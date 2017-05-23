Rolls-Royce отметил историю присутствия в Корее эксклюзивной Bespoke-коллекцией
23

Rolls-Royce отметил историю присутствия в Корее эксклюзивной Bespoke-коллекцией
Май 23 08:00 2017

Самобытные автомобили Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith были представлены в Британском посольстве в Сеуле.

Дизайн коллекционных автомобилей вдохновлён легендарными городами Сеулом и Пусаном, которые отражают динамизм и обаяние современной Кореи. Деловой лимузин Rolls-Royce Ghost воплощает характер бизнес-столицы, а купе класса Gran Turismo Wraith отсылает к стилю жизни прибрежного Пусана.

Rolls-Royce Ghost изготовлен в чёрно-белой цветовой гамме, оттеняющей контрастные элементы красного и синего оттенков. Именно это цветовое сочетание использовано в государственном флаге Южной Кореи.

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Кузов выполнен в ярко-белом оттенке Andalusian White, исторически олицетворяющем чистоту и надежду.

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Над фирменной двойной декоративной линией синего (Cobalto Blue) и красного (Mugello Red) цветов вручную нанесён рисунок с изображением знаменитой Сеульской телебашни.

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Ступицы колёсных дисков также украшены линиями синего и красного цветов.

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Дизайн салона производит не меньшее впечатление. Тёмная кожа сидений оттенена декоративными вставками белого цвета, красной окантовкой и тонкой синей строчкой. Пороги украшены металлическими накладками, а стёкла задних окон покрыты тонировкой, создавая уединённую атмосферу.

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Благодаря массажным креслам с перфорированной кожей для вентиляции, мягким подушкам-подголовникам с вышитой монограммой «RR» и коврикам ручной работы из овечьей шерсти гости будут окружены абсолютным комфортом, наслаждаясь мягким светом «Звёздного неба». Высококлассная аудиосистема Bespoke Audio и театральная мультимедиа-конфигурация позаботятся об их досуге.

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Всё большее число корейских владельцев Rolls-Royce предпочитают садиться за руль своего автомобиля.

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Именно для них особое внимание было уделено приборной панели: глянцевое покрытие выполнено в чёрном оттенке Piano Black, контрастирующем с серебристыми элементами управления, и украшено изображением Сеульской башни.

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Этот рисунок также нанесён на крышку столиков для задних пассажиров.

Rolls Royce Ghost Seoul Edition

В прибрежном Пусане с его гаванями, пляжами и скалистыми бухтами царит совершенно иная атмосфера, нежели в столичном Сеуле

Воплощая характер этого морского города, Rolls-Royce Wraith Busan Edition демонстрирует весь спектр возможностей программы персонализации Bespoke.

Rolls Royce Wraith Busan Edition

Rolls Royce Wraith Busan Edition

Как и у Ghost Seoul Edition, кузов Wraith Busan украшен декоративным рисунком, воплощающим одновременно традиционные и современные элементы города. Геометрический узор вдохновлён дизайном деревянных дверей домов «ханок» в традиционном корейском стиле. В то же время это геометрическое решение наблюдается в архитектуре небоскрёбов Пусана. Оно создаётся за счёт пересечения металлических балок и стеклянных панелей. Подобная архитектура часто встречается в популярном районе Хэундэгу.

Rolls Royce Wraith Busan Edition

Кузов автомобиля выполнен в синем и контрастном серебристом цветах, это сочетание отражает мерцание морских волн и стеклянных небоскрёбов на побережье Пусана.

Rolls Royce Wraith Busan Edition

Декоративная линия нежно-розового оттенка Blushing Pink сочетается с контрастной отделкой ступиц колёсных дисков, привлекая внимание к контурам автомобиля.

Rolls Royce Wraith Busan Edition

Прозрачная статуэтка «Дух экстаза» довершает образ автомобиля, добавляя ему ещё больше сияния.

Rolls Royce Wraith Busan Edition

Эта тема продолжена и в интерьере: кожаные сиденья серого цвета Selby Grey сочетаются с голубыми контрастными вставками оттенка Cobalto Blue и синей строчкой Navy Blue.

Rolls Royce Wraith Busan Edition

Мягкое сияние «Звёздного неба», розовая монограмма «RR» на подголовниках и контрастные стежки розового оттенка на приборной панели дополняют нежную атмосферу.

Rolls Royce Wraith Busan Edition

Архитектурную тематику продолжает элегантная вышивка на кожаной вставке между задними сиденьями, создавая идеальное настроение для наслаждения звучанием 18-канальной аудиосистемы Bespoke Audio.

Rolls Royce Wraith Busan Edition

Wraith Busan Edition и Rolls Royce Ghost Seoul Edition

Wraith Busan Edition и Rolls Royce Ghost Seoul Edition

На тему:
  Article "tagged" as:
BespokeRolls-RoyceRR
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Tesla выпустила самую быструю машину в мире

Tesla выпустила самую быструю машину в мире 0

BMW разочаровался в Z4

BMW разочаровался в Z4 0

Lexus с колесами изо льда

Lexus с колесами изо льда 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.