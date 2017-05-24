Малиновые пиджаки вернулись! 20

Малиновые пиджаки снова в деле, они опять начинают щипать бизнес.

Нет, это не те, кто выжил после перестрелок 90-х в голдовых цепурах. У них тоже достаточно голды.

На сегодняшний день малиновый пиджак это официальная форма Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор, руководимый интеллигентнейшим утонченным Онищенко, стал визуальным воплощением его представлением о прекрасном, поэтому люди его ведомства, его уж нет, а ведомство цветет переодетое в малиновые пиджаки, брюки, юбки и все это богато инкрустировано золотом погон.

Эти люди малиновые пиджаки набрасываются на бизнес. В стране контрафакта, где народ дохнет от подделок, ест подделки, пьет подделки, покупает подделки, занимается мошенническими схемами по впариванию подделок Роспотребнадзор взирая на эту ситуацию, понимает, что нужно защитить публику и подступается к автомобильным заводам. С точки зрения малиновых пиджаков, у них достаточно полномочий для того, чтобы не только изучить ситуацию с производством автомобилей на территории нашей страны, но и в случае чего достаточно полномочий для, чтобы остановить производство.

Здесь должна прозвучать тревожная музыка.

Роспотребнадзор замахивается на выпуск транспортных средств.

В качестве повода для проверки, он предпочитает избрать заявление автовладельца по любому поводу, либо данные по аварии. В этой связи Роспотребнадзор имеет полное право, как ему кажется, потребовать изделие на проверку и более пристально посмотреть что же там произошло. С одной стороны понятно, что лавры американских институтов, которые расследовали дизельгейт не дают ему покоя, с другой стороны вытанцовывается знакомая наша ситуация, которая сопровождала малиновые пиджаки в не зависимости от того, на службе какого ведомства они проходили последние десятилетия.

Что означает проверка? Что означает образцы на проверку? Представьте себе, есть формальный повод случилось ДТП с участием Mercedes и Роспотребнадзор не просит, а требует 10 Гелендвагенов на проверочку и – мы то уж их проверим.

Поскольку это орган исполнительной власти, то соответственно Mercedes обязан покорится он в нашей стране играет по нашим правилам.

Я бы еще рекомендовал попристальней присмотреться к Lexus, Infinity, Porsche, Ferrari, Lamborghini.

В перчаточном ящике шума подозрительные и если клиент пожалуется по этому поводу достаточно все-таки инициировать проверку.

А ведь недавно один клиент на Ferrari обнаружил ржавчину на заднем крыле, потребовал либо перекрасить, либо вернуть деньги и Роспотребнадзор вправе заступиться за бедного клиента и потребовать всю партию Ferrari на проверку!

Это же разные модели, а как мы малиновые пиджаки можем допустить, чтобы в этой стране поголовного контрафакта люди ездили на некачественных Ferrari, на проверочку быстренько, потому что клиент страдает. За 12 миллионов клиент страдает! Недопустимо!

Малиновые пиджаки они же справедливость. Голдовая цепура, голдовые погоны, они как раз и требуют своей позолотой принимать ответственные решения даже не смотря на то, что это грозит очень серьезными последствиями для фирмы Ferrari.

Под эту раздачу уже попал завод Toyota.

С чего бы нужно было начинать проверки выпускаемых в нашей стране автомобилей? Конечно же с Toyota. Мы прекрасно понимаем позицию Роспотребнадзора, который взволновался производством тойот.

Также взволнованно эти люди выглядели на пороге завода Hyundai. Они пришли и решительно проверили завод Hyundai и выяснилось, что там все в порядке. И на Toyota все в порядке.

Еще они пришли на завод Foton. Вы слышали о том, что в нашей стране существует китайский производитель Foton? На самом деле отечественный, потому что все, что в нашей стране производится, оно становится отечественным. Я не слышал. Понятно, что я не до конца образованный, у меня не такой широкий диапазон. Но завод Foton был найден, туда пришла проверка Роспотребнадзора. Завод Foton выдержал эту проверку, устранил все замечания, перечень этих замечаний является коммерческой тайно и с тех пор мы с вами можем быть уверенными, что безупречного качества китайские автомобили Foton отныне нас не подведут.

