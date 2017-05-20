Новая грань – Cadillac XT5 59

Весь мир делает автомобили для Америки.

Немцы делают машины для Америки, кстати, неплохо получается. Японцы делают автомобили для Америки, и иногда бывает, что не угадывают. Корейцы делают автомобили для Америки – да, эти практически всегда попадают в точку.

А еще для Америки автомобили делают сами американцы. Оглядев спектр предложений со всего земного шара, они уходят в отрыв, предоставляя остальным догонять. Американцы созидают то, что подходит только им, то, что они принимают. Они выпускают автомобили для себя, а заодно и для нас, ведь мы считаем себя во многом схожими и нам подходит тоже самое, что и американцам. Википедия подтверждает наш портрет и параметры большой, необъятной страны. И мы, наравне с американцами, точно знаем, что нам надо.

Cadillac XT5 – это новейшая американская машина для самих американцев.

В конце прошлого века фирма Cadillac перешла на стилистику «Новая грань». Но поздравить американцев можно только теперь. С первого раза новая стилистика не была безупречным попаданием в цель.

ХТ5 — второе поколение кроссовера. Его предшественник SRX отцвел, хотя довольно интересно смотрелся, но стилистически он был все же не столь удачен в предписанной дизайнерами огранке. И вот пришла абсолютно новая машина Cadillac XT5, где грань отточена до того уровня, когда это действительно достойный стилистический прием.

Удивительно то, что американцы смогли совместить эклектику. Они взяли эту архитектурную красоту и создали при этом очень приятного бегемотика. Это такая машина, где с одной стороны чувствуется очень доброжелательная увесистость, а с другой стороны абсолютно безупречная четкость граней.

И когда эту машину позиционируют как конкурента Infiniti FX, BMW X5, Mercedes GLE и Lexus RX – они не совсем правы.

Американцы, когда создавали эту машину, в первую очередь смотрели на Evoque. Им очень хотелось обыграть по дизайну эту британскую красотулю. Ведь Range Rover Evoque так и не приелся. Сколько лет ему уже – а по сию пору на него оборачиваются. Не случайно многие модели концерна Jaguar Land Rover становятся похожи на Evoque, при том, что флагманом-то его никто не провозглашал.

Но ведь удачная работа! Ведь смотрится, ведь выглядит молодцом.

Американцы захотели сделать для себе так же, они захотели сделать машину, которая, конечно, ни в коей мере не повторит ничего британского, но станет конкурировать на равных, потому что его облик, конечно, удался.

Cadillac XT5 не смотрится большим, хотя здесь все как у кутюрье. Ведь очень многие мастера одежды используют не полную цветовую гамму. Они прекрасно понимают, что одежда от кутюр смотрится в очень ограниченном спектре цветов. Так не бывает, что ты приходишь куда-нибудь в модный дом, и тебе выкатывают всю палитру. Ничего подобного, предлагают три-четыре цвета.

И Cadillac XT5 замечательно смотрится граненой скалой лабрадорита черного цвета. Он довольно неплох в белом цвете, контрастно. Кстати, холодильник он не напоминает, в отличии от большинства Land Rover. Но лучше всего он смотрится в гранатовом цвете. В нем и форма, и содержание.

С одной стороны, подъезжаешь к нему на своих Жигулях и понимаешь, что он огромен. Удаляешься от него на Jaguar F-Pace и понимаешь, что они, наверно, на равных. Стоишь рядом и любуешься, при этом форма обыграна настолько замечательно, что цвет подчеркивает каждую деталь.

Геометрический логотип Cadillac стал основным стилевым решением и в интерьере, и в экстерьере. Внутри всё подчинено графике логотипа. И снаружи тоже очень уместно брошены нюансы и намеки в виде дверных ручек, формы фар, граней крыльев и остроты общего контура. Замечательная работа.

То, как американцы показали облик автомобиля на примере Cadillac XT5 – достойно преподавания в художественных академиях. В их работе есть очень умелый баланс между отдельными деталями и общим уровнем проработки всего автомобиля в целом. Он не распадается на элементы, как это часто бывает у французов. Он весь великолепно собран, он очень классно продуман, и при этом он состоит из прекрасных нюансов.

