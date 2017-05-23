Rolls-Royce отметил историю присутствия в Корее эксклюзивной Bespoke-коллекцией 23

Самобытные автомобили Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith были представлены в Британском посольстве в Сеуле.

Дизайн коллекционных автомобилей вдохновлён легендарными городами Сеулом и Пусаном, которые отражают динамизм и обаяние современной Кореи. Деловой лимузин Rolls-Royce Ghost воплощает характер бизнес-столицы, а купе класса Gran Turismo Wraith отсылает к стилю жизни прибрежного Пусана.

Rolls-Royce Ghost изготовлен в чёрно-белой цветовой гамме, оттеняющей контрастные элементы красного и синего оттенков. Именно это цветовое сочетание использовано в государственном флаге Южной Кореи.

Кузов выполнен в ярко-белом оттенке Andalusian White, исторически олицетворяющем чистоту и надежду.

Над фирменной двойной декоративной линией синего (Cobalto Blue) и красного (Mugello Red) цветов вручную нанесён рисунок с изображением знаменитой Сеульской телебашни.

Ступицы колёсных дисков также украшены линиями синего и красного цветов.

Дизайн салона производит не меньшее впечатление. Тёмная кожа сидений оттенена декоративными вставками белого цвета, красной окантовкой и тонкой синей строчкой. Пороги украшены металлическими накладками, а стёкла задних окон покрыты тонировкой, создавая уединённую атмосферу.

Благодаря массажным креслам с перфорированной кожей для вентиляции, мягким подушкам-подголовникам с вышитой монограммой «RR» и коврикам ручной работы из овечьей шерсти гости будут окружены абсолютным комфортом, наслаждаясь мягким светом «Звёздного неба». Высококлассная аудиосистема Bespoke Audio и театральная мультимедиа-конфигурация позаботятся об их досуге.

Всё большее число корейских владельцев Rolls-Royce предпочитают садиться за руль своего автомобиля.

Именно для них особое внимание было уделено приборной панели: глянцевое покрытие выполнено в чёрном оттенке Piano Black, контрастирующем с серебристыми элементами управления, и украшено изображением Сеульской башни.

Этот рисунок также нанесён на крышку столиков для задних пассажиров.

В прибрежном Пусане с его гаванями, пляжами и скалистыми бухтами царит совершенно иная атмосфера, нежели в столичном Сеуле

Воплощая характер этого морского города, Rolls-Royce Wraith Busan Edition демонстрирует весь спектр возможностей программы персонализации Bespoke.

Как и у Ghost Seoul Edition, кузов Wraith Busan украшен декоративным рисунком, воплощающим одновременно традиционные и современные элементы города. Геометрический узор вдохновлён дизайном деревянных дверей домов «ханок» в традиционном корейском стиле. В то же время это геометрическое решение наблюдается в архитектуре небоскрёбов Пусана. Оно создаётся за счёт пересечения металлических балок и стеклянных панелей. Подобная архитектура часто встречается в популярном районе Хэундэгу.

Кузов автомобиля выполнен в синем и контрастном серебристом цветах, это сочетание отражает мерцание морских волн и стеклянных небоскрёбов на побережье Пусана.

Декоративная линия нежно-розового оттенка Blushing Pink сочетается с контрастной отделкой ступиц колёсных дисков, привлекая внимание к контурам автомобиля.

Прозрачная статуэтка «Дух экстаза» довершает образ автомобиля, добавляя ему ещё больше сияния.

Эта тема продолжена и в интерьере: кожаные сиденья серого цвета Selby Grey сочетаются с голубыми контрастными вставками оттенка Cobalto Blue и синей строчкой Navy Blue.

Мягкое сияние «Звёздного неба», розовая монограмма «RR» на подголовниках и контрастные стежки розового оттенка на приборной панели дополняют нежную атмосферу.

Архитектурную тематику продолжает элегантная вышивка на кожаной вставке между задними сиденьями, создавая идеальное настроение для наслаждения звучанием 18-канальной аудиосистемы Bespoke Audio.