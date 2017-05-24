Hyundai Motorsport празднует двойной подиум на ралли Португалии 16

Команда Hyundai Motorsport заняла второе и третье место на Ралли Португалии, шестом этапе Чемпионата мира FIA по ралли 2017.

На Ралли Португалии, завершившемся в воскресенье, 21 мая, экипажи Тьерри Невилля (Thierry Neuville) и Дани Сордо (Dani Sordo) заняли второе и третье места соответственно.

Этим результатом Hyundai Motorsport реализовала свои предстартовые задачи, обеспечив первый подиумный финиш в Португалии. Это шестой раз в истории команды, когда два экипажа оказываются на подиуме, а также продолжение успешной серии попаданий в первую тройку в 2017 году после третьего места в Мексике, первого и третьего места во Франции и победы на прошлом этапе в Аргентине.

Все три экипажа Hyundai Shell Mobis World Rally Team выигрывали на спецучастках в этот уикенд, при этом Хайден Пэддон (Hayden Paddon) и Невилль взяли по четыре участка, а Сордо — один. Это первое ралли сезона, где все экипажи совершили небольшой подвиг, оно стало одним из самых удачных ралли команды по числу побед на спецучастках, которое достигло девяти.

Перед стартом последних четырёх спецучастков воскресенья, включая два проезда по легендарному трамплину Фафе, Невилль и Сордо готовились защищать свои позиции. Пэддон, который в пятницу и субботу страдал от технических проблем, раскрыл свой потенциал и показал отличные промежуточные результаты.

Невилль мог сделать немногое, чтобы приблизиться к итоговому победителю Себастьяну Ожье (Sébastien Ogier), но всё же пришёл лишь на 16 секунд позже действующего чемпиона мира. Бельгиец продолжил непрерывную серию очковых прохождений шоу-спецучастков, став вторым на завершающем участке Фафе, и в общей сложности заработал 22 очка.

Благодаря этому результату Hyundai Motorsport сохраняет второе место в Кубке конструкторов с 173 очками и продолжает наступать на пятки лидирующей M-Sport, у которой на 26 очков больше (199). Тем временем Невилль поднялся на второе место в Чемпионате пилотов, набрав 106 очков после шести этапов этого сезона.

После плотной и трудной борьбы в первый день Невилль с штурманом Николя Жилсулом (Nicolas Gilsoul) уверенно прошли субботний маршрут и были готовы бороться за подиум. Здесь у победителей этапов во Франции и Аргентине не было проблем в гонке за второе место. Это их четвёртый подиум подряд в сезоне, а второе место на шоу-спецучастке позволило продолжить непрерывную серию очковых прохождений шоу-спецучастков.

Как отметил Невилль:

«Мы отлично и чисто прошли шоу-спецучасток и завершили ралли на высокой ноте. В этот уикенд у нас были проблемы с задней частью автомобиля, что не позволило более активно бороться с Ожье и M-Sport за победу. Они здесь выступили великолепно, и мы ничего этому не смогли противопоставить. Я очень доволен вторым местом, а также очередными очками на шоу-спецучастке, они помогли мне улучшить положение в Чемпионате пилотов, где я теперь занимаю второе место сразу после Ожье. С точки зрения команды третье место Дани принесло дополнительные очки в Кубке конструкторов, так что этот уикенд можно с полным правом назвать очень ценным и удачным для нас. Спасибо команде за отличную работу. Теперь мы будем с хорошим настроением готовиться к Сардинии, где одержали победу в прошлом сезоне».

Для Сордо и штурмана Марка Марти (Marc Martí) третье место в Португалии стало первым подиумом на гравийном этапе для Hyundai Motorsport после прошлого успеха на асфальте и смешанном покрытии в Испании. Суммарно это шестое попадание экипажа на подиум за команду. Несмотря на ряд сложностей в течение уикенда, они смогли отбить атаки сильных конкурентов и занять третье место.

«Я по-настоящему счастлив попаданием на подиум. В субботу я был немного разочарован, что не смог подобраться ближе к борьбе за победу, но Себастьян и Тьерри просто были слишком быстры. В результате я оказался чересчур далеко от них, чтобы имело смысл активно атаковать, поэтому мы сосредоточились на удержании третьего места и попадании на подиум. Это был захватывающий и приятный уикенд. Поддержка зрителей была просто невероятной, видеть такое количество людей вдоль участков — это потрясающе. Большое спасибо всем, кто болел за нас, и всей команде за этот замечательный результат», – прокомментировал результат Сордо.

Ралли Португалии для Пэддона и штурмана Себа Маршалла прошло под девизом «А что если?». Британско-новозеландский экипаж выиграл на четырёх спецучастках и боролся за лидерство в гонке в пятницу, после чего проблемы с электрикой сбили их с ритма. После ещё одной проблемы с рулевой рейкой в субботу в воскресенье они выходили на старт полные решимости продемонстрировать свой потенциал, что они и сделали.

Пэддон отметил: «Во-первых, я бы хотел сказать большое спасибо всей нашей команде за их самоотверженную работу. Иногда они раздражают, но они не сдаются. Напротив, с каждой новой гонкой они прилагают ещё больше усилий, поэтому мы надеемся, что вместе обязательно справимся с преследующими нас проблемами. На этих последних участках ралли мы хотели показать всё, на что способны, а понимание того, что мы могли выиграть больше спецучастков, только подстегивало нас стремиться вперед несмотря на неприятности. На шоу-спецучастке было весело. Поскольку мы были первыми, пришлось изрядно «почистить» трассу, больше, чем мы ожидали, но мне это даже понравилось. Себ проделал выдающуюся работу, оказавшись в автомобиле в первый раз. Мы здесь вполне могли бы сражаться за победу, но у нас есть все основания считать, что в дальнейшем мы будем прогрессировать».

После двух побед подряд Hyundai Motorsport поменяла цели для Португалии, где команда никогда ранее не попадала на подиум. С каждым сезоном она поднималась все выше и выше, и второе и третье место в этом этапе продолжают эту тенденцию. Всего в послужном списке команды 26 подиумных финишей в WRC, кроме того, команда попадала в первую тройку на 12 из 13 гонок в этом сезоне.

Директор команды Мишель Нандан отметил:

«Мы выполнили свои задачи на уикенд благодаря попаданию двух наших Hyundai i20 Coupe WRC на подиум. Поздравляю Тьерри и Николя, Дани и Марка с отличной работой. Когда Себастьян Ожье начинает последний день с 16-секундным гандикапом, понятно, что у него не будет сложностей с удержанием этого преимущества. Мы поставили перед собой цель сохранить второе и третье место, с чем оба экипажа прекрасно справились, попутно показав отличное шоу для нескольких тысяч болельщиков, пришедших на трассу. Хайден и Себ также показали отличную скорость этим утром, добавив две победы на спецучастках в свою коллекцию этого уикенда. Очень жаль, что с их автомобилем возникли сразу две разные проблемы за уикенд. Это нужно будет детально изучить. Нам немного не хватило скорости по сравнению с ближайшими конкурентами, но мы вполне довольны своим первым попаданием на подиум в Португалии. Сардиния бросит нам очередной вызов, однако с этим этапом у нас связаны очень приятные воспоминания прошлого сезона, которые мы обязательно захотим освежить».

Следующий, седьмой, этап Чемпионата мира FIA по ралли 2017 пройдет на острове Сардиния, где двенадцать месяцев назад Hyundai Motorsport одержала победу.