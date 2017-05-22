В гостях Вячеслав Лен 39

Сергей Асланян: Сегодня у нас в гостях Вячеслав Лен, коллекционер и реставратор автомобилей и военной техники. Слава, здравствуй.

Вячеслав Лен. Здравствуйте.

С. Асланян. С Днем Победы тебя!

В. Лен. Спасибо. С великим праздником всех поздравляю, наверно, с самым великим в нашей стране.

С. Асланян. Это самый честный и самый искренний праздник в нашем календаре.

В. Лен. Всё правильно.

С. Асланян. Слав, очень важный вопрос: ленд-лиз, по поводу которого огромное количество споров, и есть мнение, есть статистика, цифры, в том числе и лукавые. Но ведь ты же не только реставратор и коллекционер, ты же еще и историк. Поэтому у тебя в руках цифр всегда больше. Ты по этому следу шел долгие годы и знаешь очень много ответов на вопросы.

Вопрос первый: если бы не ленд-лиз, если бы не помощь, сколько бы мы воевали? В том, что мы бы победили, сомнений нет. Но ведь вклад-то был весом, и без этой поддержки нам было бы труднее.

В. Лен. Прежде всего, нужно сказать о ленд-лизе, что это была возвратная история. Это не был подарок нашей стране. Ленд-лиз был значительным, и это была значительная помощь. Но за это было и позже заплачено золотом. Например, я немножко экономическую часть возьму…

С. Асланян. Ну, мы, кстати, до сих пор не расплатились, и заседание комиссии по ленд-лизу назначено на 2024 год, чтобы мы всё-таки утрясли некоторые вопросы. Сколько же мы должны американцам?

В. Лен. Ленд-лиз был, всё правильно, из Англии и из Америки. Нужно сразу же разделить вот эти две страны. То есть по договору о ленд-лизе равные доли получал СССР и Англия. Но Англия свой ленд-лиз сразу же перепродавала в обмен на золото Советскому Союзу.

Что касается Америки, то, действительно, поставки были в лизинг. За них мы должны были платить и так далее. Но неважно. Важно то, что действительно ленд-лиз был необходим, и он очень сильно нам помог.

Наверно, нужно напомнить пару цифр, с которыми мы подошли к войне. Вот передо мной отчет начальника управления снабжения главного автобронетанкового управления РККА инженера-полковника Гольдберга от 28 сентября 1945-го года. Это то, что находится в архиве в Подольске. Он был предоставлен Сталину и, на мой взгляд, это самый объективный отчет.

То есть на 1 января 1945-го года автопарк РККА состоял всего из 272 600 автомобилей. Из них 257 800 были грузовыми. И лишь 14 800 были легковыми. Но были раскиданы по 17 военным округам. Как вы видите, цифра незначительная на начало войны.

С. Асланян. Так это 41-й или 45-й год?

В. Лен. 41-й.

С. Асланян. Понятно. То есть на 41-й год мы имели, мягко говоря, не очень моторизованную армию.

В. Лен. Да, 272 000 – это не так много. Из них полноприводных автомобилей на начало войны – не более 1 000 штук. Это не просто мало, это очень мало. В том числе были разнообразные автомобили иностранных марок. В Красной Армии стояли на вооружении автомобили в том числе, которые пришли к нам из Латвии, Литвы, Эстонии после присоединения. Это были в том числе и немецкие автомобили.

С. Асланян. То есть это были трофеи? Потому что наша отечественная промышленность к 41-му году полный привод не выпускала вообще.

В. Лен. Всё правильно.

С. Асланян. К началу войны у нас не было производства автомобилей с колесной формулой 4х4, 6х6. Экспериментальные работы были на Горьковском автозаводе.

В. Лен. Ну, я тут готов немножко поспорить. ГАЗ-64 начал выпускаться в 41-м году, в апреле или в мае. То есть Сергей, твои слова правильны…

С. Асланян. Первые попытки уже были. У нас была всё-таки еще одна экспериментальная машина с кузовом М. У нас институт НАТИ сделал полноприводный разведывательный автомобиль работы Андронова.

В. Лен. Всё правильно. ГАЗ-61 было какое-то небольшое количество, но это нельзя называть серийными автомобилями. Двести штук полноприводных командирских «Эмок» серийными тяжело назвать. Они выпускались до конца 41-го года. Даже какая-то часть, по-моему, 20 автомобилей была в 42-м году выпущена. Автомобили почти все были именными. Сегодня это доподлинно известно, кому какой автомобиль достался.

