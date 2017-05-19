У Porsche 911 большой юбилей 22

Сегодня в Цуффенхаузене с конвейера сошел миллионный экземпляр легенды: Porsche 911 Carrera S в специальном зеленом цвете «Irish Green» с отличительными особенностями, перекликающимися с оригинальным «девятьсот одиннадцатым» 1963-го года.

Двухдверная модель сохраняет высокую стратегическую важность в линейке производителя и вносит значительный вклад в сохранение статуса Porsche как одного из самых прибыльных автопроизводителей в мире.

Доктор Вольфганг Порше, глава наблюдательного совета Porsche AG, участвовал в создании Porsche 911 с самого первого дня, рассказал:

«54 года назад я впервые проехал со своим отцом через перевал Гроссглокнер в Альпах. И удовольствие от поездки на 911 сегодня ничуть не померкло по сравнению с теми временами. Это связано с тем, что ключевые ценности нашего бренда остались сегодня столь же прогрессивными, как и в 1948 году, когда мы создавали первый Porsche 356/1».

Porsche 911 сформировал собственный сегмент спортивных автомобилей премиум-класса и сохраняет в нем безоговорочное лидерство. Только в 2016 году покупателям по всему миру было передано 32 365 «девятьсот одиннадцатых». Тем не менее, за десятилетия модель не потеряла эксклюзивности и продолжает оставаться желанным экспонатом для любой коллекции автомобилей. О качестве Porsche 911 ходят легенды. Свыше 70 % 911-х, созданных за всю историю модели, до сих пор готовы к поездкам. Кроме того, модель постоянно оказывается в верхних строчках рейтингов качества — например, авторитетной американской компании J.D. Power.

Формированию вокруг Porsche 911 настоящего культа способствовали и многочисленные успехи в автоспорте. Секрет успеха Porsche 911 можно сформулировать так: он как никакой другой автомобиль одинаково великолепно приспособлен как для дорог общего пользования, так и для гоночных трасс. Свыше половины из более чем 30 000 побед Porsche в автогонках пришлись на долю легендарной модели.

Компания Porsche беспрецедентным образом на всем протяжении истории 911 никогда не отступала от изначальной концепции модели.

Оливер Блуме, председатель правления Porsche AG, комментирует:

«Но мы непрерывно совершенствовали технологии «девятьсот одиннадцатого», оттачивая и доводя до совершенства каждую деталь, поэтому он всегда остается технически совершенным и инновационным автомобилем. И кроме того, нам удалось исключительно успешно расширить модельный ряд благодаря различным модификациям».

Одним из факторов этого успеха стал завод, расположенный в штаб-квартире компании в городе Цуффенхаузен. Именно здесь производятся все Porsche 911. Сегодня все двухдверные модели компании — 911, 718 Boxster и 718 Cayman — и их многочисленные модификации изготавливаются на едином конвейере благодаря сложному комплексному подходу к производственному процессу. Работники завода в состоянии профессионально выполнять свыше 200 различных задач, и благодаря их страсти и квалификации каждый автомобиль Porsche отличает легендарное фирменное качество. Уве Хюк, председатель производственного совета Porsche, отмечает:

«Я не могу себе представить историю успеха 911 без сотрудников нашего предприятия. Сегодня с нашего конвейера сошел миллионный Porsche 911. И я с радостью могу отметить, что наши коллеги продолжают создавать автомобили с тем же уровнем увлеченности и самоотдачи, как и первые автомобили. Создание Porsche Mission E на заводе в Цуффенхаузене знаменует собой начало новой эры для Porsche. И совершенно ясно, что его успех в полной мере зависит от наших высококвалифицированных и мотивированных работников. Они в состоянии гарантировать, что Mission E будет дарить столь же яркие эмоции, как и наш 911 — сегодня и всегда».

Миллионный Porsche 911 останется в собственности компании. Перед тем, как пополнить коллекцию музея Porsche, он отправится в мировое турне и прокатится по горным дорогам Шотландии, Нюрбургрингу, а также трассам США, Китая и многих других стран.

Модельный ряд 911 (серия 991): расход топлива в смешанном цикле 13,3 – 12,7 л/100 км; выбросы CO2 308 – 296 г/км.

911 Carrera S Kit: расход топлива в смешанном цикле 9,4 л/100 км; выбросы CO2 214 г/км.

Baureihe 718 Cayman: расход топлива в смешанном цикле 8,1 – 6,9 л/100 км; выбросы CO2 184 – 158 г/км.

Baureihe 718 Boxster: расход топлива в смешанном цикле 8,1 – 6,9 л/100 км; выбросы CO2 184 – 158 г/км.