ГАИ стали массово лишать прав за объезд автобуса

Речь идет об остановках на узеньких (по полосе в каждом направлении) внутрирайонных улочках. Остановки общественного транспорта тут, как правило, не оборудованы «карманами». Поэтому автобусы высаживают пассажиров просто затормозив напротив остановочного павильона – сообщает Автовзгляд.
Разумеется, движение по улице при этом перекрывается напрочь. Ведь, как правило, в этих местах на осевой проезжей части намалевана сплошная линия разметки, хотя по всем ГОСТам и ПДД здесь в обязательном порядке должна быть прерывистая…
А поскольку стоящий на остановке маршрутный транспорт в ПДД препятствием не считается, его объезд автоматически подпадает под часть 4 статьи 12.15 КоАП.
Что грозит водителю либо штрафом в 5000 рублей, либо лишением водительского удостоверения на 4—6 месяцев.
Что грозит водителю либо штрафом в 5000 рублей, либо лишением водительского удостоверения на 4—6 месяцев.
И именно этой статьей КоАП в последние недели вплотную занялись патрули столичной ГИБДД, решив, видимо, все прочие проблемы движения в городе.
C 2014 года www.amsrus.ru
Всё хорошо, но ведь это ж надо кем быть что б через сплошную ехать? (Даже если по ГОСТу должна быть прерывистая)
Это можно так же написать — кем надо быть, чтобы стоять за автобусом и устраивать пробку, пока все пассажиры ищут талончики у турникета.
Александр Гальчук человеком, который в первую очередь уважает себя.
Sergey Kuznetsov В первую очередь человеком, который не уважает других и не обладает здравым смыслом.
Александр Гальчук то есть выезд на встречку это здравый смысл? Ок, ясно понятно
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