Такая красота – в автомобилестроении довольно редкое явление. Молодцы американцы, что наконец-то допилили свою грань до такого уровня. Предыдущие машины, тот же самый SRX, который был неплох, всё-таки не был настолько самобытным и настолько обращающим на себя внимание.

А здесь захотели дать бой Range Rover Evoque – да, смогли. Непохоже, но теперь уже у клиента есть возможность запутаться в этих двух соснах, пытаясь понять, что же краше, что же интересней. Вполне возможно, что при определенных условиях это склонит чашу весов покупательского интереса в сторону Cadillac.

Кстати, сделан автомобиль на абсолютно новой платформе. Если его предшественник был на той же самой корейской платформе, на которой появился Opel Antara и Chevrolet Captiva, что несколько понижало уровень его лакированности и премиальности, то здесь совершенно новая платформа С1ХХ. И двигатель, который уже известен по таким прекрасным автомобилям как Chevrolet Camaro. Здесь V-образная шестёрка, алюминиевая.

Этот мотор бывает в разных степенях форсировки, самое главное его преимущество в том, что он нетурбированный. Да, изменяемая фаза газораспределения, объем 3,6, 314 лошадиных сил, хотя он может быть и в 380, и в 390, и в 400 лошадиных сил. Но у нас решили несильно уйти за налоговую грань и определили мотору мощность в 314 лошадиных сил.

Восьмиступенчатый Aisin. Американцы очень не любят инородные коробки передач, но здесь они подумали, что хватит экспериментировать и взяли восьмиступку. При том, что она же у главного конкурента Lexus RX тоже ставится. И кстати, на BMW X1 эта же самая японская коробка.

Делая машину для себя, для американцев, по технике они, конечно же, пытались заодно и угодить Европе. Уже настолько давно немцы делают машины для американцев, что американцы потихоньку стали привыкать к тому, как именно эти машины отличаются. Американская машина как ковбойская лошадь: ее пришпорил, и она должна по прямой показать предельную резвость. Отсюда драгстеры.

В Европе, где прямиков поменьше, и кавалерия была всё-таки обучена на голову выше, чем американская, очень ценился манёвр. Поэтому и современная европейская машина великолепна в повороте. Прямую она держит всегда. Американец прямую держит отлично, поворот проходит неохотно. Европеец прямую держит прилично, поворот проходит великолепно.

И когда делали Cadillac на новой платформе, то за точку отсчета взяли Audi. Взяли школу Audi Q5, посмотрели, что и как. Поэтому у американца, что тоже для них нехарактерно, амортизаторы ZF и электроусилитель руля, тот же самый немецкий ZF. Долой американский Delphi, надоело! Захотелось европейского. Нам эта машина потому и подходит, что у нее европейские повадки.

А вот внутри у нее, конечно, Америка.

Что захотели американцы сказать миру? Они сказали: «Вы всё время ошибаетесь по поводу нашего портрета, вы никогда не понимали, почему у нас люк – да, потому что шляпа, потому что мы по сию пору в ковбойских стетсонах; мы ездим в чапсах, это такие чехлы для штанов, очень широкие, поэтому у нас такие обширные сиденья; не потому что мы крупные, потому что чапсы прищемляет; почему у нас педальный узел всё время регулируется? да потому что мы ездим в ковбойских сапогах, которые в далекой России называют «казаки», не снимая шпор. Ну, и да, конечно, мы курим сигары».

Но если вы думаете, что наш портрет состоит только из этого, то вы ошибаетесь. Посмотрите, какой мы сделали себе Cadillac XT5. Пройдитесь по нему с экскурсией. Возьмите указочку и расскажите своим европейским детям о том, как выглядит настоящий американец в привычном интерьере, который он сделал сам для себя.

Давайте начнем, например, с того, какой джойстик мы поставили для управления японской коробкой передач. Ну-ка, угадайте, как здесь включается задняя передача? Не угадали. Еще раз попробуйте. Нет, не угадали. Вот посмотрите, тут даже подсказка, написано же, нажмите кнопочку. А кнопочки две. Какую из них? Вот эту? Нет. Вон ту? А когда, в начале хода или в конце? Не работает.

