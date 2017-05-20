За тонировку на нары! 101

Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку

В отсутствие адекватного наказания ГИБДД привлекает нарушителей правил по статье за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Как выяснила «Газета.Ru» , закон, который исправит ситуацию, был одобрен в первом чтении Госдумой, но пока далёк от окончательного принятия.

Любовь к излишней тонировке привела некоторых автомобилистов к аресту. При этом формально нарушителей привлекают к ответственности не за тонировку — за это предусмотрен лишь 500-рублёвый штраф, а за неподчинение требованиям полицейских.

История началась в феврале 2017 года, когда на одной из улиц Иваново сотрудники ГИБДД задержали 19-летнего водителя на автомобиле Skoda Rapid. Инспекторов, вероятно, смутили тонированные окна машины. Они проверили светопропускную способность стекол, и оказалось, что она действительно не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

Полицейские составили на нарушителя административный протокол по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, а также выдали автомобилисту предписание устранить нарушение в течение суток.

Спустя 3 месяца, 12 мая, молодого человека снова остановили сотрудники ДПС. Тонировочная плёнка в этот момент всё ещё находилась на стёклах автомобиля. Однако на этот раз инспекторы, вместо того чтобы повторно оштрафовать водителя на те же 500 рублей, посчитали, что он нарушил уже совсем другую статью КоАП. По мнению гаишников,

молодой человек не выполнил законное требование сотрудников полиции об удалении плёнки.

Данное нарушение предусмотрено ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, наказание за него представляет штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. На водителя был составлен протокол, после чего материалы дела передали в суд. Судья посчитал, что штраф в данном случае является слишком мягкой санкцией, и на четверо суток отправил автомобилиста в изолятор временного содержания.

При аналогичных обстоятельствах был задержан и другой ивановский водитель, управлявший тонированным BMW 320. Ему суд также назначил 4 дня административного ареста.

Аналогичные аресты произошли за последние недели и в других регионах страны. В Саратове из пяти водителей, задержанных за повторную езду с тонировкой, трое отделались штрафом в 1000 рублей, один получил двое суток ареста, а ещё один — целую неделю.

«Этот 27-летний молодой человек уже нарушал правила дорожного движения 19 раз. Среди них восемь за тонировку», — прокомментировали последний случай в городской ГИБДД.

В Екатеринбурге водитель, которого полицейские неоднократно просили снять плёнку, в итоге получил четверо суток ареста. В Калуге такого же «рецидивиста» отправили в изолятор на трое суток,

а в Красноярске любитель тонировки и вовсе умудрился получить максимальное наказание за неподчинение полицейским — 15 суток.

При этом, в ходе специальных рейдов в каждом регионе ГИБДД привлекает тысячи нарушителей правил тонировки, и, с учётом того, что формальное наказание им грозит совсем небольшое, многие из них наверняка не прислушаются к инспекторам, рискуя скоро перебраться в спецприёмники.

При этом глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что подобные аресты за якобы неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов хоть и применяются полицейскими довольно часто, в действительности не соответствуют требованиям закона.

«Эта развращённая практика сложилась исключительно благодаря Верховному суду, который в угоду ГИБДД вынес постановление, которое фактически разрешило такие аресты, — рассказал юрист. — По ст. 19.3 КоАП можно привлекать к ответственности только в том случае, если лицо не выполнило требование полицейского, посягая на общественный порядок».

Кроме того, по словам правозащитника, все законные требования, которые могут быть нарушены по данной норме, прописаны в 20-й главе КоАП.

«Но полицейские часто извращают эту норму до невозможности и утверждают, что любое их требование является законным. Не дал, например, телефон позвонить — не выполнил законное требование, не открыл багажник — не выполнил законное требование. У юридического сообщества такая практика уже вызывает оторопь», — сказал Травин.

Законопроект об ужесточении ответственности за неправильную тонировку уже довольно давно находится в Госдуме, в декабре 2016 года он был принят в первом чтении.

Однако сейчас его дальнейшее принятие фактически приостановлено до момента назначения нового главы ГИБДД России. Когда это произойдёт, пока неизвестно, а значит, и судьба поправок остаётся неизвестной — очевидно, что, по крайней мере, в ближайшие месяцы полицейским придётся бороться с нарушителями старыми методами.

Согласно предлагаемым поправкам, разработанным первым замглавы комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеславом Лысаковым, штраф за тонировку будет увеличен в три раза, до 1500 рублей, а за повторное нарушение автомобилисту придётся отдать уже 5000 рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что, согласно статистике МВД, отмечается значительный рост нарушений, связанных с тонировкой, особенно в Москве, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях. Однако, судя по результатам последних полицейских рейдов на местах, проблема автотонировки после исчезновения из закона нормы о перемещении автомобиля на штрафстоянку вновь стала актуальной в большинстве регионов России.