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Лада – Оптимус Прайм
29
Май 22
14:33
2017
by AMSRUS
«Лада Трансформер» была продемонстрирована на трюковом шоу в Орле.
На тему:
«Лады» подорожали
«АВТОВАЗ» начнёт выпускать…
Инспекция удалась: журналисты…
Самые передовые технологии…
Названы самые дешёвые…
Article "tagged" as:
Lada
Трансформер
Категории:
Автожесть
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Автор
AMSRUS
C 2014 года www.amsrus.ru
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