Bentley показала 700 л.с. версию Continental 14

Британская марка Bentley продемонстрировала ограниченную партию Bentley Continental 24.

Этим компания ознаменовала возвращение в «24 часа Нюрбургринга». Специальная модификация, названная Continental 24, получила особый черно-желтый окрас.

Такую комбинацию цветов купе позаимствовало у трековой модели Continental GT3, готовящегося участвовать в соревнованиях «24 часа Нюрбургринга».

Под капотом установлен мощный 700-сильный мотор с 1017 Нм крутящего момента. Стильное купе обуют в 21-дюймовые колесные диски. В интерьере, множество алюминиевых и карбоновых вставок , а сидения обшиты алькантарой и украшены вышитыми аппликациями.

С 700-сильным битурбо двигателем W12 ,автомобиль массой 2750 кг ускоряется до первой «сотни» за 3,5 секунды и способен выдать максимальную скорость в 336 км/ч. Специальную версию выпустят в количестве 24 единиц, а цена на такое купе составит 250 тыс. евро.