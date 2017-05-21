Аргонавт из Италии 38

Компания Fiat подготовила наследника модели Punto — правда, пока только для рынка Бразилии

Бразильцам предложат хэтчбэк Argo с двигателями объёмом 1.0, 1.3 и 1.8 литра, которые смогут работать как на бензине, так и на этаноле. Первые два мотора получат на выбор «механику» или «робот», а топовый — «механику» либо «автомат».

По предварительным данным новый хэтчбек заменит в Бразилии не только Punto, но и более бюджетную местную модель — Palio. Альтернативой ей станет самая дешёвая версия Argo с 1-литровым мотором.

Предполагается, что автомобиль составит конкуренцию Ford Fiesta и Chevrolet Sonic.