Однако, в народном хозяйстве на 01.06. была переписка техники – 820 000 штук. Из них грузовых 704 000 штук и легковых 103 000 штук. Но большая их часть была в неисправном состоянии. Нужно понимать, что это были в основном дрова на заднем плане.

С. Асланян. Ну, колхозники и техника не очень дружили.

В. Лен. Возможно. Но нужно, наверно, сказать о тех автомобилях, которые были в Красной Армии. Это была архаичная ГАЗ-М-1, можно сказать, передовая, это 36-й год еще. В Америке она выпускалась как Ford V8. И наши по лицензии ее выпустили в Советском Союзе.

Потом «полуторка», которая с 30-го года практически не менялась и выпускалась до ГАЗ-51. Чуть ли не в 50-м году ее прекратили выпускать.

С. Асланян. Это была машина с серьезным техническим отставанием. Не говоря уже про ЗИС-5, который был вообще-то машиной 20-х годов.

В. Лен. Да. ЗИС-5, однако, был большой грузоподъемности. ГАЗ-АА, грузовик наш, Ford B, который Генри Форд в 30-м году приехал и установил здесь завод, в Нижнем Новгороде, с чего и началась, в общем-то, история нижегородского автомобильного завода. Но это действительно была сверхпростая конструкция. И благодаря этому она просуществовала больше 20 лет на конвейере Горьковского автозавода.

Кстати, они очень большой вклад внесли и во время войны, производство было очень большим. И к войне в РККА была 151 000 таких автомобилей, это значительная часть как минимум. Автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-6 к началу войны было 104 000. И известных грузовиков Ярославского завода, так называемых ЯК, было 1 600.

С. Асланян. Была прочная, тяжелая, редкая техника.

В. Лен. Это была невероятная техника. Я рассматривал раму, у него двигатель стоял от ЗИС-5, рама была из обычного тавра, сечением где-то 105 миллиметров, но это жуткий, конечно, был автомобиль.

С. Асланян. Но неубиваемый.

В. Лен. Тем не менее, они, к сожалению, быстро вышли с фронта, из-за того, что были сверхархаичными. Но ветераны с большим теплом вспоминают «Эмочку», ЗИС, так как они были просты в эксплуатации, но постоянно требовали ремонта. Люди, за неимением лучшего, конечно же, этому были благодарны.

С. Асланян. Даже ГАЗ-64, ГАЗ-67, который на тот момент был уникальным изделием (полный привод, это была для нас прорывная технология), подразумевал, что солдатский палец будет вручную, например, под трамблёром, поскольку подшипника там нет, при пробеге каждые 500 километров смазывать обязательно. Если ты этого не сделаешь, у тебя просто заклинит двигатель. То есть технология была сразу рассчитана на то, что тяготы и лишения воинской службы ты будешь нести в полный рост.

В. Лен. Но все автомобили, о которых мы говорим, есть в моей коллекции. Я не просто так о них рассказываю, я точно знаю, о чем мы сейчас говорим. Так вот, у ГАЗ-64 имеется колея Виллиса, то есть он узкий. По военным дорогам весной-осенью (он был выпущен в количестве 513 экземпляров) ему было очень тяжело передвигаться, так как на том же ГАЗ-АА и ЗИС-5 – ЗИС-6 колея широкая, а этот не попадал в колею. И он переваливался с одной стороны на другую. В общем-то, автомобиль с двигателем от грузовика ГАЗ-АА был достаточно мощным для своего размера, для своего веса. Но в то же время у него были, так скажем, детские болезни: у него рассыпалась передняя подвеска, привода постоянно, карданы ломались. Это, к сожалению, была проблемная конструкция.

Но, тем не менее, это был наш автомобиль. И заметьте, он был даже сделан раньше Willys. Он был изготовлен примерно параллельно с Bantam. Этим мы тоже можем гордиться. У него абсолютно своя конструкция, немного напоминающая американский Marmon-Herrington.

Так вот ГАЗ-67 уже был с широкой колеей, все эти автомобили видели, какое-то небольшое количество было сделано во время войны. Чтобы быть точным, общее количество полноприводных советских автомобилей, которые были сделаны во время войны и которые участвовали в боях – всего 2 400 штук. Всего.

