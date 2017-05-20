Шахматная партия кадровой политики Audi AG 25

Наблюдательный совет Audi AG продлил полномочия председателя совета директоров Руперта Штадлера на следующие пять лет

Наблюдательным советом также было принято решение об изменении и расширении сферы ответственности в области корпоративной этики. Директор по комплаенс-контролю будет непосредственно подчиняться Акселю Штротбеку (Axel Strotbek), члену Правления, ответственному за финансы и организацию.

Председатель Наблюдательного совета Audi AG и председатель Правления концерна Volkswagen AG Маттиас Мюллер (Matthias Müller) отметил:

«Наблюдательный совет единодушно проголосовал за продление полномочий г-на Штадлера. Мы уверены, что он продолжит успешное развитие бренда».

«Со стороны персонала мы ставим достаточно четкие условия такого продления контракта. Руперт Штадлер должен поддерживать в долгосрочной перспективе оптимальную систему трудовых отношений на наших предприятиях в Германии, обеспечивать эффективную эксплуатацию наших мощностей и постоянно внедрять технологии, которые обеспечат успешное развитие компании в будущем», – отметил Петер Мош (Peter Mosch), председатель Главного производственного совета и член Президиума Наблюдательного совета Audi AG.

Наблюдательный совет также принял решение передать сферу полномочий Правления в области корпоративной этики Акселю Штротбеку, члену Правления Audi AG, ответственному за финансы и организацию. Объединённая сфера ответственности г-на Штротбека теперь включает финансы, информационные технологии и корпоративную этику. С учётом реорганизации концерна директор по комплаенс-контролю будет непосредственно подчиняться Акселю Штротбеку как члену Правления.