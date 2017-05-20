На рынок России вышла юбилейная серия LADA 4х4 «40 Anniversary» 105

В честь 40-летия LADA 4х4 выпущена юбилейная серия внедорожника

К дилерам LADA поступила новая версия LADA 4х4 в юбилейной комплектации, которая посвящена 40-летию легендарной полноприводной модели. Особенности версии «40 Anniversary» – особая отделка салона и экстерьера, оригинальные колёсные диски, специальные шильдики с символикой юбилея.

В юбилейном исполнении выпускаются 3-дверные и 5-дверные модификации с максимальным набором опций, который включает кондиционер, подогрев сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. Стоимость 3-дверной LADA 4х4 «40 Anniversary» – от 558 900 рублей, 5-дверной – от 603 900 рублей.

Часть автомобилей – впервые в заводских условиях – будет окрашена в камуфляж из сочетания трёх цветов: светло-зелёного, тёмно-зелёного и чёрного. Также для «40 Anniversary» доступна следующая гамма цветов: «бежевый», красный «пламя», «белое облако», тёмно-оранжевый «терра», серо-синий «борнео». Юбилейные версии оснащаются оригинальными колёсными дисками – чёрными для камуфляжной расцветки и чёрно-серебристыми для других цветов.

В интерьере юбилейный статус подчёркнут новыми цветами обивок и логотипом серии, который вышит на ковриках и нанесён на сиденья.

Партия юбилейных автомобилей ограничена – всего будет выпущено 1977 машин, в честь года начала производства внедорожника. В салоне каждого автомобиля прикреплена табличка с уникальным порядковым номером – от 0001 до 1977.