Реконструкция парализовала МКАД на юге Москвы

Как сообщили РИА Новости в информационном центре Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, движение на участке МКАД от Бесединского шоссе до Профсоюзной улицы было осложнено из-за дорожных работ.
«Там идёт реконструкция эстакады», — сказал представитель Департамента.
Общая загруженность улично-дорожной сети столицы на этот момент оценивалась в 6 баллов, согласно сведениям сервиса «Яндекс.Пробки». По данным Департамента транспорта, наибольшие осложнения при движении в сторону центра наблюдались на Варшавском шоссе, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на проспекте 60-летия Октября.
В то же самое время было затруднено движение по внешней стороне МКАД на востоке и северо-западе города, а также на юге в обоих направлениях. Кроме того, были отмечены осложнения на севере и юге Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.
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Я там был, но на мотоцикле
Можно и потерпеть, тк новые развязки всем нужны, удалить колейность тоже.
Нормальный асфальт лежит га МКАДе, который меняли в прошлом году. Это тупо отмыв бабла.так как перекладывать его нет причин. Он ещё минимум в хорошем состоянии год пролежит. Зато теперь и не знаешь как ехать уже. 1-2 часа теряешь в этой пробке.
Как сделать новость ничего не сказав 🙁
Интересно когда нибудь можно будет проехать по Москве нормально? То роют, то расширяют, то сужают, то пытаются что то подобие всфальта положить! Зае..ли короче!
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