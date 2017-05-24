Hyundai Tucson даст прикурить 49

Hyundai планирует выпустить «заряженную» версию Tucson.

Компания открыла планы о выходе на рынок «заряженного» паркетника Tucson от спортивного подразделения N Performance.

Корейские инженеры считают, что платформа кроссовера вполне подходит для строительства спортивного внедорожника, а маркетологи не сомневаются, что такая модель однозначно получит своего покупателя.

У «подогретого» паркетника уменьшат дорожный просвет, усовершенствуют рулевое управление и тормозную систему, а также «обуют» в спортивные шины.

Ни для кого секрет, что сейчас происходит динамичная разработка модели i30 N, первого «горячего» хэтчбека от Hyundai. Публике его представят осенью этого года.

Hyundai i30 N получит 2-литровый турбодвигатель (по разным данным его мощность будет варьироваться от 250 до 275 л.с.) в паре с механической КПП и самоблокирующимся дифференциалом, модернизированной подвеской и доработанными аэродинамическими элементами.