С. Асланян. Командирская белая лошадь, чтобы можно было браво вскочить на пригорок и поднять солдат в атаку.

В. Лен. Да, сегодня вы понимаете на фоне наших городов, что такое 2 400 внедорожников. Но, тем не менее, это был вклад нашей страны, это то, что мы могли.

С. Асланян. Итого, что нам принес ленд-лиз?

В. Лен. Что касается ленд-лиза, то мы получили ГАЗ-67, который был с широкой колеей. Ему я всегда удивлялся. Я начал заниматься старинными автомобилями в 84-м году и покупал еще у ветеранов, которые воевали на этой технике. Первый свой ГАЗ-67, и один из них всегда говорил: «Это Иван Виллис». Меня так это удивляло, я говорю, это же ГАЗ-67. Нет, говорит, это Иван Виллис, мы его так всегда называли на фронте. А потом я понял, их всего было выпущено около 2 000 штук во время войны. При том, что полноприводных автомобилей Willys к нам поставили 34 500 штук. Вот именно поэтому. Виллисов было в 15 раз больше, и поэтому наши ветераны, фронтовики на свою машину говорили «Иван Виллис».

С. Асланян. Внебрачное дитя.

В. Лен. Да-да. Еще один полноприводный автомобиль, коль мы говорим о легких, был Dodge, о котором и спортсмены прошлого просто легенды рассказывали. Например, очень знаменитому человеку (фамилию, к сожалению, не вспомню), он, кстати, радиоведущий был в старые времена, ему перебило в бою ноги. И Dodge, благодаря тому, что конструкция довольно-таки компактная, на ¾, можно в буквальном смысле рукой газовать. И он с боя просто вышел, он на артиллерийском тягаче был, на Dodge ¾, и подгазовывая рукой, он вышел с поля боя. Машина его вынесла.

То есть о Dodge хорошие воспоминания у ветеранов, и Willys точно так же прошли с хорошей памятью. Машины практически не ломались, были очень надежны. Если металл положен на распредвале качественным, то он и был качественный. Всё это соблюдалось. У нас же, конечно, в стране в первую очередь хороший металл шел на самолеты. Потом на танки. И уже как всегда, к сожалению, в советское время, по остаточному принципу, всё хорошее шло, что осталось, на нашу автотему.

С. Асланян. Dodge сколько было в Красной армии?

В. Лен. Было 18 600 к нам поставлено. Затем в Красную армию поставлялись, разумеется, большая масса всевозможных грузовиков, но я скажу лишь о самых массовых. Ford 6, такой автомобиль был. Немножко мордой он напоминает ГАЗ-53, кто помнит. Это был автомобиль с V-образной шестёркой, такой очень простой в конструкции, но очень надежный. Нам их было поставлено 52 300 штук, это полуторатонный автомобиль.

Еще один довольно-таки массовый полуторатонный автомобиль – это Chevrolet 41-й модели. К нам они шли и радиостанции, и грузовики, 43 700 автомобилей. Можно перейти к тяжелым автомобилям, в общем-то. Опять-таки Chevrolet и Ford можно отнести по классу к полуторатонным автомобилям по классу, наш ГАЗ-АА. И ГАЗ-ААА в том числе.

С. Асланян. Да, полный аналог.

В. Лен. Да, можно сказать, полный аналог по весу. Что касается нашего тяжелого автомобиля ЗИС-5 и ЗИС-6, у которых грузоподъемность была 2,5 тонны, но, разумеется, грузили всегда больше. Это был относительный вес. Studebaker был его аналогом, U6 знаменитый.

С. Асланян. Ну, уж это имя выучила вся страна, и практически полстраны даже знает, как правильно написать это слово. Studebaker был в основном полноприводный, и государственный комитет обороны даже распорядился «Катюши» устанавливать именно на Studebaker.

В. Лен. «Катюши» – тоже отдельная тема, уделим ей пару минут, я думаю. Замечательное шасси было разработано, замечательные направляющие «Катюши» реактивных ракет, были в 41-м году у нас уже установлены, разумеется, везде, где только можно. Но в основном их устанавливали на ЗИС-6. Шасси грузовиков ЗИС-6 фактически во время войны уже не выпускалось.

