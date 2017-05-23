Топ-5 хэтчбэков по цене до 20 тысяч долларов 61

Аналитики агенства iReactor разработали рейтинг доступных хэтчбеков, стоимость которых не превышает отметки в 20 000 долларов.

На первом месте оказался Fiat 500 Abarth со стоимостью 19,99 тысяч долларов. Из положительных моментов модели указаны фирменный дизайн в стиле ретро, а из минусов, экспертами указываются компактные размеры и маленький багажник.

Вторую строчку занимает Volkswagen Golf. Ценник на этот автомобиль доступен с 19,98 тыс. долларов. Под капотом у него размещена силовая установка мощностью в 170 л.с.

Пятидверная Mazda 3 расположилась на третьей позиции. Она обойдётся будущему владельцу от 19,96 тыс. долларов. Эксперты полагают, что японка воплощает отличный вариант цены и качества.

Завершают топовую пятёрку рейтинга доступных хэтчбеков Ford Focus SE Hatch и Subaru Impreza, по цене 19 760 и 19 715 долларов соответственно.