Ребёнок без детского кресла

Здравствуйте Офицер!
Как дела брат?
Я только что из больницы. Как ваши дела?
Нормально! Я остановил вас по весьма милой причине — у вас в машине ребенок без детского кресла.
У меня нет детей в машине.
Точно нет детей в машине?
Нет, сэр!
Вы уверены? Вы не ошибаетесь?
— У нас все же есть ребенок в машине без детского кресла!
Я думаю, что это значит, что ты скоро станешь папочкой. Кстати, хотел тебе сказать, что Тодд — отличное имя!
Ха ха, хахаха! Это нечто!!!
— Открой. Вытаскивай. Что он говорит?
Папа, встретимся на твоем дне рождения!
— На его дне рождения!
Вы шутите? На вашем дне рождения?
— Да! Продолжай.
Я люблю моего чудесного папочку!
Это чудесно!
Поздравляю мужик!
Спасибо офицер!
— как тебе?
Я счастлив!
— ты в порядке?
Дааааа! 🙂
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