sport & Media Филипп Блаттер (Philippe Blattner).

Торжественное подписание состоялось на стадионе Lanxess Arena в Кёльне, где 21 мая прошел финальный матч Чемпионата мира по хоккею. При этом присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса, подтвердивший сотрудничество Skoda и IIHF как самое продолжительное за всю историю мирового спорта.

В 1992 году марка впервые стала транспортным партнёром финальных игр Чемпионата, который проходил в Праге и Братиславе, а начиная с 1993 года ежегодно становилась генеральным спонсором мирового первенства. Один из самых динамичных видов командного спорта чрезвычайно популярен не только в Чехии, но и во многих других ключевых для компании регионах.

В Европе 85% проданных маркой автомобилей реализованы в тех странах, где ведутся прямые трансляции Чемпионата мира по хоккею на льду, а по всему миру этот показатель составляет 58%. Кроме того, во многих странах, таких как Россия, являющихся важными рынками для компании, хоккей пользуется всенародной любовью – и это ещё один аргумент в пользу этого вида спорта.

Skoda, hockey, хоккей

Одно из преимуществ долгосрочного партнёрства – регулярность проведения соревнований. Чемпионат мира по хоккею на льду проводится ежегодно, благодаря чему логотипы Skoda на шлемах, форме спортсменов, ледовом поле и автомобилях корпоративного парка, обслуживающего чемпионат, постоянно находятся в прицеле телекамер.

В 2017 году более миллиарда поклонников спорта следило за ходом мирового первенства по телевизору. Более 600 тысяч фанатов пришли поболеть за свои команды на стадионы.

Хоккей на льду – один из ключевых видов спорта в спонсорской стратегии чешского бренда наряду с велосипедными и автомобильными соревнованиями. Помимо Чемпионата мира по хоккею на льду IIHF Skoda поддерживает множество национальных ассоциаций и лиг.

Начиная c 2010 года Skoda Auto Россия является генеральным спонсором Федерации хоккея России и мужской Национальной сборной России по хоккею. Помимо этого, в течение семи лет SKODA выступает официальным партнёром Кубка Первого канала – российского этапа Еврохоккейтура.

Марка поддерживает и юношеский спорт, являясь организатором Всероссийского детского турнира по хоккею с шайбой Skoda Junior Ice Hockey Cup. В этом году финальные игры юбилейного, пятого, юниорского чемпионата прошли на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» при участии Президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и знаменитых хоккеистов Алексея Морозова и Алексея Яшина.

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IIHFSkodaхоккей
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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