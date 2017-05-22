Renault Espace оснастят спортивным мотором
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Renault Espace оснастят спортивным мотором
Май 22 17:30 2017

Renault Espace получил спортивный мотор от Renault Sport

Минивэн Renault Espace нового поколения получил спортивный 255-сильный мотор, разработанный специалистами подразделения Renault Sport. Ценник «заряженного» автомобиля начинается с 40,6 тысяч евро.

Под капотом Renault Espace установят двигатель объёмом 1,6 литра, выдающего 225 л/с и крутящий момент в 300 Нм. Силовая установка будет работать в паре с 7-ступенчатым «автоматом».

В комплектацию обновлённого Renault Espace входит развлекательная мультимедийная система R-Link 2, с доступом к Android Auto и CarPlay от Apple, вентилируемые сиденья, колёсные диски размерностью 18 или 19 дюймов.Renault Espace

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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