Нас также никогда не подведет Toyota она становится вечной, Hyundai она становится безупречной и завод Foton. Остальным приготовится!

Представьте себе, что начнется, когда на вас око свое положит Роспотребнадзор. Сейчас они трясут заводы, но они еще могут потребовать партию товара, они могут заступиться за отдельного клиента, они могут проверить конкретный автомобиль особенно если это что-то типа Bentley или очень плохого AMG. Речь идет не только о том, что Роспотребнадзор своими малиновыми пиджаками может пройтись по производству, он вправе проверять и сбытовую сеть. А у нас в сбытовой сети очень много всего.

Продается огромное количество товара, на которое желательно посмотреть по пристальней. В нашей стране поголовного контрафакта, где нет качественной еды, где закончились сыры (это оценочное суждение), где очень серьезные проблемы с производством молока, где непонятно что называется колбасой самое время заняться автомобильным производством.

Из этого всего вытанцовывается сценарий по АВТОВАЗу. АВТОВАЗ давно напрашивается, нет у него в репутации того уровня безупречности, которая сопровождает пошатнувшиеся под натиском проверки Toyota или Hyundai, АВТОВАЗ в этом отношении чуть похуже себя чувствует. Понятно, что претензий к АВТОВАЗу нет.

Если вы посмотрите отзывные компании, то у Toyota отзывные компании в год по несколько раз, а у АВТОВАЗа в среднем 2 за всю биографию.

За 50 лет АВТОВАЗа 2 раза что-то там отзывали, связанное с гайкой и одним подшипником. То есть машины безупречные. Это позволит АВТОВАЗу если что захлопнуть ворота перед голдовыми цепурами и малиновыми пиджаками, но есть основания полагать, что какой-нибудь клиент пожалуется, тем самым поднимет волну и все-таки проверка грянет на АВТОВАЗе.

АВТОВАЗ это такой завод, который будучи всегда государственным предприятием, находясь под сенью государства и оплачиваемый исключительно из нашего с вами кармана выкрутиться в не зависимости от того, кто на него в данный момент имеет зуб, пусть даже это золотая фикса человека в малиновом пиджаке с голдовой цепурой.

Не так давно, буквально 15 лет тому назад в нашей стране случился инструментальный государственный технический осмотр. Мы стали единственной страной на планете Земля, где уровень идиотизма исполнительной власти зашкалил до такого запредельного уровня, что автомобиль перед выпуском в обращение, то есть перед продажей конкретному клиенту в обязательном порядке должен пройти государственный технический осмотр.

Во-первых, из этого следует, что гостехосмотр это никому ненужная процедура, во-вторых, депутаты Государственной Думы, придумавшие столь странную меру в действительно то имели конкретно АВТОВАЗ. Они прекрасно понимали, что нельзя Жигулям ездить по нашей стране. То, что выпускается на АВТОВАЗе должно сразу идти в утилизацию под пресс, ни к коем случае не в сбытовую сеть.

Тогда они зашли с другого конца и запретить продажу и обязали все вновь продаваемые в нашей стране проходить государственный инструментальный технический осмотр, именно что инструментальный.

Под это дело попался Mercedes, все остальные немцы, японцы и корейцы, под это дело только не попал АВТОВАЗ. Как Жигулям было по барабану, как АВТОВАЗ могильщик русского народа, продолжала штамповать свою непотребство, так и продолжает выпускать по сию пору.

А человек, который покупал себе Mercedes, он должен был пройти государственный инструментальный технический технический осмотр, чтобы доказать его машина имеет полное право двигаться по дорогам нашей страны. Уникальная совершенно ситуация. Атаку АВТОВАЗ отбил великолепно, он сделал гадость всей стране.

Вся страна после этого чувствовала себя чрезвычайно неумно, потому что новая машина тем и хороша, что к ней претензий нет, но тем не менее ГТО она проходила.

