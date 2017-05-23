МВД разработан порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля
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МВД разработан порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля
Май 23 11:00 2017

МВД России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка осуществления контроля при внесении изменений в конструкцию колёсных транспортных средств, находящихся в эксплуатации».

Проектом предлагается установить порядок внесения изменений в конструкцию транспортного средства и последующей проверки выполнения требований технического регламентам Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

Предполагается, что контроль будет осуществляться подразделениями Госавтоинспекции, на которые возложены обязанности по проверке конструкции и технического состояния транспортных средств.

Согласно документу, для того, чтобы внести изменения в конструкцию транспортного средства, потребуется разрешение. Оно оформляется на основании заключения предварительной технической экспертизы на предмет возможности внесения изменений, которая проводится испытательными лабораториями (центрами).

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На основании данного разрешения, заявления-декларации об объёме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в неё изменений и проверки технического состояния автомобиля подразделением Госавтоинспекции выдаётся свидетельство, подтверждающее его соответствие требованиям безопасности.

Подобный порядок действовал на территории Российской Федерации с 2000 года до вступления в силу технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

В проекте перечислены требования к содержанию заключения предварительной технической экспертизы на предмет возможности внесения изменений, протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесённых в неё изменений и заявления-декларации об объёме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, а также указан перечень недопустимых изменений конструкции автомобилей, находящихся в эксплуатации.

Проект постановления Правительства Российской Федерации в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

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AMSRUS
AMSRUS

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