Я ставил эксперимент над живыми людьми, я им предлагал найти заднюю передачу у этой машины, некоторые сдавались и спрашивали: как? Я говорю, ну как, выходи из машины и толкай. Она же на нейтралке стоит, может, под горку спустится, потом запрыгнешь. В конце концов, люк-то для чего такой большой?

Джойстик получился загадочным. Но в этом и отгадка американского характера, а вы что хотели? Америка двигает прогресс, Америка впереди в мире. Мир повторяет, через какое-то время этот странный джойстик будет применяться и на других автомобилях тоже.

Зато они подрулевые лепестки спрятали так, что не найдешь. Вот если ты работаешь уборщицей и прибираешься у хозяина, например, в его Cadillac XT5, то ты их найдешь. А если ты просто сел за руль, не нащупаешь ни за что. И это очень правильно, всё-таки эта функция интересна 1% покупателей.

Вероятней всего, подрулевыми лепестками переключения будут пользоваться по неосторожности: нечаянно тронул и поехал в ручном режиме, изумляясь поведению машины и странному шуму двигателя, зависшему на одной ноте избыточного газа. Остальным не придет в голову дрыгать подрулевые лепестки.

Когда европейская школа выпячивает их с тем, чтобы ты постоянно о них цеплялся, например, как у Bentley – это непонятно. На такой крючок хорошо полотенце вешать. А так, чтобы он у тебя между рулем и приборами торчал, и ты об него постоянно цеплялся, непонятно, зачем это нужно. Американцы прекрасно совладали с этой проблемой, они взяли и убрали их так, что не найдешь.

Зато какой шикарный тоннель они сделали между передними сиденьями. Если вы заехали на рынок и купили обои, то зачем по салону их кидать? Вы обои просто положили себе под переднее сиденье, пропустили через огромную дырку, а пассажирка справа элегантно придержит три-четыре рулона ножками. Кстати, там еще есть розетка.

Зачем эта дырка? В Европе пока ответ не нашли. В Америке уже точно знают – обои возить. Чрезвычайно удобно. Вы хоть раз видели машину, у которой есть такая специальная функция для перевозки обоев? Никогда. При том, что в Америке мокрая отделка жилых помещений закончена году где-то в 50-м, у них только сухая отделка. Поэтому обои они не клеят. Но в конце концов Remington 870 великолепно в тактическом обвесе туда помещается. Его можно даже элегантно выхватить и, открыв люк, заняться противовоздушной обороной.

Но американцы неиссякаемы в своей загадочности. Японцам, которые по Википедии портрет американца изучают, еще листать и листать многотомник американского портрета. У Cadillac XT5 полный привод и система «старт-стоп». Так вот, у него полный привод отключаемый, а «старт-стоп» – нет. И ты как лох педальный на каждом светофоре глохнешь. Если ты хочешь поиграть в светофорные гонки, ты всегда проиграешь, потому что у тебя машина всегда глохнет.

Должно быть наоборот: полный привод должен быть неотключаемым, а «старт-стоп» должен быть отключаемым. «Старт-стоп» нельзя даже топором вырубить, что написано Шарлем Пьером. Поэтому он там живет, царствует, главенствует и обременяет совершенно невероятно.

А когда вы хотите получить полноприводную машину, вы должны на тоннеле найти кнопочку Mode, нажать на нее, потом нажать на нее, потом нажать на нее, потом нажать на нее, а потом нужно на нее всё-таки нажать. А после того, как вы нажимаете на эту кнопочку, на нее нужно нажать. А вот когда вы на нее нажали, вы на нее надавите, и вот тогда у вас появится меню на дисплее, вы еще раз нажмете, перейдете в режим полный привод и зажжется подтверждающая лампочка: 4х4 активирован, можете ехать.

И это довольно полезная функция, потому что крутящий момент двигателя таков, что, наступая на педаль, вы всегда срываете перед в пробуксовку. А на всех четырех поедете стабильней. Даже помчитесь. Или полетите. При этом у автомобиля задний редуктор без дифференциала, там стоят два пакета мокрых фрикционов, благодаря чему у машины управляемый вектор тяги.

