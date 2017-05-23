Единорос Лысаков: «Как мы, депутаты, решим — так и будет!»

В ближайшее время у населения России есть отличный шанс еще больше ощутить отношение Лысаков и таких как он к избравшему их народу.
Ждём от Сергея Степановича тест-драйва двушки в новостройке в сравнении с сильно поддержаной, но не сильно битой, хрущёвкой.))))))
Я барин…вы быдло!!!…Вот и все)…хочеться в рожу ему за***ь (протите)
Любопытная биография: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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