С. Асланян. Напомним, что это трехосный грузовик на базе ЗИС-5, у него сзади двойная тележка. Он не полноприводный, у него колесная формула 6х4, к сожалению.

В. Лен. Тем не менее, для тяжелых направляющих БМ-8 первый, уже потом БМ-13 пошли, БМ-36. БМ-43, по-моему, что-то такое.

С. Асланян. Ты коллекционер, ты не артиллерист.

В. Лен. Да-да, не артиллерист, но были совершенно разные, одним словом, направляющие, разные по количеству ракет. Устанавливать предполагалось после начала войны даже на телеги.

Теперь мы плавно подошли к тяжелому ленд-лизу. Даже на телеги устанавливали. На первый ленд-лиз, заметьте, который пришел с Англии. То есть с Англии пришли совершенно разношерстные автомобили. В 41-м году в ноябре-декабре пришло около 400 единиц. Среди них были и легковые автомобили Austin, были всевозможные GS, чего только не было.

Это было всё, что англичане спешно собрали и отправили в помощь Советскому Союзу, потому как англичане твердо понимали, что лучше помогать своему недавнему врагу, нежели воевать на своей территории. И поэтому они были рады помочь Советскому Союзу. Принцип «враг моего врага – мой друг».

Так вот, устанавливали первые «Катюши» БМ-8 на первый ленд-лиз уже в 41-м году. Есть фотографии, где на двухосных английских грузовиках, полноприводных Bedford стоят эти направляющие. Studebaker отдельно нужно упомянуть, 109 000 штук нам было поставлено. 109, услышьте эту цифру.

С. Асланян. То есть весомость вклада на самом деле такова, что по праву на параде Победы 24 июля 1945-го года шли Willys, Dodge и конечно же Studebaker, которые были в том числе и с «Катюшами», и артиллерийские тягачи, и они же были просто автомобили, перевозящие пехоту.

У нас в гостях Вячеслав Лен, коллекционер и реставратор автомобилей и военной техники. Мы обсуждаем самый важный вопрос – вопрос ленд-лиза.

В. Лен. Мы остановились на Studebaker, которых к нам было поставлено 109 500 штук. То, что они были всевозможными артиллерийскими тягачами, для пушки ЗИС-3 лучше было не придумать, это такое легкое орудие, которое, в общем-то, таскали. По сей день мы часто встречаем такие автомобили с «Катюшами» БМ-13 и БМ-8. Но в Советском Союзе, напомню, аналог был ЗИС-6. К сожалению, не полноприводный, но на нем все эти «Катюши» были установлены.

Также еще один автомобиль нужно обязательно упомянуть, это был GMC, 352-й короткий и 353-й длинный. Колесная формула у этих автомобилей была 6х6 либо 6х4. Этот автомобиль внешне очень похож на Studebaker. Но GMC к нам поставлен в маленьком количестве, всего 7 000 штук. Они были также носителями вооружений, которые мы все знаем под маркой «Катюша». Ну, как под маркой, под народным названием. То есть это были БМ-13 или БМ-8.

Очень важно вспомнить, что общие потери автомобилей РККА в 41-м году были самые большие. Ленд-лиза, конечно, еще не было, но так как захвачены были фактически все западные территории Советского Союза, немцы практически дошли до Москвы, было захвачено 159 000 автомобилей. Они были в прямом смысле потеряны: либо захвачены, либо уничтожены.

Такие же колоссальные потери понесло и народное хозяйство. 22 августа вышло постановление о том, что должно быть мобилизовано 206 200 автомобилей из народного хозяйства. Я напомню, что в Нархозе было до войны 820 000 автомобилей, из который большая часть была в неисправном состоянии, процентов 60. И мало того, на западных территориях Советского Союза было потеряно большое количество. И вот эти 206 000, цифра, о которой говорится, я думаю, что это чуть ли не под метлу всё, что могло передвигаться.

Конечно же, были организованы всевозможные бригады по ремонту изношенных автомобилей, которые должны были поступать на фронт. Но нужно понимать, что существует понятие «усталость металла», и если его в деревне уже бросили где-то на скотном дворе, и автомобиль погибал, то для войны он не совсем пригоден, мягко говоря.

Конечно, из десятка можно сделать пару автомобилей, но, как правило, у всех были характерные поломки. И поэтому мало что собиралось из автомобилей, которые были неисправны, но, тем не менее, числились в народном хозяйстве.

