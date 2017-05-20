Юбилей двигателя Audi 18

Юбилейная выставка в музее Audi: 60 лет двигателю NSU/Wankel

Уникальная технология нашла применение на земле, в воздухе и на воде

Увлекательный период в истории развития технологий стал темой новой выставки музея Audi museum mobile в Ингольштадте. Выставка под названием «Революция: 60 лет двигателю NSU/Wankel» приурочена к юбилею роторного двигателя, в свое время совершившего переворот в двигателестроении. Бренд NSU, предтеча Audi, одним из первых стал использовать новую технологию, например, на прототипе Prinz 3. Выставка продлится с 20 мая до 5 ноября 2017 года. Посетители смогут ознакомиться с моделями, оборудованными двигателем Ванкеля.

Насыщенная событиями история этого передового изобретения также отражена в лодочных, авиационных и мотоциклетных двигателях, в моторах для газонокосилок и бензопил от различных производителей. Все они стали частью выставки музея.

«Крутить, а не толкать»

— идея создания двигателя внутреннего сгорания с таким принципом действия захватила ум Феликса Ванкеля (Felix Wankel) еще в конце 20- х годов прошлого века. Но на то, чтобы довести ее до серийного производства, у изобретателя ушло более 30 лет. Проводя исследования, инженер-самоучка Ванкель заодно стал экспертом по герметичным уплотнениям. Но его главной целью неизменно оставалось создание двигателя с вращающимся поршнем.

К концу 1953 года систематический анализ роторов и корпусов всевозможных форм и размеров заставил Ванкеля обратить особое внимание на идею овального поршня, который вращается в корпусе практически круглой формы, который сам также вращается. Решение привлекло внимание руководства фирмы NSU и в марте 1954 года Ванкель создал первые эскизы двигателя, позже названного его именем. Три года спустя, 1 февраля 1957 года, осуществлен первый успешный пуск двигателя на испытательном стенде завода NSU.

В Неккарзульме (Neckarsulm) доктор Вальтер Фреде (Dr Walter Froede), глава отдела разработок NSU, вместе с коллегами смог упростить сложную конструкцию двигателя, в котором две детали вращались одна внутри другой. Впервые двигатель версии KKM (Kreiskolbenmotor — роторный двигатель) с инвертированной кинематикой был использован в 1962 году, когда его установили на агрегат для буксировки водных лыж Ski-Craft. Он, к слову, также представлен в юбилейной экспозиции музея Audi museum mobile. А всего год спустя, в сентябре 1963-го, на Международном автосалоне во Франкфурте (Frankfurt) состоялась премьера двухместного кабриолета NSU/Wankel Spider. Первый серийный автомобиль с двигателем NSU/Wankel подхлестнул шумиху вокруг двигателя Ванкеля. В последующие годы почти все известные производители автомобилей, мотоциклов и двигателей стали обладателями лицензии на производство двигателя NSU/Wankel.

Гости выставки «Революция: 60 лет двигателю NSU/Wankel» смогут увидеть не только NSU/Wankel Spider, но и другие экспонаты, например, первый прототип NSU Prinz 3 c двигателем Ванкеля 1959 года, а также NSU Ro 80 – в 1967 году эта модель с инновационными технологиями и нестареющим дизайном была названа «Автомобилем года». Помимо того, в музее будут представлены прототип Audi 200 KKM 1979 года и Audi A1 e tron 2012 года. Восхищение у посетителей обещает вызвать спорткар Italdesign Namir 2009 года. Большой интерес также представляют выставленные в Audi museum mobile модели Mazda Cosmo 110S, Citroën M35 и гоночный автомобиль Malibu Virage.

Двигателем Ванкеля оснащались не только автомобили. Его применяли в снегоходах, пожарных автомобилях, бензопилах, моторных лодках и мотоциклах. На выставке представлено множество таких изделий, а также собственно двигатели и их модели в разрезе.