Ребёнок без детского кресла 115

Сэр у вас в машине ребёнок без детского кресла…

Примерный диалог:

Здравствуйте Офицер!

Как дела брат?

Я только что из больницы. Как ваши дела?

Нормально! Я остановил вас по весьма милой причине — у вас в машине ребенок без детского кресла.

У меня нет детей в машине.

Точно нет детей в машине?

Нет, сэр!

Вы уверены? Вы не ошибаетесь?

— У нас все же есть ребенок в машине без детского кресла!

Я думаю, что это значит, что ты скоро станешь папочкой. Кстати, хотел тебе сказать, что Тодд — отличное имя!

Ха ха, хахаха! Это нечто!!!

— Открой. Вытаскивай. Что он говорит?

Папа, встретимся на твоем дне рождения!

— На его дне рождения!

Вы шутите? На вашем дне рождения?

— Да! Продолжай.

Я люблю моего чудесного папочку!

Это чудесно!

Поздравляю мужик!

Спасибо офицер!

— как тебе?

Я счастлив!

— ты в порядке?

Дааааа! 🙂