Российский Focus получил «антигрязевую» защиту 27

В конструкцию и отделку Ford Focus, выпускаемого на заводе Ford Sollers во Всеволожске, внесены улучшения.

Изменения направлены на повышение комфорта и безопасности при эксплуатации автомобиля в российских условиях. При доработке автомобиля специалистами Sollers учитывались конкретные отзывы и предложения российских владельцев Ford.

Для Focus была увеличена зона очистки ветрового стекла с водительской стороны, благодаря чему повысилась безопасность движения в плохую погоду. Рабочая зона щётки стеклоочистителя увеличена на 30 мм в верхней части хода щетки и на 16 мм – в нижней.

Увеличение сектора обзора достигнуто за счёт изменения геометрии поводка и обновления программного обеспечения для электромотора привода щёток. Это важное для российских клиентов улучшение уникально для автомобилей Ford отечественной сборки и отсутствует на других рынках. Внесение изменений в конструкцию стеклоочистителей никак не сказалось на акустическом комфорте в салоне автомобиля.

Интерьер Ford Focus стал более практичным за счёт использования ткани обивки c водоотталкивающими свойствами. Благодаря особой пропитке, обивка сидений эффективно сопротивляется намоканию и загрязнению, в том числе напитками и продуктами питания. Ткань дольше сохраняет привлекательный вид, повышается долговечность обивки, реже возникает необходимость в чистке сидений.

Оценить преимущества новой обивки смогут все покупатели Ford Focus с тканевым салоном. Новая ткань, которая прошла успешные испытания на других моделях Ford, будет поставляться на завод Ford Sollers из Европы.

Оба изменения разработаны в рамках программы непрерывного улучшения и адаптации моделей Ford, выпускаемых в России. Адаптация к потребностям российских клиентов осуществляется опытной командой инженеров R&D центра Ford Sollers на основании опросов автовладельцев. Ранее реализованные меры по адаптации модели для российского рынка включают увеличение дорожного просвета до 160 мм, улучшение шумоизоляции, а также добавление «зимнего пакета» (электрообогрев передних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя) в список опций для всех версий.

Улучшенные стеклоочистители начнут устанавливать на все Ford Focus, выпускаемые на заводе Sollers, с 25 мая 2017 года, при этом новая ткань обивки сидений с грязезащитными свойствами используется в производстве Ford Focus уже сейчас.