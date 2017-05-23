Мичуринский проспект уходит под землю 108

На Мичуринском проспекте возможен обвал грунта.

По данным сообщества «Синие ведёрки», в Москве, по адресу: Мичуринский проспект, дом 58, корпус 1 из-под земли выходит пена из песка, появилась трещина на дороге. При этом представитель районной управы заявляет, что произошёл разлив пены из какой-то машины, при этом есть подозрение, что беда пришла со стороны метро.

Когда выходит на поверхность плывун (песок с водой), на его месте образуется пустота (пещера), а дальше проваливается грунт.

Есть большой риск провалиться туда вместе с машиной. Убедительная просьба ко всем участникам движения быть предельно осторожными.