ГАИ стали массово лишать прав за объезд автобуса 294

Придорожная полиция столицы резко увеличила интенсивность лишения «прав» за нарушение правил обгона и объезда автобусов на остановках.

Речь идет об остановках на узеньких (по полосе в каждом направлении) внутрирайонных улочках. Остановки общественного транспорта тут, как правило, не оборудованы «карманами». Поэтому автобусы высаживают пассажиров просто затормозив напротив остановочного павильона – сообщает Автовзгляд .

Разумеется, движение по улице при этом перекрывается напрочь. Ведь, как правило, в этих местах на осевой проезжей части намалевана сплошная линия разметки, хотя по всем ГОСТам и ПДД здесь в обязательном порядке должна быть прерывистая…

А поскольку стоящий на остановке маршрутный транспорт в ПДД препятствием не считается, его объезд автоматически подпадает под часть 4 статьи 12.15 КоАП.

Что грозит водителю либо штрафом в 5000 рублей, либо лишением водительского удостоверения на 4—6 месяцев.

И именно этой статьей КоАП в последние недели вплотную занялись патрули столичной ГИБДД, решив, видимо, все прочие проблемы движения в городе.