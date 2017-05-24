Hyundai Tucson даст прикурить
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Hyundai Tucson даст прикурить
Май 24 15:30 2017

Hyundai планирует выпустить «заряженную» версию Tucson.

Компания открыла планы о выходе на рынок «заряженного» паркетника Tucson от спортивного подразделения N Performance.Hyundai Tucson

Корейские инженеры считают, что платформа кроссовера вполне подходит для строительства спортивного внедорожника, а маркетологи не сомневаются, что такая модель однозначно получит своего покупателя.

У «подогретого» паркетника уменьшат дорожный просвет, усовершенствуют рулевое управление и тормозную систему, а также «обуют» в спортивные шины.Hyundai Tucson

Ни для кого секрет, что сейчас происходит динамичная разработка модели i30 N, первого «горячего» хэтчбека от Hyundai. Публике его представят осенью этого года.

Hyundai i30 N получит 2-литровый турбодвигатель (по разным данным его мощность будет варьироваться от 250 до 275 л.с.) в паре с механической КПП и самоблокирующимся дифференциалом, модернизированной подвеской и доработанными аэродинамическими элементами.

Hyundai i30 N Concept

Hyundai i30 N Concept

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 комментарий

  1. михаил отрешко
    Май 24, 16:19 #1 михаил отрешко

    И попросят они денег за него, как за GLC 250

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