С. Асланян. Если о статистике. Итого: получается, непосредственно мы имели своего производства и своих отечественных автомобилей сколько и по ленд-лизу автомобилей сколько? Соотношение какое было?

В. Лен. Есть совершенно четкие цифры. Смотрите: в 41-м году к нам было поставлено (к нам, я имею в виду Красная армия, РККА) с советских заводов 37 000 автомобилей. Импорт – 300-400 автомобилей всего. Напомню, первый импорт пришел с Англии уже в ноябре-декабре 41-го года. Кстати, среди этих 300-400 автомобилей были в том числе тягачи Bren Carrier. То есть уже броневики шли из Англии. Это было очень важно, они даже участвовали в битве за Москву (в первой, их три основных битвы). Всего было поставлено 37 300 транспортных средств в РККА в 41-м году.

Что касается 42-го года, ситуация уже меняется. 29 000 – это самый провальный год по поставкам в РККА техники.

С. Асланян. Нашей отечественной?

В. Лен. Нашей отечественной и импортной. Так скажем, это начало, но возрастать будет дальше. Смотрите, в 42-м году 29 000 автомобилей было произведено советскими заводами, и поставлено по импорту 30 900 автомобилей. Всего рабоче-крестьянская Красная армия получила 59 900 автомобилей.

Надо понимать, заводы работали в тяжелейших условиях. Это и под бомбежкой, и в условиях эвакуации. Завод ЗИС был в основном эвакуирован. Завод имени Сталина, который находился в Москве был эвакуирован в несколько мест: Уральский завод и Миасский. Они уже в 43-м году начали поставлять автомобили. Но об этом позже.

Так вот, в 43-м году советские заводы выпустили 54 000 автомобилей, а по ленд-лизу получили 84 000 автомобилей. Откуда ленд-лиз происходил, мы позже скажем, через какие порты и так далее. Всего рабоче-крестьянская Красная армия получила в 43-м году 137 000 автомобилей.

Конечно, когда мы называем эти цифры, всегда нужно понимать, что были трофеи и трофейные команды. У меня был в давние времена мой приятель-танкист, дедушка один. Он меня обучал моторы делать. Так вот, он говорит, как у немцев отберем что-нибудь, хорошую какую-нибудь машину, мы ее в сторону. И вообще, говорит, немцы пленные всегда были у нас в части, потому что они умели ремонтировать свою технику. И мы старались механиков как-то удерживать, переодевали в свою форму их. И вот они примыкают наш Opel Blitz, например, полноприводный, или Einheits.

И всю эту технику трофейным командам не показывают. Это отдельная тема. Всегда около 10% в частях находилось трофейной техники.

С. Асланян. Неучтёночки.

В. Лен. Да, которую всячески старались от трофейных команд скрывать под разными предлогами. Разумеется, это всё во время войны можно сделать. Это тоже интересная тема, о которой мало кто говорит, но мы потом к цифрам вернемся, к официальным. Неофициальным, я думаю, никто не знает.

Во всяком случае существует масса фотографий, когда фронтовые корреспонденты передвигаются по фронту на автомобилях Horch, Wanderer, то есть на хороших, породистых трофейных автомобилях.

Кстати, о трофейных автомобилях. Например, про такой автомобиль как Horch-901, удивительная история. Как все помните, Георгия Константиновича Жукова Сталин вызвал с Ленинградского фронта 2 октября 1941-го года. Он был вызван, и вместе с ним приехал его водитель, Бучин Александр Николаевич. Ты его помнишь?

С. Асланян. Конечно, знаменитейший Бучин.

В. Лен. Дедулька такой замечательный, мы с ним все общались, ветеран. Бучину в гараже водители гаража особого назначения говорят, слышал, вам на фронт-то хороший автомобиль нужен, ты съезди в гараж. На Сущёвском Валу есть старый кооперативный гараж, который строили американцы. Строили они под Lincoln MK этот гараж в своё время. Так вот там находились автомобили, которые были реквизированы с немецкого посольства.

И там находился удивительный автомобиль, на котором в 38-м году немецкий разведчик проехал фактически весь СССР, то есть всё, что они собирались захватывать. Грубо говоря, чуть ли не от Архангельска и до Крыма именно на этом автомобиле, собирая разведданные. То есть за ним постоянно следили наши НКВД-шники, но, тем не менее, этот автомобиль проехал.

