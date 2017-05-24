Foton станет эксклюзивным автомобильным партнёром павильона КНР на Экспо-2017 16

В качестве титульного партнёра китайского павильона на Всемирной выставке Foton Motor предоставит организаторам экспозиции КНР микроавтобусы Toano, внедорожники Sauvana и водородные автобусы AUV, которые станут единственными официальными транспортными средствами павильона.

Всемирная выставка Экспо проводится с 1851 года в разных странах мира и выступает международной площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Это своеобразные Олимпийские Игры в области экономики, науки и техники и культуры для широкого обмена мнениями и демонстрации новейших достижений мирового прогресса.

Экспо-2017 на тему «Энергия будущего» пройдёт в Астане (Казахстан) с 10 июня по 10 сентября 2017. Участие в ней подтвердили более 115 государств и 20 международных организаций.

Китайская Народная Республика представит на Экспо-2017 один из самых крупных по площади павильонов с темой экспозиции «Энергия Будущего – Зелёный Шёлковый Путь». В качестве лидера этой инициативы Foton Motor предоставит внедорожники Sauvana, микроавтобусы Toano и автобусы АUV для эксклюзивного обслуживания сотрудников и гостей китайского павильона на Экспо-2017 в Астане. Эти модели Foton ранее неоднократно и весьма успешно использовались во время проведения международных конференций и мероприятий.

Дебютом для внедорожника Sauvana стало успешное прохождение знаменитого ралли «Дакар» в 2016 году. Модель Toano перевозила глав государств в ходе празднования 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году, а также использовалась в качестве официального транспорта для приёма высокопоставленных гостей в рамках Саммита G20 в 2016 году в Ханчжоу (КНР). Автобусы Foton AUV регулярно используются для транспортировки официальных делегаций, гостей и журналистов, демонстрируя безупречный сервис и комфорт. Автобусы AUV работают на водородных топливных элементах, и их отличает не только отсутствие вредных выбросов в атмосферу, но и низкий уровень шума, большой запас хода и высокая производительность.

Опираясь на научные и технологические инновации совместных предприятий – Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd. (BFDA) и Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd (BFCEC), Foton Motor удалось достичь заметных успехов в активном освоении зарубежных рынков. В настоящее время компания представлена более чем в 110 странах мира, сборочные предприятия работают в 20 странах. В 2016 году объем экспорта достиг 58 000 автомобилей (+9% по сравнению с предыдущим годом). Компания занимает первое место среди китайских производителей по экспорту коммерческой техники.

Самый технологически показательный зарубежный проект Foton Motor в области городского транспорта – автоматический непилотируемый наземный метрополитен Астаны. Это хороший пример успешного сотрудничества КНР и Казахстана в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

В настоящий момент компания Foton Motor сотрудничает с генеральным подрядчиком проекта по вопросам предоставления необходимого строительного оборудования, крупнотоннажных грузовых автомобилей и сопутствующих сервисов. Кроме того, недавно Foton Motor выиграла тендер на поставку 1 000 экологически безопасных автобусов Foton AUV в Мьянме, что является самым крупным контрактом на экспорт автобусов с момента основания КНР.

В рамках долговременной стратегии по защите окружающей среды компания Foton создаёт новые энергетические технологии и выпускает продукты, востребованные по всему миру. Автомобили Foton Motor станут ярким подтверждение достижений КНР в экологичных и энергосберегающих технологиях автомобилестроения в рамках Экспо-2017.