Реконструкция парализовала МКАД на юге Москвы
263

Реконструкция парализовала МКАД на юге Москвы
Май 20 09:02 2017

В минувшую пятницу, утром, на внутренней стороне МКАД образовалась пробка длиной 21 километр.

Как сообщили РИА Новости в информационном центре Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, движение на участке МКАД от Бесединского шоссе до Профсоюзной улицы было осложнено из-за дорожных работ.

«Там идёт реконструкция эстакады», — сказал представитель Департамента.

Общая загруженность улично-дорожной сети столицы на этот момент оценивалась в 6 баллов, согласно сведениям сервиса «Яндекс.Пробки». По данным Департамента транспорта, наибольшие осложнения при движении в сторону центра наблюдались на Варшавском шоссе, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на проспекте 60-летия Октября.

В то же самое время было затруднено движение по внешней стороне МКАД на востоке и северо-западе города, а также на юге в обоих направлениях. Кроме того, были отмечены осложнения на севере и юге Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.

На тему:
  Article "tagged" as:
автодорогаблагоустройствоМКАДреконструкцияТТК
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

На Парижском автосалоне показали Mercedes AMG C63

На Парижском автосалоне показали Mercedes AMG C63 0

BMW отрицает, что i3 станет основой для электрокара Apple

BMW отрицает, что i3 станет основой для электрокара Apple 0

Ford возвращает к жизни старые двигатели

Ford возвращает к жизни старые двигатели 3

Напишите комментарий

5 комментариев

  1. Илья Филиппков
    Май 20, 09:19 #1 Илья Филиппков

    Я там был, но на мотоцикле

  2. Roman Aristarkhovich Kazantsev
    Май 20, 09:32 #2 Roman Aristarkhovich Kazantsev

    Можно и потерпеть, тк новые развязки всем нужны, удалить колейность тоже.

  3. Aleksandr Bashkirov
    Май 20, 10:01 #3 Aleksandr Bashkirov

    Нормальный асфальт лежит га МКАДе, который меняли в прошлом году. Это тупо отмыв бабла.так как перекладывать его нет причин. Он ещё минимум в хорошем состоянии год пролежит. Зато теперь и не знаешь как ехать уже. 1-2 часа теряешь в этой пробке.

  4. Павел Зарецкий
    Май 20, 11:38 #4 Павел Зарецкий

    Как сделать новость ничего не сказав 🙁

  5. Nikita Kurmanov
    Май 20, 11:50 #5 Nikita Kurmanov

    Интересно когда нибудь можно будет проехать по Москве нормально? То роют, то расширяют, то сужают, то пытаются что то подобие всфальта положить! Зае..ли короче!

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.