Так вот, ему говорят, там находится такой автомобиль, съезди, посмотри на него. Он приехал, завел, совершенно обалдел от этого автомобиля. И до 43-го года Георгий Константинович Жуков передвигался по фронту на трофейном Horch.

С. Асланян. На полноприводном?

В. Лен. На полноприводной трофейном Horch. Конечно же, у него было еще две «Эмки» полноприводных. У него был Dodge WC-57. Дело в том, что Бучин Александр Николаевич – это друг нашего близкого друга, Юрия Ивановича Лесовского, знаменитого чемпиона мира по автогонкам.

С. Асланян. И Сан Саныча Пикуленко, с которым они прекрасно общались.

В. Лен. Да, это всё одна компания. И мы очень часто общались, и они все эти истории рассказывали. Бучин однажды рассказал такую историю. Я, говорит, однажды с Георгием Константиновичем передвигался под обстрелом. И вот, нужно было выскочить, в буквальном смысле унести ноги. И, говорит, было место такое опасное, брод, застрять было как нечего делать. А он до войны спортсмен знаменитый, и он на этом Horch выскочил. И обычно немногословный Георгий Константинович сказал: «Ну ты, Александр Николаевич, и артист». То есть он это запомнил и всегда рассказывал эту историю.

С. Асланян. Как выжил в тот раз, он запомнил надолго.

В. Лен. Так вот, мы разговаривали о пополнении в рабоче-крестьянской Красной армии новыми автомобилями. В 44-м году Красная армия от заводов, находящихся в Советском Союзе, получила 33 200 автомобилей и уже, обратите внимание на цифру, в ленд-лиз – 128 800 автомобилей. Общее количество техники, полученной в 44-м году Советским Союзом – это 162 000 автомобилей.

В 45-м же году ситуация была следующей: советские заводы произвели всего 9 500 автомобилей, к сожалению. Но ситуация уже была сломлена, как все помнят, после трех ключевых битв Красная армия только наступала, и уже техника, может, и была нужна, но уже не успевали получать.

Цифры даются на 1 мая 1945-го года, и цифра по поставкам техники из Советского Союза – 9 500, это до победы. И до победы было получено по ленд-лизу 38 400 автомобилей. Общее количество автомобилей, полученных Красной армией до победы, еще раз повторюсь, 48 000.

С. Асланян. Ну, а в сухом остатке, сколько наших за пять лет и сколько лендлизовских?

В. Лен. В РККА поступило полноприводных советских автомобилей 2 500 штук, автомобилей ГАЗ – 83 000 штук, грузовых автомобилей ЗИС – 68 100 (напомню, с трех заводов: с двух эвакуированных и одного московского). Всего в Советском Союзе было произведено 162 000 автомобилей. Вместе со всем ленд-лизом. По ленд-лизу было поставлено 282 000 автомобилей. Общее количество автомобилей, полученных Советским Союзом во время войны, включая и советские, и импортные заводы, 444 000 автомобилей.

Также существуют данные на 1 мая 1945-го года. Если интересно, я могу перечислить.

С. Асланян. Конечно.

В. Лен. На начало войны, 22 июня 1941-го года, в Красной армии было, напоминаю, 272 200 автомобилей. В 42-м году, на 1января – 318 500 автомобилей. Это мы учитываем 206 000, которые были мобилизованы из Нархоза. А в 43-м году уже учитывается значительное количество ленд-лиза, потому что на 1 января 1942-го года, разумеется, 300 лендлизовских автомобилей можно не учитывать. Так вот, в 43-м году вместе с ленд-лизом 404 000 автомобилей.

В 44-м году, на 1 января, 496 000 автомобилей. И на 1 января 45-го года в РККА уже 621 000 автомобилей. На 1 мая 1945-го года в Красной армии было 664 000 автомобилей. Из этого количества можно также выделить 60 600 автомобилей трофейных, уже появилась официальная цифра к концу войны.

С. Асланян. То, что не смогли спрятать, пришлось заявить.

В. Лен. Ну, в конце войны пришлось, да.

