Внедрение электронных ПТС отложили на 2018 год
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Внедрение электронных ПТС отложили на 2018 год
Май 23 09:00 2017

В России планируют перенести сроки внедрения электронных паспортов транспортных средств на начало 2018 года.

Информируется, что данное предложение отправлено на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию. Следует отметить, что изначально ввод электронных паспортов транспортных средств планировалось начать с 1 июля 2017 года, но данное решение по просьбе одной из стран Таможенного союза пришлось перенести.

Инициативу поддержали и производители, которые работают на территории стран ЕАЭС. В настоящее время сведений о сроках внедрения электронных ПТС нет, но по предварительной информации, это произойдёт в ноябре 2017 года или в июле 2018 года. Кроме этого, представители Министерства промышленности и торговли России нуждаются в окончательном согласовании всех актов, по которым будет осуществляться регулирование системы. Ранее сообщалось, что за оформление новых электронных ПТС будут отвечать автопроизводители или дистрибьюторы.

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AMSRUS
AMSRUS

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