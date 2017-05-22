Lada Xray‍: эксклюзивная версия бюджетника от ВАЗ

АвтоВАЗ подготовил эксклюзивную версию для бюджетного Lada Xray, слухи о котором циркулируют с начала года. Информацию официально подтвердил представитель тольяттинского автозавода.
Свежеиспечённая версия Lada Xray будет оснащена новыми дисками, отделкой кузова из хрома, сиденьями обитыми кожей и алькантарой, декоративными компонентами из пластика чёрного цвета, и в придачу получит накладки на педали из металла, а также приборную панель от Lada Vesta.
Под капотом Xray Exclusive производители установят самую дорогую силовую установку объёмом 1.8, мощностью в 122 л/с., обозначая, что автомобиль будет базироваться на топовой комплектации. Мотор будет работать в паре с «роботом» АМТ.
Информация о цене Lada Xray Exclusive, не сообщается.
C 2014 года www.amsrus.ru
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