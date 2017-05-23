Мичуринский проспект уходит под землю
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Мичуринский проспект уходит под землю
Май 23 20:01 2017

На Мичуринском проспекте возможен обвал грунта.

По данным сообщества «Синие ведёрки», в Москве, по адресу: Мичуринский проспект, дом 58, корпус 1 из-под земли выходит пена из песка, появилась трещина на дороге. При этом представитель районной управы заявляет, что произошёл разлив пены из какой-то машины, при этом есть подозрение, что беда пришла со стороны метро.

Когда выходит на поверхность плывун (песок с водой), на его месте образуется пустота (пещера), а дальше проваливается грунт.

Мичуринский проспект, ЧП, провал грунта, плывун

Мичуринский проспект

Есть большой риск провалиться туда вместе с машиной. Убедительная просьба ко всем участникам движения быть предельно осторожными.

Мичуринский проспект, ЧП, провал грунта, плывун

Мичуринский проспект

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  Article "tagged" as:
беспределДТПплывунпровал грунта
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

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