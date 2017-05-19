Ремонт Астрахань-Атырау до сих пор в проекте 16

Ремонт трассы «Астрахань-Атырау» до сих пор на уровне тендерных процедур

Жители приграничных городов Атырау и Астрахани все никак не дождутся начала реконструкции трассы международного значения, соединяющей их города, – сообщает «Мой ГОРОД» .

Как сообщил порталу директор Атырауского областного филиала АО «НК «Казавтожол» Даурен Ергалиев, в настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации. Проект будет финансироваться за счёт средств инвестиционных фондов – «Азиатский банк развития» и «Исламский банк развития». Планируется реконструировать порядка 422 км.

«На сегодняшний день идут тендерные процедуры и выбор подрядчика. Этими вопросами занимается Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и развития РК. В настоящее время идет ремонт только на одном участке расстоянием 10 км в районе села Макат. Реконструкцией дорожного полотна занимается ТОО «Атырау Инжстрой», – сообщил Даурен Ергалиев.

Проект реконструкции трассы «Астрахань-Атырау» будет реализовываться по программе «Нурлы жол», а начало работ было запланировано на 2017 год.

Эпизод видеодневника экспедиции Волок-Туркестан (2015 год) об участке дороги Атырау – Астрахань.