Обновлённый Mitsubishi ASX привезут в Россию осенью
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Обновлённый Mitsubishi ASX привезут в Россию осенью
Май 23 12:00 2017

Кроссовер Mitsubishi ASX вернётся к дилерам осенью 2017 года.

Японский бренд Mitsubishi планирует обновить и привезти в Россию компактный кроссовер ASX к осени этого года. Информацию о технических характеристиках новинки производители пока не раскрывают.

Внешний вид кроссовера ASX здорово смахивает на Outlander, особенно дизайн передней части кузова. От предыдущей версии, новая модель будет отличаться новыми бамперами, вертикально расположенными секциями светодиодных ДХО, рядом с противотуманными фарами. Также разработчики установили светодиодные повторители поворотов на боковые зеркала.

Mitsubishi ASX 2017

Mitsubishi ASX 2017

Помимо экстерьера, рестайлинговый ASX получил: изменённую центральную консоль, улучшенную коробку передач и 7-дюймовую мультимедийную систему с сенсорным экраном и поддержкой смартфонов.

Отметим, что ранние версии Mitsubishi ASX оснащались бензиновыми двигатели 1.6, 1.8 и 2.0 литра мощностью 117, 140 и 150 лошадиных сил соответственно. 117-сильный мотор работал в паре с пятиступенчатой «механикой», следующие два – с вариатором.

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MitsubishiMitsubishi ASXкомпактный кроссовер
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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