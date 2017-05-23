Бюджетный вариант Nissan Micra выходит в свет 28

Японский производитель Nissan объявил о выходе на рынок компактной модели Micra новой генерации.

Это будет самая доступная комплектация машины в линейке.

По сообщениям представителей компании, новый компактный мотор рабочим объёмом 1,0 литра будет выдавать 71 л.с. В паре с ним будет работать 5-ступенчатая «механика». Компактный автомобиль, опирающийся на землю 15- или 16-дюймовыми колёсами, будет расходовать 4,6 литра топлива на 100 километров пути.

Руководство Nissan считает, что на долю начальной модификации маленького хэтчбека будет приходиться практически 20% от всего объёма продаж новинки.