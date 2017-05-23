Единорос Лысаков: «Как мы, депутаты, решим — так и будет!» 390

С последствиями законодательской деятельности депутата-массажиста от Единой России столкнулись уже все автомобилисты страны.

В ближайшее время у населения России есть отличный шанс еще больше ощутить отношение Лысаков и таких как он к избравшему их народу.

