Стратегические планы развития Audi 27

На ежегодном общем собрании правление компании представило акционерам планы по развитию моделей, технологий и бизнеса

«Мы значительно обновляем наш модельный ряд и к середине 2018 года намерены представить новые модели в пяти ключевых семействах, – заявил председатель правления AUDI AG Руперт Штадлер (Rupert Stadler). – Кроме этого, к 2019 году мы планируем пополнить популярное семейство Q двумя новыми моделями – Audi Q8 и Audi Q4, а также намерены представить модели e-tron».

К 2020 году Audi планирует вывести на рынок три новых электромобиля, после чего бренд намерен последовательно внедрять электрические модели во всех своих ключевых семействах.

В текущем году основное внимание уделено топовым моделям: на рынок выходят Audi A8 и Audi A7 следующих поколений. Новый Audi A8 будет представлен 11 июля на первом Audi Summit в Барселоне. С этим мероприятием, подготовленным в рамках новой концепции, компания из Ингольштадта намерена создать эксклюзивный формат презентации всех продуктов бренда с четырьмя кольцами.

«Там мы покажем миру всё, что определяет наш принцип Vorsprung durch Technik и наш бренд», – заявил г-н Штадлер.

Audi широко использует сотрудничество в рамках концерна с целью быстрее и эффективнее внедрять в свои продукты перспективные разработки. В апреле бренд заключил новое соглашение о совместной разработке платформ будущих моделей с Porsche. Такой подход потенциально позволит всем брендам экономить более 100 млн ежегодно. Одним из аспектов сотрудничества станет разработка общей архитектуры моделей премиум-класса для электрификации, что станет эффективным способом повысить конкурентоспособность электромобилей. К 2025 году доля полностью или частично электрических моделей в общих продажах автомобилей бренда должна достигнуть одной трети.

Помимо традиционного автомобильного бизнеса, бренд намерен в перспективе расширить предложение цифровых сервисов. С проектом myAudi компания планирует создать цифровой мир бренда и сформировать платформу для широкого набора онлайн-сервисов, которая также будет открыта для сторонних поставщиков сервисов и услуг. Компания также расширяет свои сервисы городской мобильности и к концу текущего десятилетия намерена предложить их более чем на 15 рынках по всему миру.

Основанная в марте 2017 года дочерняя компания позволит Audi занять ведущее место в рамках концерна Volkswagen в сфере разработки систем автопилотирования. Компания Autonomous Intelligent Driving GmbH разрабатывает технологии беспилотных автомобилей для городской среды, которые можно будет применять на автомобилях различных брендов. В начале следующего десятилетия технология будет готова для производства первых небольших партий автомобилей.

«Мы финансируем нашу перестройку из собственных средств», – отметил Аксель Штротбек (Axel Strotbek), член правления Audi AG, ответственный за финансы, ИТ и организацию. «В текущей непростой ситуации наш бизнес остаётся устойчивым. В плане расходов и инвестиций наша программа «Speed up!» помогает нам добиваться высокой эффективности, позволяя сосредоточиться на перспективных задачах».

В первом квартале 2017 года операционный доход концерна Audi превысил 1,2 млрд евро. Операционная рентабельность продаж составила 8,7%, что позволило компании уверенно достичь целевых показателей прибыльности. Чистый денежный поток вырос до более чем 1,5 млрд евро.

По итогам текущего года компания рассчитывает несколько превзойти показатели продаж автомобилей Audi по сравнению с предшествующим годом (за 2016 год было реализовано 1 867 738 автомобилей). Выручка также должна несколько превысить результат 2016 года: 59,3 млрд евро. По операционной рентабельности продаж (5,1% по итогам 2016 года) Audi также планирует вновь оказаться в стратегическом коридоре 8–10%.

Из-за расходов, связанных с занижением уровня выбросов, а также с проблемными подушками безопасности Takata, в 2016 году операционная прибыль компании снизилась на 1,8 млрд евро, операционная рентабельность продаж при этом сократилась на 3,1%.