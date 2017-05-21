2 года постгарантийного обслуживания от Mercedes-Benz 50

Российские владельцы автомобилей Mercedes-Benz оценили введение постгарантийного обслуживания

С начала этого года, расширяя спектр и качество услуг послепродажного обслуживания, АО «Мерседес-Бенц РУС» предлагает 2 года постгарантийного обслуживания на весь модельный ряд в рамках программы «Постгарантийный сервисный пакет «Мерседес-Бенц» на 3-й и 4-й годы».

Клиент получает пакет на стадии приобретения автомобиля. Его преимуществом является отсутствие ограничений по пробегу.

Постгарантийный сервисный пакет «Мерседес-Бенц» включает работы по ремонту и/или замене основных компонентов и агрегатов автомобиля и действует на 3-й и 4-й годы эксплуатации в отношении легковых автомобилей, произведённых с 1 декабря 2016 г. и переданных клиентам официальными дилерами марки в России с 1 января 2017 г.

Для обслуживающихся в рамках пакета автомобилей нет ограничения по пробегу.

В отношении новых автомобилей с датой производства до 1 декабря 2016 г. действует уникальное предложение, позволяющее клиенту приобрести сервисный сертификат «Оптимум». Он включает сервисный пакет «Мерседес-Бенц» на 3-й и 4-й годы эксплуатации и 2 первых регламентных техобслуживания (ТО). Предложением можно воспользоваться только в день передачи автомобиля клиенту. Эта программа распространяется на новые легковые автомобили, переданные клиентам официальными дилерами марки в России с 1 января 2017 г.

Пакет распространяется на новые легковые автомобили, переданные клиентам официальными дилерами с 1 января 2017 г. и имеющими код DZ9 (или Z1DZ9N для автомобилей G-Класса) в базовой комплектации. Постгарантийный сервисный пакет не предоставляется на автомобили со спецзащитой, автомобили Mercedes-Benz V-Класса и марки Smart, а также автомобили, используемые для предоставления услуг проката, для коммерческих перевозок пассажиров (например, в качестве такси) или грузов, используемые для обеспечения на постоянной основе транспортных услуг специального назначения для МВД, МЧС, скорой помощи, коммунальных служб, военного транспорта.