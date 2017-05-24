Аккредитация на ралли Шёлковый путь-2017
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Аккредитация на ралли Шёлковый путь-2017
Май 24 17:00 2017

За 1,5 месяца до старта седьмого издания ралли «Шёлковый путь» дирекция гонки обновляет официальный сайт проекта.

Новая современная онлайн-платформа станет проводником в мир одной из самых протяжённых гонок планеты – официальные новости дирекции ралли, интервью с гонщиками и штурманами, а также самые свежие фотогалереи и видео доступны всем желающим.

Шёлковый путь 2017

Среди нововведений – раздел «Пресс-центр», специальная область сайта, в которой журналисты получат оперативный доступ к базе фотографий и дополнительному контенту с бивуаков гонки. Сотрудникам СМИ этот раздел станет доступен уже в ближайшее время.

Уже сейчас можно ознакомиться с последними новостями ралли «Шёлковый путь» и посмотреть свежие фотографии с официальной презентации маршрута седьмого издания, которая состоялась в The Ritz Carlton Hotel 17 мая. На мероприятии руководитель проекта Владимир Чагин рассказал присутствующим гостям и гонщикам о наиболее интересных точках маршрута.

Кроме того, на официальном сайте продолжается аккредитация прессы на ралли «Шёлковый путь». Журналистам доступны несколько видов аккредитаций, включая разовую (она позволяет посетить несколько бивуаков, церемонии старта или финиша) и постоянную аккредитации.

Шёлковый путь 2017, маршрут

Официальный сайт «Шёлкового пути»: www.silkwayrally.com

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2017раллиралли-рейдШелковый путь
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AMSRUS
AMSRUS

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