Единорос Лысаков: «Как мы, депутаты, решим — так и будет!»
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Единорос Лысаков: «Как мы, депутаты, решим — так и будет!»
Май 23 19:02 2017

С последствиями законодательской деятельности депутата-массажиста от Единой России столкнулись уже все автомобилисты страны.

В ближайшее время у населения России есть отличный шанс еще больше ощутить отношение Лысаков и таких как он к избравшему их народу. 
Депутат Вячеслав Лысаков Депутат Вячеслав Лысаков Депутат Вячеслав Лысаков Депутат Вячеслав Лысаков Депутат Вячеслав Лысаков

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Сергей Домущий
Сергей Домущий

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3 комментария

  1. михаил отрешко
    Май 23, 19:12 #1 михаил отрешко

    Ждём от Сергея Степановича тест-драйва двушки в новостройке в сравнении с сильно поддержаной, но не сильно битой, хрущёвкой.))))))

  2. Roman Averin
    Май 23, 19:28 #2 Roman Averin

    Я барин…вы быдло!!!…Вот и все)…хочеться в рожу ему за***ь (протите)

  3. Sergei Makeev
    Май 23, 20:34 #3 Sergei Makeev

    Любопытная биография: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

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