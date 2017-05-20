Реконструкция парализовала МКАД на юге Москвы 263

В минувшую пятницу, утром, на внутренней стороне МКАД образовалась пробка длиной 21 километр.

Как сообщили РИА Новости в информационном центре Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, движение на участке МКАД от Бесединского шоссе до Профсоюзной улицы было осложнено из-за дорожных работ.

«Там идёт реконструкция эстакады», — сказал представитель Департамента.

Общая загруженность улично-дорожной сети столицы на этот момент оценивалась в 6 баллов, согласно сведениям сервиса «Яндекс.Пробки». По данным Департамента транспорта, наибольшие осложнения при движении в сторону центра наблюдались на Варшавском шоссе, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на проспекте 60-летия Октября.

В то же самое время было затруднено движение по внешней стороне МКАД на востоке и северо-западе города, а также на юге в обоих направлениях. Кроме того, были отмечены осложнения на севере и юге Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.