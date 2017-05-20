GM прекращает продажи Chevrolet в Индии и Африке

При этом заводы GM в Индии продолжат работать: они будут выпускать автомобили для экспорта в Мексику, страны Центральной и Южной Америки. Предприятие в Южной Африке и некоторые другие местные подразделения приобрела компания Isuzu Motors. Она же стала владельцем 57,7% акций GM в Восточной Африке. Что касается марки Opel, то её судьбу в Африке будет решать новый собственник – концерн PSA Peugeot Citroen. За счёт этих мер General Motors рассчитывает достичь экономии около 100 млн долларов США ежегодно.
GM трансформирует свой бизнес с конца 2013 года. Тогда концерн объявил о уходе бренда Chevrolet из Европы: с 2016 года там продаётся единственная модель – дорогой и нишевый Corvette. Марка Cadillac своё присутствие сохранила.
Chevrolet Corvette Z06
В марте 2015 года автогигант объявил о реструктуризации бизнеса в России: Opel ушёл полностью, а у Chevrolet остались только три дорогие модели и внедорожник Niva, продукт совместного предприятия GM-АВТОВАЗ.
C 2014 года www.amsrus.ru
Помниться, буквально совершенно недавно, тут, в очередной раз, лились крокодильи слёзы по поводу ухода GM из России. Хочется спросить «страдающих» по Шевроле Круз. В уходе GM из африки и индии тоже наш темнейший тиран виноват со своей кровавкой гэбнёй? Или может их там ЭРА-Глонасс устанавливать заставили?)))))
Вы зачем себя мучаете? Есть же Комсомолка! Лайф, Известия… В чем дело то?
AMSRUS Ну что вы, что вы! Ни каких страданий. Лишь одни положительные эмоции.))))
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