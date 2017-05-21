Jeep представил свою версию внедорожника будущего 32

Дизайнер Нак Джун Ким продемонстрировал свою концепцию будущего внедорожника марки Jeep

Во внешности задумки Кима присутствуют все необходимые составляющие для способного внедорожника, куда входят практически отсутствующие свесы, огромный клиренс и набор колес и шин. Внутри салона концепта Jeep 2035 есть настраиваемый руль, который, при желании водителя, можно убрать, чтобы использовать автономные системы управления.

Итак, марка Jeep показала на эскизах своё видение внедорожника будущего, обладающего футуристическим дизайном и способностью без труда преодолевать бездорожье.

Как бы то ни было, говорить о возникновении серийного варианта такой модели не приходится, ведь к 2035 году ещё многое поменяется, и, скорее всего, к тому времени большинство автомобилей будут оснащены беспилотными технологиями.