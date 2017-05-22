Renault Espace оснастят спортивным мотором 10

Renault Espace получил спортивный мотор от Renault Sport

Минивэн Renault Espace нового поколения получил спортивный 255-сильный мотор, разработанный специалистами подразделения Renault Sport. Ценник «заряженного» автомобиля начинается с 40,6 тысяч евро.

Под капотом Renault Espace установят двигатель объёмом 1,6 литра, выдающего 225 л/с и крутящий момент в 300 Нм. Силовая установка будет работать в паре с 7-ступенчатым «автоматом».

В комплектацию обновлённого Renault Espace входит развлекательная мультимедийная система R-Link 2, с доступом к Android Auto и CarPlay от Apple, вентилируемые сиденья, колёсные диски размерностью 18 или 19 дюймов.