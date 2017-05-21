Аргонавт из Италии
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Аргонавт из Италии
Май 21 09:40 2017

Компания Fiat подготовила наследника модели Punto — правда, пока только для рынка Бразилии

Бразильцам предложат хэтчбэк Argo с двигателями объёмом 1.0, 1.3 и 1.8 литра, которые смогут работать как на бензине, так и на этаноле. Первые два мотора получат на выбор «механику» или «робот», а топовый — «механику» либо «автомат».

Fiat Argo 2018

Fiat Argo 2018

По предварительным данным новый хэтчбек заменит в Бразилии не только Punto, но и более бюджетную местную модель — Palio. Альтернативой ей станет самая дешёвая версия Argo с 1-литровым мотором.

Предполагается, что автомобиль составит конкуренцию Ford Fiesta и Chevrolet Sonic.

Fiat Argo 2018Источник.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 комментарий

  1. Dmitry Anatolievich
    Май 21, 10:29 #1 Dmitry Anatolievich

    Насчёт Италии — Сергей, ФБ не позволяет скинуть вам в личку вот эту новость про итальянцев в России, поэтому пишу здесь, извините:
    «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ведущая итальянская компания по управлению автомобильными дорогами ANAS, а также ГК «Автодор» объявили о создании консорциума для развития российской автодорожной инфраструктуры, сообщает ИА RNS.
    Соглашение об этом подписано сегодня в ходе визита премьер-министра Италии Паоло Джентилони в Россию.
    В качестве пилотного проекта стороны выбрали комплексное обустройство федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон», реализуемое РФПИ в рамках инфраструктурного партнерства с «Автодором» на участке с км 1091,6 – км 1319 на участке между Ростовом и Краснодаром.
    Итальянская компания ANAS помимо финансирования и эксплуатации магистрали выступит также поставщиком высокотехнологичного оборудования для организации комплексной системы управления дорожным движением на участке трассы.» http://rostov.dk.ru/news/italyantsy-pomogut-v-rekonstruktsii-uchastka-m-4-mezhdu-rostovom-i-krasnodarom-237078766?relap_rostov Интересно, сколько денег стричь будут?

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