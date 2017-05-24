ГАИ стали массово лишать прав за объезд автобуса
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ГАИ стали массово лишать прав за объезд автобуса
Май 24 15:00 2017

Придорожная полиция столицы резко увеличила интенсивность лишения «прав» за нарушение правил обгона и объезда автобусов на остановках.

Речь идет об остановках на узеньких (по полосе в каждом направлении) внутрирайонных улочках. Остановки общественного транспорта тут, как правило, не оборудованы «карманами». Поэтому автобусы высаживают пассажиров просто затормозив напротив остановочного павильона – сообщает Автовзгляд.

Разумеется, движение по улице при этом перекрывается напрочь. Ведь, как правило, в этих местах на осевой проезжей части намалевана сплошная линия разметки, хотя по всем ГОСТам и ПДД здесь в обязательном порядке должна быть прерывистая…

А поскольку стоящий на остановке маршрутный транспорт в ПДД препятствием не считается, его объезд автоматически подпадает под часть 4 статьи 12.15 КоАП.

Что грозит водителю либо штрафом в 5000 рублей, либо лишением водительского удостоверения на 4—6 месяцев.

И именно этой статьей КоАП в последние недели вплотную занялись патрули столичной ГИБДД, решив, видимо, все прочие проблемы движения в городе.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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5 комментариев

  1. Sergey Kuznetsov
    Май 24, 15:38 #1 Sergey Kuznetsov

    Всё хорошо, но ведь это ж надо кем быть что б через сплошную ехать? (Даже если по ГОСТу должна быть прерывистая)

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