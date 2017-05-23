Топ-5 хэтчбэков по цене до 20 тысяч долларов

На первом месте оказался Fiat 500 Abarth со стоимостью 19,99 тысяч долларов. Из положительных моментов модели указаны фирменный дизайн в стиле ретро, а из минусов, экспертами указываются компактные размеры и маленький багажник.
Fiat 500 Abarth
Вторую строчку занимает Volkswagen Golf. Ценник на этот автомобиль доступен с 19,98 тыс. долларов. Под капотом у него размещена силовая установка мощностью в 170 л.с.
Пятидверная Mazda 3 расположилась на третьей позиции. Она обойдётся будущему владельцу от 19,96 тыс. долларов. Эксперты полагают, что японка воплощает отличный вариант цены и качества.
Завершают топовую пятёрку рейтинга доступных хэтчбеков Ford Focus SE Hatch и Subaru Impreza, по цене 19 760 и 19 715 долларов соответственно.
C 2014 года www.amsrus.ru
Я что то не понял. Если Импреза стОит дешевле чем Форд Фокус то, чтож они у нас то ее не продают?
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