Когда вы вваливаете в поворот, машина может подтормаживать и просто перераспределять крутящий момент таким образом, чтобы вы поворот, даже с ошибкой на входе, прошли безупречно. Это очень интересная схема, отлажена она под активного водителя. Поймут не все. Некоторые даже не почувствуют. Но когда вы ввалили туда на 140 и вышли на 140, вы подумали, что вы гениальный водитель. Нет, это американцы такие. Они просто взяли и сделали гениальную машину.

И при этом вы не почувствуете скорость, потому что шумоизоляция настолько мощная и настолько серьезная, что внутри нет ощущения скорости. Подвеска-то американская. С одной стороны, есть европейская строгость, а с другой стороны, плавность хода на уровне американцев. И вы едете и думаете: что-то медленно едем, ой, мама, уже 120. А где тот самый ураганный разгон, когда за 6 секунд до сотни, наступаем на педаль… А, да, мы собственно уже и едем 100. Мы уже достигли этой скорости.

Акустический комфорт и плавность хода скрадывают ощущение. Ты уже давно допрыгался до лишения водительских прав, а тебе всё кажется, что ты медленно едешь, потому что и пейзаж за окном не сильно меняется, а по шумам, по вибрациям о превышенной скорости и подавно не догадаешься.

Удивительно это тем более тем, что внизу у машины пусто, голый металл в грунтовке. Я ее на подъемник поднял… давно уже не видел голый животик у бегемотика, который не защищен вообще ничем.

Сварные швы, немножко мастики и металл, покрытый грунтовкой. Причем косынки наварены очень странно, такое ощущение, что машина после капитальной аварии. По кузову натыканы усилители, удлинители, специальная наварка, какие-то косынки, подставки… Я такого винегрета давно не видал.

И вот это голое пузо, до сих пор не покрывшееся корой за зиму и за 18 000 километров пробега данного конкретного экземпляра, с обратной стороны покрыто таким количеством шумоизоляции, что в салоне мягко, плавно и абсолютно бесшумно.

Дорожный просвет 176 миллиметров, заявлено 200. Геометрическая проходимость, конечно, за счет передней губы не позволяет машине быть внедорожником, но как кроссовер по русскому буераку она идет спокойно. Тем более, хода подвески достаточно большие, артикуляция хорошая. И если вы съехали на проселок, вы едете при прочих равных условиях, нормально состязаясь со всеми другими и имея невероятный выигрыш по двигателю, потому что где вы видели в этом типоразмере кроссоверов автомобиль с таким огромным мотором в 3,6?

В Европе так не бывает. Зато американцы так делают, когда на платформу могут прикрутить вместо 2 литров все 3,6 в конфигурации V6. И все отлично получится, и оно будет ехать. И поедет оно абсолютно нормально.

Из категории американской загадочности еще одна совершенно блистательная находка – это щель для мобильника в правом подлокотнике. Для пассажира он левый. Мобильник там на резиновой платформе зажат так, что не выскочит даже в случае, если вы сделаете выход силой или подъем переворотом. Он там останется навсегда, при том, что может заряжаться. Чрезвычайно удобно, и со временем это, скорее всего, будет тоже растиражировано теми, кто очень внимательно присматривается и копирует американцев.

Что-то странное постоянно происходит с сиденьем. Сиденье всегда включено. В какой конкретно процесс понять невозможно. Садишься, ключ на старт, и у водительского сидения загорается белая лампочка. Что там у меня внизу происходит, я не знаю. Синяя лампочка – это значит, меня остужают, красная лампочка – это значит, меня подогревают. А белая лампочка – это значит там просто что-то живет и, видимо, от меня ждет какой-то команды.

Ну, и музыка Bose. В Америке Bose звучит отвратительно. На любой машине с американского рынка или для американского рынка с установленной системой Bose возникает подозрение, что американцы просто тугие на ухо и слух у них настолько непритязательный, что им достаточно громкости без акустических акцентов. Важно, чтоб орало.