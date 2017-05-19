У Porsche 911 большой юбилей
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У Porsche 911 большой юбилей
Май 19 14:02 2017

Сегодня в Цуффенхаузене с конвейера сошел миллионный экземпляр легенды: Porsche 911 Carrera S в специальном зеленом цвете «Irish Green» с отличительными особенностями, перекликающимися с оригинальным «девятьсот одиннадцатым» 1963-го года.

Двухдверная модель сохраняет высокую стратегическую важность в линейке производителя и вносит значительный вклад в сохранение статуса Porsche как одного из самых прибыльных автопроизводителей в мире.

Porshe 911

Доктор Вольфганг Порше, глава наблюдательного совета Porsche AG, участвовал в создании Porsche 911 с самого первого дня, рассказал:

«54 года назад я впервые проехал со своим отцом через перевал Гроссглокнер в Альпах. И удовольствие от поездки на 911 сегодня ничуть не померкло по сравнению с теми временами. Это связано с тем, что ключевые ценности нашего бренда остались сегодня столь же прогрессивными, как и в 1948 году, когда мы создавали первый Porsche 356/1».

Porsche 911 сформировал собственный сегмент спортивных автомобилей премиум-класса и сохраняет в нем безоговорочное лидерство. Только в 2016 году покупателям по всему миру было передано 32 365 «девятьсот одиннадцатых». Тем не менее, за десятилетия модель не потеряла эксклюзивности и продолжает оставаться желанным экспонатом для любой коллекции автомобилей. О качестве Porsche 911 ходят легенды. Свыше 70 % 911-х, созданных за всю историю модели, до сих пор готовы к поездкам. Кроме того, модель постоянно оказывается в верхних строчках рейтингов качества — например, авторитетной американской компании J.D. Power.

Формированию вокруг Porsche 911 настоящего культа способствовали и многочисленные успехи в автоспорте. Секрет успеха Porsche 911 можно сформулировать так: он как никакой другой автомобиль одинаково великолепно приспособлен как для дорог общего пользования, так и для гоночных трасс. Свыше половины из более чем 30 000 побед Porsche в автогонках пришлись на долю легендарной модели.

Porsche 911

Компания Porsche беспрецедентным образом на всем протяжении истории 911 никогда не отступала от изначальной концепции модели.

Оливер Блуме, председатель правления Porsche AG, комментирует:

«Но мы непрерывно совершенствовали технологии «девятьсот одиннадцатого», оттачивая и доводя до совершенства каждую деталь, поэтому он всегда остается технически совершенным и инновационным автомобилем. И кроме того, нам удалось исключительно успешно расширить модельный ряд благодаря различным модификациям».

Одним из факторов этого успеха стал завод, расположенный в штаб-квартире компании в городе Цуффенхаузен. Именно здесь производятся все Porsche 911. Сегодня все двухдверные модели компании — 911, 718 Boxster и 718 Cayman — и их многочисленные модификации изготавливаются на едином конвейере благодаря сложному комплексному подходу к производственному процессу. Работники завода в состоянии профессионально выполнять свыше 200 различных задач, и благодаря их страсти и квалификации каждый автомобиль Porsche отличает легендарное фирменное качество. Уве Хюк, председатель производственного совета Porsche, отмечает:

«Я не могу себе представить историю успеха 911 без сотрудников нашего предприятия. Сегодня с нашего конвейера сошел миллионный Porsche 911. И я с радостью могу отметить, что наши коллеги продолжают создавать автомобили с тем же уровнем увлеченности и самоотдачи, как и первые автомобили. Создание Porsche Mission E на заводе в Цуффенхаузене знаменует собой начало новой эры для Porsche. И совершенно ясно, что его успех в полной мере зависит от наших высококвалифицированных и мотивированных работников. Они в состоянии гарантировать, что Mission E будет дарить столь же яркие эмоции, как и наш 911 — сегодня и всегда».

Миллионный Porsche 911 останется в собственности компании. Перед тем, как пополнить коллекцию музея Porsche, он отправится в мировое турне и прокатится по горным дорогам Шотландии, Нюрбургрингу, а также трассам США, Китая и многих других стран.Миллионный Porsche 911

Модельный ряд 911 (серия 991): расход топлива в смешанном цикле 13,3 – 12,7 л/100 км; выбросы CO2 308 – 296 г/км.
911 Carrera S Kit: расход топлива в смешанном цикле 9,4 л/100 км; выбросы CO2 214 г/км.
Baureihe 718 Cayman: расход топлива в смешанном цикле 8,1 – 6,9 л/100 км; выбросы CO2 184 – 158 г/км.
Baureihe 718 Boxster: расход топлива в смешанном цикле 8,1 – 6,9 л/100 км; выбросы CO2 184 – 158 г/км.

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AMSRUS
AMSRUS

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