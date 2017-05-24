Ford Focus вновь попал в Топ-25 самых продаваемых автомобилей в России 51

Focus в очередной раз стал самой продаваемой моделью Ford в России.

В апреле месяце его продажи увеличились на 19%, насчитав по численности 1288 автомобилей. Отсюда следует, что модель попала в Топ-25 самых продаваемых бестселлеров российского рынка, сообщает агентство «АВТОСТАТ» .

Ранее было заявлено, что наибольший спрос в модельном ряду Ford показывают кроссоверы. Сбыт флагмана Ford Explorer возрос на 88%. Ford Kuga и Ford EcoSport нашли покупателей на 75% и 53% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Общее количество реализованных в апреле российскими дилерами Ford автомобилей составило 4049 штук, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Всего по результатам текущего года было продано 13429 автомобилей Ford (-1%).