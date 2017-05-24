Bentley показала 700 л.с. версию Continental
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Bentley показала 700 л.с. версию Continental
Май 24 11:02 2017

Британская марка Bentley продемонстрировала ограниченную партию Bentley Continental 24.

Этим компания ознаменовала возвращение в «24 часа Нюрбургринга». Специальная модификация, названная Continental 24, получила особый черно-желтый окрас.

Такую комбинацию цветов купе позаимствовало у трековой модели Continental GT3, готовящегося участвовать в соревнованиях «24 часа Нюрбургринга».

bentley continental 24 limited edition

Bentley Continental 24

Под капотом установлен мощный 700-сильный мотор с 1017 Нм крутящего момента.  Стильное купе обуют в 21-дюймовые колесные диски. В интерьере, множество алюминиевых и  карбоновых вставок , а сидения обшиты алькантарой и украшены вышитыми аппликациями.bentley continental 24 limited edition

С 700-сильным битурбо двигателем W12 ,автомобиль массой 2750 кг ускоряется до первой «сотни» за 3,5 секунды и способен выдать максимальную скорость в 336 км/ч. Специальную версию выпустят в количестве 24 единиц, а цена на такое купе составит 250 тыс. евро.bentley continental 24 limited edition

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24 часа НюрбургрингаBentleyBentley Continentalкупе
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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