Volvo Cars объявляет о запуске сборочного производства в Индии 20

Сборка автомобилей в Индии укрепит позиции компании на рынке и станет основой для дальнейшего роста в быстроразвивающемся сегменте премиальных автомобилей в стране

Сборочное производство будет расположено вблизи города Бангалор на юге Индии и сфокусировано на моделях, построенных на архитектуре масштабируемой платформы (SPA). Первой выпущенной здесь моделью марки Volvo станет внедорожник XC90. Другие модели, запланированные для местной сборки, будут объявлены позднее.

Для подготовки своего сборочного производства Volvo Cars сотрудничает с Volvo Group, производителем грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Кроме того, планируется использовать существующие инфраструктурные и производственные возможности Volvo Group близ Бангалора. Информация о прочих контрактах и финансовых деталях не разглашается.

«Я рад, что уже с этого года мы начнём продавать автомобили Volvo индийского производства», – заявил Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars.

«Запуск сборки автомобилей в Индии является важным шагом для Volvo Cars, так как мы намерены увеличить наши продажи на этом быстрорастущем рынке и в ближайшие годы удвоить свою долю в премиальном сегменте», – подчеркнул генеральный директор Volvo Cars.

«С гордостью сообщаем о полной готовности к началу сборки, – прокомментировал Том фон Бонсдорфф (Tom von Bonsdorff), управляющий директор Volvo Auto India. – Это знак большой приверженности компании к Индии».

Решение Volvo запустить индийское производство и вывести на рынок свои автомобили под знаком «Сделано в Индии» удачно совпадает с запущенной несколько лет назад инициативой национального правительства, целью которой является выявление и продвижение производственных возможностей страны.

Хотя индийский премиальный рынок всё ещё относительно невелик, в ближайшие годы прогнозируется его быстрый рост. В настоящее время доля Volvo в сегменте премиум-класса составляет около 5%, и компания планирует к 2020 году увеличить этот показатель вдвое. В 2016 году в Индии было реализовано более 1400 автомобилей марки Volvo, что оказалось на 24% выше результатов 2015 года. Первые четыре месяца 2017 года поддержали положительную динамику: продажи показали рост более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.