Сейчас, когда Роспотребнадзор готовится к главному удару по АВТОВАЗу понятно, что из этого получится опять что-то ближе к комедии, но никак не к здравому смыслу. Потому что все дороги ведут на АВТОВАЗ, а никак не на Toyota или Hyundai. Примечательно другое любая машина, которая выходит у нас в обращение, она имеет одобрение типа транспортного средства, она соответствует законам Российской Федерации и она прошла все виды сертификации, сертификационных и гостовских исследований, какие только бывают, включая полигоные испытания. Иного не дано. Путь попадания автомобиля в розницу тернист, многопланов и подлежит огромному количеству проверок на разных этапах.

Когда Роспотребнадзор вдруг в какой-то момент решает, что ему нужно проверить готовый продукт, то он тем самым объясняет стране, что абсолютно все сертификаты это филькина грамота. Что все сертификаты нашей страны это способ кормить сертифицирующие органы, не имеющие никакого отношения к реальной жизни с точки зрения потребителя, позволяющий этим сертификатом воспользоваться вместо туалетной бумаги. Все сертификаты не имеют никакого смысла грош им цена абсолютно всем. Потому что если сертифицированный продукт вдруг возбуждает Росстандарта на том основании, что он чему-то не соответствует, то Росстандарт в данном случае должен прийти в сертифицирующий орган и спросить а с какой стати вы это сертифицировали, но никак не наезжать на потребительскую сеть, на сбыт и на конкретный продукт.

Примечательно, что Росстандарт проспавший контрафакт по всем фронтам, допустивший, что у нас страна контрафакта, очнувшись с опозданием в несколько десятилетий кроме автомобильных заводов решил заняться качеством товаров в магазинах, то есть в конечной точке, где уже производитель спрятался 35 раз и за бумажки и за посредников.

Производство колбасы нашей непотребной, сделанной из остатков целлюлозы (это оценочное суждение) никто не собирается беспокоить. Очень хочется прийти и проверить чем же торгует серьезная ритейловская сеть. Почему именно она? Потому что с руководством ритейла будет интересней договариваться. Ты приходишь, учреждаешь проверку, трясешь их, находишь там то, что тебе не нравится после чего идешь не к сертифицирующим органам, не к производителю, выпустившему этот непотребный товар, а к директору магазина и говоришь у тебя здесь вот этот товар нашу проверку не прошел и директор должен будет ответить на этот вызов, как учил его Дмитрий Анатольевич Медведев, предрекавший, что на вызовы современности мы должны отвечать решительно. Директор магазина человеку в голдовых погонах и в малиновом пиджаке ответит…

Роспотребнадзор, доказывающий, что сертификат в нашей стране это фуфло, собирается заходить только через реализаторов, опасаясь производителей. Это говорит о том, что борьба с контрафактом у нас будет продолжаться. У нас огромное количество органов борется за качество нашей жизни, битва пока не выиграна, но теперь после многолетней спячки Роспотребнадзор нашел наконец-то куда бы ему пойти, не туда куда посылают, чем бы ему заняться, не тем, что ему предлагают и кого бы проверить, не тех кого надо.

Сильно подозреваю, что к АВТОВАЗу он придет еще очень не скоро. Хотя уж если Роспотребнадзор начинает аккуратненько объяснять всем, что у него есть подобные полномочия, его дорога именно туда.

Второй маршрут после Тольятти это Нижний Новгород. Посмотрите, что именно происходит на Горьковском автомобильном заводе там, где выпускают Газели. Мы верим в безупречность двигателей фирмы Camins, которые ставятся на Газели, но многое из того, что делают на Горьковском автозаводе вызывает тоже некое сомнение. Вполне возможно, что по жалобам трудящихся, либо несчастных водителей за рулем грузовиков приведет на порог Горьковского автомобильного завода малиновые пиджаки Роспотребнадзора.

Коллизия только начинается. Роспотребнадзор только-только пробует себя в ранге силовиков, им эта роль давно уже казалась очень привлекательной. Силовиками они себя мнили и раньше, но никаких серьезных пока подтверждений намерению не было, теперь она наконец-то появляется. Роспотребнадзор взявшись за конечный продукт вполне возможно, что размотает в обратную сторону этот клубок брака и контрафакта и вплотную подступится к забору автопроизводителя.

Дальше на АВТОВАЗ его никто и никогда не пустит. А на Mercedes, BMW он обязательно зайдет.