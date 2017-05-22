LIFAN Murman хочет в средний и представительский класс 55

Флагман модельного ряда компании LIFAN, соединивший в себе качество с изысканной практичностью, готов порадовать российских автолюбителей своей надежностью и благородным формами уже в июле 2017 года.

Дизайн экстерьера

Сдержанные и вместе с тем выразительные линии экстерьера LIFAN Murman полностью отвечают пожеланиям потребителей, выбирающих высокое качество, и выдержанный стиль. Благородство и аскетичная уверенность внешнего вида передней части кузова подчеркивает шестиугольная решетка радиатора, выполненная в виде плоских крупногабаритных горизонтальных хромированных деталей. Передние фары имеют сложную зауженную форму и напоминают целеустремленный взгляд хищника. Световые приборы оснащены светодиодными габаритными огнями. Антибликовые зеркала заднего вида с электроприводом имеют встроенные повторители указателей поворотов. Светоотражающие катафоты в заднем бампере и светодиодный стоп сигнал, интегрированный в заднее стекло с обогревом, завершают экстерьерную часть LIFAN Murman. Аэродинамичный корпус, усиленный более чем в 100 точках, вселяет ощущение безопасности и деловой уверенности.

Надежность и гарантия качества

В LIFAN Murman учтены и высокие требования покупателей к надежности и качеству автомобилей. Основными поставщиками компонентов для LIFAN Murman являются иностранные компании, лидеры отрасли й. Так, поставщиками большинства базовых компонентов модели, в частности, тормозных механизмов, систем ABS, ESP и системы EPS, являются: американская компания TRW, немецкая Bosch, и японская JTEKT. В систему комплектации LIFAN Murman также входят: многофункциональный руль, боковые и фронтальные подушки безопасности от японского производителя Takata Corporation, кожаные кресла с электроприводом и регулировкой в 6 направлениях от американской Johnson Controls, Inc, автоматический кондиционер от французской VALEO, а также запирающие устройства для автомобилей от немецкой HUF.

LIFAN Murman олицетворяет собой результат многолетней работы компании Lifan Motors в области глобальных научных изысканий и технологических разработок в различных направлениях машиностроения, и в особенности, в разработке систем безопасности и управляемости автомобилей.

Удовольствие от вождения

Интерьер LIFAN Murman представлен в двух стилях — полностью в черных тонах и в сочетании темно-серого цвета и цвета сливок, что вызвало множество положительных откликов. Весьма просторный задний ряд сидений и отсутствие центрального тоннеля является одним из ключевых достоинств, обеспечивающих удобство поездки для всех пассажиров. Колесная база автомобиля составляет 2775 мм, габариты LIFAN Murman 4865 мм в длину, 1835 мм в ширину и 1480 мм в высоту, что позволяет создать комфортное пространство, как для водителя, так и для пассажиров. Сочетание насыщенного темного тона с включением хромированных деталей в целом создает атмосферу сдержанной роскоши. В багажник, емкостью 510 литров без труда вмещается все необходимое как для бизнеса, так и для занятий спортом и досуга.

LIFAN Murman выйдет на российский рынок в двух комплектациях: с двигателем объемом 1,8 литра собственной разработки, оснащенным 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. В дальнейшем планируется вывод комплектации с ДВС объемом 2,4 литра и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с наличием ручного режима управления, поставляемой австралийской компанией DSI. LIFAN Murman вышел на стандарты Евро V по нормам эмиссии, так что теперь автомобиль может гордиться не только высокими показателями мощности, но и пониженным расходом масла и экологической чистотой.

Безопасность и комфорт

В конструкции LIFAN Murman применены элементы из высокопрочной стали, а в двери дополнительно интегрированы поперечные брусья безопасности, что увеличивает прочность кузова и безопасность водителя и пассажиров. Корпус оснащен также современными электронными системами безопасности, в том числе, ABS и ESP, а также имеет несколько подушек безопасности, ремни безопасности с преднатяжением и цифровую камеру заднего вида с выводом картинки на монитор. Свой вклад в разработку технических характеристик и отдельных систем модели внесли специалисты Ford Motor, а также профессионалы британской компании MIRA, которые принимали участие в доводке шасси и помогли улучшить показатели стабильности управления LIFAN Murman. Применение независимых передней и задней подвесок обеспечивает LIFAN Murman эффективную звукоизоляцию, а также позволяет эффективно поглощать вибрацию и демпфировать неровности дорожного покрытия.

LIFAN Murman способен удовлетворить любые повседневные запросы, как в плане ежедневных деловых поездок, загородных прогулок в выходные дни, так и длительных путешествий, что в полной мере отражает политику компании Lifan Motors, нацеленную на создание качественных и комфортабельных автомобилей.