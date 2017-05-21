Аргонавт из Италии

Бразильцам предложат хэтчбэк Argo с двигателями объёмом 1.0, 1.3 и 1.8 литра, которые смогут работать как на бензине, так и на этаноле. Первые два мотора получат на выбор «механику» или «робот», а топовый — «механику» либо «автомат».
Fiat Argo 2018
По предварительным данным новый хэтчбек заменит в Бразилии не только Punto, но и более бюджетную местную модель — Palio. Альтернативой ей станет самая дешёвая версия Argo с 1-литровым мотором.
Предполагается, что автомобиль составит конкуренцию Ford Fiesta и Chevrolet Sonic.
C 2014 года www.amsrus.ru
Насчёт Италии — Сергей, ФБ не позволяет скинуть вам в личку вот эту новость про итальянцев в России, поэтому пишу здесь, извините:
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ведущая итальянская компания по управлению автомобильными дорогами ANAS, а также ГК «Автодор» объявили о создании консорциума для развития российской автодорожной инфраструктуры, сообщает ИА RNS.
Соглашение об этом подписано сегодня в ходе визита премьер-министра Италии Паоло Джентилони в Россию.
В качестве пилотного проекта стороны выбрали комплексное обустройство федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон», реализуемое РФПИ в рамках инфраструктурного партнерства с «Автодором» на участке с км 1091,6 – км 1319 на участке между Ростовом и Краснодаром.
Итальянская компания ANAS помимо финансирования и эксплуатации магистрали выступит также поставщиком высокотехнологичного оборудования для организации комплексной системы управления дорожным движением на участке трассы.» http://rostov.dk.ru/news/italyantsy-pomogut-v-rekonstruktsii-uchastka-m-4-mezhdu-rostovom-i-krasnodarom-237078766?relap_rostov Интересно, сколько денег стричь будут?
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