KIA отметила 20-летие серийного производства автомобилей 4

19 мая в Калининграде состоялась церемония, посвящённая 20-летию с момента начала серийного производства автомобилей на заводе «АВТОТОР»

Двадцать лет назад компания KIA Motors стала первым партнером «АВТОТОР» по производству автомобилей в Калининграде. В 1996 году KIA Motors и руководство производственного холдинга заключили ряд стратегических соглашений о сотрудничестве, в результате чего в мае 1997 года на заводе «АВТОТОР» стартовало серийное производство автомобилей KIA. Первыми автомобилями стали KIA Clarus, KIA Avella и KIA Sportage – самый востребованный кроссовер бренда, новое поколение которого выпускается на заводе «АВТОТОР» и сейчас.

В настоящее время 10 моделей KIA выпускаются на мощностях предприятия «АВТОТОР» в Калининграде. Совсем недавно – в конце апреля 2017 года – на конвейер встала последняя новинка бренда. Новое, третье поколение KIA Picanto впервые в истории модели производится в России. Старт продаж новой модели запланирован на июнь 2017 года.

Обновлённый KIA Cerato и кроссовер KIA Sorento производятся на заводе «АВТОТОР» методом полного цикла, включающим окраску и сварку кузовов.

Еще 8 моделей KIA собираются методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, которые поставляются заводами KIA Motors в Словакии и Южной Корее. К ним относятся: новое поколение KIA Picanto, KIA cee’d , KIA Optima, KIA Quoris, обновленный KIA Soul, KIA Sportage, KIA Sorento Prime и обновленный KIA Mohave. Контрактная сборка автомобилей KIA осуществляется на производственных мощностях «АВТОТОР» площадью 61 000 кв.м.

За 20 лет сотрудничества KIA Motors и «АВТОТОР» совместно реализовали ряд крупных инвестиционных проектов и наладили производство более 30 моделей KIA. За этот период в Калининграде было выпущено свыше 700 000 автомобилей KIA.