Skoda продолжает играть в хоккей 8

Skoda продлила соглашение о спонсорстве Чемпионата мира по хоккею IIHF на следующие четыре года.

В связи с чем бренд остаётся генеральным спонсором мирового первенства до 2021 года. Об этом на 81-м Чемпионате мира по хоккею в Кёльне заявили представители марки, Международная федерация по хоккею IIHF и агентство Infront Sports & Media, официальный маркетинговый партнёр IIHF в вопросах, связанных с организацией Чемпионатов мира.

Сотрудничество Skoda с IIHF, которое продолжается 25 лет, начиная с 1993 года, было занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длительное спонсорство в истории мировых спортивных чемпионатов. В рамках этого партнёрства в воскресенье, 21 мая, после напряжённого финального матча между командами Швеции и Канады председатель Совета директоров Skoda Бернхард Майер (Bernhard Maier) вручил нападающему шведской сборной Вильяму Нюландеру приз как самому ценному игроку Чемпионата.

«Поддержка такого потрясающего вида спорта, как хоккей на льду, сыграла ключевую роль в жизни компании с самого начала истории нашего спонсорства в 1990-е годы. Это партнёрство внесло значимый вклад в укрепление имиджа и репутации бренда на международной арене, – говорит Бернхард Майер, председатель Совета директоров Skoda. – Стратегия развития компании подразумевает непрерывный рост в ближайшие годы. Хоккей на льду – очень динамичный вид спорта, который популярен во всем мире и привлекает широкую аудиторию. Ценности хоккея как нельзя лучше соответствуют ценностям бренда Skoda. Исходя из этого, нам кажется абсолютно логичным в долгосрочной перспективе продолжить поддерживать одно из главных ежегодных событий в мире спорта».

Соглашение о продлении спонсорства в пятницу, 19 мая, подписали председатель Совета директоров Skoda Бернхард Майер, президент Международной федерации хоккея IIHF Рене Фазель (Rene Fasel) и председатель правления Infront Sport & Media Филипп Блаттер (Philippe Blattner).

Торжественное подписание состоялось на стадионе Lanxess Arena в Кёльне, где 21 мая прошел финальный матч Чемпионата мира по хоккею. При этом присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса, подтвердивший сотрудничество Skoda и IIHF как самое продолжительное за всю историю мирового спорта.

В 1992 году марка впервые стала транспортным партнёром финальных игр Чемпионата, который проходил в Праге и Братиславе, а начиная с 1993 года ежегодно становилась генеральным спонсором мирового первенства. Один из самых динамичных видов командного спорта чрезвычайно популярен не только в Чехии, но и во многих других ключевых для компании регионах.

В Европе 85% проданных маркой автомобилей реализованы в тех странах, где ведутся прямые трансляции Чемпионата мира по хоккею на льду, а по всему миру этот показатель составляет 58%. Кроме того, во многих странах, таких как Россия, являющихся важными рынками для компании, хоккей пользуется всенародной любовью – и это ещё один аргумент в пользу этого вида спорта.

Одно из преимуществ долгосрочного партнёрства – регулярность проведения соревнований. Чемпионат мира по хоккею на льду проводится ежегодно, благодаря чему логотипы Skoda на шлемах, форме спортсменов, ледовом поле и автомобилях корпоративного парка, обслуживающего чемпионат, постоянно находятся в прицеле телекамер.

В 2017 году более миллиарда поклонников спорта следило за ходом мирового первенства по телевизору. Более 600 тысяч фанатов пришли поболеть за свои команды на стадионы.

Хоккей на льду – один из ключевых видов спорта в спонсорской стратегии чешского бренда наряду с велосипедными и автомобильными соревнованиями. Помимо Чемпионата мира по хоккею на льду IIHF Skoda поддерживает множество национальных ассоциаций и лиг.

Начиная c 2010 года Skoda Auto Россия является генеральным спонсором Федерации хоккея России и мужской Национальной сборной России по хоккею. Помимо этого, в течение семи лет SKODA выступает официальным партнёром Кубка Первого канала – российского этапа Еврохоккейтура.

Марка поддерживает и юношеский спорт, являясь организатором Всероссийского детского турнира по хоккею с шайбой Skoda Junior Ice Hockey Cup. В этом году финальные игры юбилейного, пятого, юниорского чемпионата прошли на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» при участии Президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и знаменитых хоккеистов Алексея Морозова и Алексея Яшина.