С. Асланян. То есть получается, что на самом деле ленд-лиз, конечно, нам помог весомо и серьезно, и если бы не он, война длилась бы дольше, может быть, даже лет семь. Но из-за того, что и техника, и порох, и взрывчатые вещества, и оружие, и танки, и самолеты пришли к нам на помощь, мы воспользовались этим грамотно, врага разбили. Чисто территориально, ведь было же очень много направлений, по которым к нам приходил ленд-лиз. У нас был и морской путь, и железнодорожный. И соответственно, откуда как, ведь и Дальний Восток же? Огромное количество было вариантов.

В. Лен. Прежде всего, первые лендлизовские поступления пришли через Мурманск и Архангельск. Из Англии морским путем. Все помнят конвой PQ и знаменитый конвой PQ-17, который почти весь погиб. Так вот, через Мурманск и Архангельск за все годы было поставлено 72 100 автомобилей, из них в 41-м году – 400, в 42-м году – 17 000, так как немцы рыскали очень сильно на своих подводных лодках, там и крейсера из Норвегии находились и так далее. Но в 43-м году – всего 8 300 автомобилей. Это не только автомобили, нужно понимать, но и разной техники. В 44-м году было поставлено через этот коридор 33 600 автомобилей, в 45-м всего 13 000 штук.

Через Иран со станции Джульфа в город Орджоникидзе за все иранское время была отправлена 181 000 штук автомобилей. Но нужно понимать, что дорога была также через Ашхабад, в том числе где-то 1 200 автомобилей всего было, и пробовали разные пути.

Через порты Дальнего Востока 59 500 автомобилей. Что такое поставки через эти порты? Везде эта техника собиралась. Приезжала она в буквальном смысле слова как бутерброд. То есть рамы с мостами, бутербродом сложенные, потом должны были собираться специальными командами, устанавливаться кабины, прикручиваться колеса, регулироваться все это должно было. Также как и Willys, он поставлялся к нам абсолютно разобранным.

На всех этих точках вместе с советниками и специалистами с Америки, с Англии собиралась вся эта техника. На всю технику были инструкции по эксплуатации на русском языке, на любую технику, которая у нас была. В том числе, кстати, и на трофейную технику у нас были инструкции на русском языке. В 43-44-м году даже на танк Т-34 были инструкции по эксплуатации.

Всего трофейной техники было поставлено через эти порты, которые мы перечислили – 312 000 автомобилей. Вот такая цифра приводится, еще раз напомню, начальником управления снабжения главного автобронетанкового управления РККА инженером-полковником Гольдбергом.

С. Асланян. С самолетами было проще, сами прилетали, а еще же танки везли.

Танки этими же путями поставлялись, просто для них отдельная статистика, отдельные цифры, так же как и для самолетов. На самом деле у нас выпускались английские газеты, которые мы можем и теперь называть «подшивками». Дружественные газеты, в которых восхваляли и советскую власть англичане, и все были друзья, и всё было в порядке.

С. Асланян. Пропагандистское сопровождение было у каждого проекта, в который мы ввязывались.

В. Лен. Ветераны очень часто вспоминают, по ленд-лизу мы про автомобили поговорили, а они даже сосиски поставляли к нам по ленд-лизу.

С. Асланян. Тушенка американская.

В. Лен. Когда я общался со стариками, когда покупал у них технику, они вспоминали: банки такие были продолговатые с длинными сосисками. Но такие, говорят, невкусные, наша тушенка всегда была вкуснее.

С. Асланян. Наша тушенка из монгольского мяса, потому что Монголия нам тоже помогала изо всех сил.

В. Лен. Кстати, и что касается ленд-лизовской техники, как правило, эта техника, мы упустили этот момент, была очень надежной. На фоне советской техники, это не совсем патриотично сказать, но, по крайней мере, объективно, она была очень долговечной. И на ней советский солдат чувствовал себя очень хорошо. Например, к нам было поставлено 33 000 мотоциклов Harley Davidson, на которых наши военные мотоциклисты чувствовали себя прекрасно. К ним прикручивались коляски от М-72. До войны у нас уже выпускался мотоцикл – копия BMW R60 с названием М-72. Во время войны выпускало 8 заводов этих мотоциклов. Большое количество было выпущено и советских мотоциклов, и было разного ленд-лиза много. К нам поставлялись и Norton всевозможные, и BSA 20 из Англии. И было достаточно большое количество мототехники.

С. Асланян. На этом я с вами прощаюсь, у нас в эфире был коллекционер и реставратор автомобилей и военной техники Вячеслав Лен. С Днём Победы.