Audi – мировое признание 2017 8

Второй раз подряд Audi одерживает победу в конкурсе Automotive Innovations Award в категории производителей премиум-класса.

«Представив за отчётный период 84 новые разработки, компания Audi продемонстрировала наиболее внушительный инновационный потенциал среди всех производителей (как массового сегмента, так и сегмента премиум-класса), став таким образом самым инновационным брендом в общем зачёте», — отметили члены жюри в своем заключении.

В рамках конкурса оценивались четыре направления деятельности: силовые установки, автопилотирование и безопасность, концепции автомобиля и кузов, а также интерфейс и технологии подключения. В двух последних категориях Audi также был признан самым инновационным производителем.

В то же время Audi празднует победу в конкурсе Motor Klassik Awards 2017. Модель Audi Sport quattro 1983 года выпуска стала победителем в категории «Классические автомобили 1980-х годов» (Classic of the 1980s), набрав 27,2% от всех голосов. В голосовании приняли участие более 22 тысяч читателей популярного журнала, посвящённого историческим автомобилям. Модель Audi Sport quattro была выпущена ограниченным тиражом в 214 экземпляров. В течение долгого времени эта модель, получившая у поклонников прозвище «коротышка» («the short one»), оставалась самым дорогим автомобилем бренда: её цена составляла 200 тысяч немецких марок (102 000 евро).

А в голосовании читателей крупнейшего в Европе журнала, посвящённого полноприводным автомобилям, сразу две модели Audi одержали победу. Кроссовер Audi Q5 стал абсолютным победителем в категории «SUV и кроссоверы в ценовой категории от 30 000 до 50 000 евро».

Audi A6 Allroad был признан победителем в категории «Полноприводные кроссоверы». Всего на награды претендовало 170 моделей в 10 категориях.

Также бренд великолепно проявил себя на Ближнем Востоке, получив большое число наград. Модель Audi S8 plus была удостоена награды «Роскошный седан года» (Luxury Saloon Car of the Year) от ближневосточного издания Wheels Magazine. Автомобиль стал победителем в категории «Лучший спортивный суперкар» (Best Super Sport Car) премии OKAZ PR Arabia National Auto Awards.

В Абу-Даби модель Audi R8 завоевала сразу две награды в премии «Автомобиль года на Ближнем Востоке» (Middle East Car of the Year Awards): абсолютную награду «Автомобиль года» и награду в номинации «Суперкар года». Также в рамках этой премии призы достались в своих номинациях и другим моделям Audi: Audi A4 и Audi TTS; Audi RS Q3 и Audi S8 plus.

Audi Middle East также удостоилась наград конкурса «Автомобиль года на Ближнем Востоке» (MECOTY). Здесь бренд с четырьмя кольцами пользовался успехом почти во всех номинациях, в которых он был представлен.

В свою очередь модели Audi A5 Coupé и A5 Sportback получили высший, «пятизвёздный» рейтинг в краш-тестах Australasian NCAP.

Они удостоены такой оценки за превосходную активную и пассивную безопасность. Организация NCAP проводит краш-тесты для региона Австралии и Новой Зеландии с 1993 года. На сегодняшний момент испытаниям подверглись 590 легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей.

Согласно журналу Stuff Singapore, посвящённому технологиям и стилю жизни, Audi A4 признан «Автомобилем года» на фоне значительного числа конкурентов. Журнал назвал этот автомобиль «законодателем мод». Особо были отмечены многочисленные системы помощи водителю и система автопилотирования, облегчающая движение в пробках.