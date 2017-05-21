Bentley Bentayga Falconry от Mulliner: автомобиль для поклонников соколиной охоты
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Bentley Bentayga Falconry от Mulliner: автомобиль для поклонников соколиной охоты
Май 21 15:30 2017

Компания Bentley создала автомобиль для любителей соколиной охоты — новый Bentayga Falconry от Mulliner.

Bentayga Falconry изготовлен вручную в ателье Mulliner, специальном подразделении Bentley по выполнению индивидуальных заказов, и отличается единственным в своём роде встроенным комплектом для соколиной охоты, расположенном в задней части кузова.Bentley Bentayga Falconry by Mulliner

Самое примечательное в этом автомобиле — две секции, выделанные натуральной пробковой тканью: с оборудованием для охоты и аксессуарами для отдыха. Они расположены на выдвижной платформе. Внутри секции с охотничьим снаряжением находится отделанный шпоном Piano Black ящик с профилем сокола-балобана, где хранятся GPS-антенны, инструменты, опутенки для птиц и 9-сантиметровый складной нож с деревянной рукояткой. Под ящиком расположился обитый кожей и украшенный лазерной гравировкой отсек с отделениями для GPS-блока слежения за птицами, биноклей и клобуков для птиц и перчаток для охоты.Bentley Bentayga Falconry by Mulliner

Два насеста хранятся в специальном футляре, отделанном пробковой тканью, который помещается в жёсткий карман на боковой стенке багажника.

В салоне Bentayga находятся съёмный насест для транспортировки и привязь на центральном подлокотнике, а также уникальный образец искусства маркетри в исполнении Mulliner. Захватывающая сцена в пустыне — с парящим над ней соколом-балобаном — создавалась вручную более 9 дней, и на неё ушло 430 кусочков древесины, собранных со всего света. Джефф  Даудинг (Geoff  Dowding), директор ателье Mulliner, подчеркнул:

«Bentayga Falconry показывает, на что способны наши искусные мастера. Они создают элегантные и уникальные решения для любого стиля жизни или хобби. Соколиная охота считается королевским спортом на Ближнем Востоке, поэтому для нас было очень важно создать роскошный и в тоже время практичный аксессуар для наших ценных покупателей в этом регионе и по всему миру».

Bentley Bentayga Falconry by MullinerЭто автомобиль, готовый справиться даже с суровыми дорожными условиями и радующий владельца традиционно высоким уровнем роскоши вне зависимости от климата, ландшафта или погоды. Система управления динамикой автомобиля и дополнительный набор настроек для бездорожья обеспечивают широкий интервал регулировок для дорожных и внедорожных условий. 8 предустановленных режимов позволяют водителю выбрать оптимальный вариант для любой дорожной ситуации простым поворотом переключателя.

Дополнительно к  этим вариантам предлагается опция Bentley Dynamic Ride (система управления кренами с 48-вольтовым приводом) и система рулевого управления с электроусилителем (EPAS).Bentley Bentayga Falconry by MullinerКак и остальные модели Bentley, Bentayga оснащён многорежимной пневматической подвеской. Водитель может выбрать один из четырёх режимов: High 2, High 1, Normal и Low. Режим High 2, например, можно выбрать вручную при резком ухудшении дорожного покрытия, а для погрузки багажа или установки прицепа можно опустить подвеску при помощи переключателя в багажнике.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 комментарий

  1. Vadim Sazanov
    Май 21, 16:52 #1 Vadim Sazanov

    Арабы совсем поехавшие

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