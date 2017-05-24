Chery стал партнёром шоу «Новые лица» 15

Российское представительство Chery выступило автомобильным партнёром гала-концерта.

Кроссоверы бренда обеспечили трансферы участников фестиваля, который состоялся 20 мая 2017 года в Государственном Кремлёвском дворце.

«Новые лица» – это проект, которого ещё не было, и уникальный шанс выйти на большую сцену в Кремле для тех, кто только вчера постиг секреты мастерства.

Фестиваль «Новые лица» даёт старт новым талантам, вышедшим из стен школ, училищ и высших учебных заведений по разным направлениям культуры и искусства.

Отборочные туры прошли в 10 крупнейших городах России. Вершиной фестиваля стал гала-концерт в самом центре столицы, где на главную сцену вышли победители отборочных туров со всех уголков страны.

Будущих звёзд российской эстрады встречали автомобили Chery – кроссоверы Tiggo 5 и Tiggo 2 – и доставляли ко входу в Государственный Кремлёвский дворец. Автомобили были по достоинству оценены участниками фестиваля.

«Мы очень рады представленной возможности быть сопричастными к восхождению новых звёзд и открытию новых талантов. Нам очень приятно, что наши яркие и технологичные кроссоверы Chery произвели впечатление на гостей и участников фестиваля и добавили им позитивных эмоций перед выступлением», – прокомментировал директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Геннадий Павлов.