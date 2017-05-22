Lada 4×4 самый популярный внедорожник на вторичном авторынке 26

LADA 4×4 – лидер вторичного рынка SUV

В «АВТОСТАТ» провели исследование рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого квартала текущего года. В рамках исследования рассматривался сегмент кроссоверов и внедорожников (SUV), по итогам которого был составлен рейтинг наиболее популярных моделей на рынке подержанных автомобилей.

Первое место продолжает занимать отечественный внедорожник LADA 4х4, объём рынка которого в январе-марте составил 22,2 тысячи единиц, что примерно на 3% меньше, чем год назад.

Второе место в рейтинге занимает ещё один автомобиль из Тольятти – Chevrolet Niva, разошедшийся в количестве в 15,1 тысячи автомобилей (-3%).

На третьей строчке рейтинга оказалась Toyota RAV4 с показателем 8,3 тысячи единиц (-1%).

В десятку лучших вошли: Nissan X-Trail (6,6 тысяч) и Honda CR-V (6,2 тысячи), Nissan Qashqai (6,1 тысячи), Mitsubishi Outlander (5,3 тысячи), BMW X5 (4,9 тысяч), Renault Duster (4,7 тысяч) и Lexus RX (4,5 тысяч).