Ремонт Астрахань-Атырау до сих пор в проекте
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Ремонт Астрахань-Атырау до сих пор в проекте
Май 19 17:05 2017

Ремонт трассы «Астрахань-Атырау» до сих пор на уровне тендерных процедур

Жители приграничных городов Атырау и Астрахани все никак не дождутся начала реконструкции трассы международного значения, соединяющей их города, – сообщает «Мой ГОРОД».

Как сообщил порталу директор Атырауского областного филиала АО «НК «Казавтожол» Даурен Ергалиев, в настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации. Проект будет финансироваться за счёт средств инвестиционных фондов – «Азиатский банк развития» и «Исламский банк развития». Планируется реконструировать порядка 422 км.

«На сегодняшний день идут тендерные процедуры и выбор подрядчика. Этими вопросами занимается Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и развития РК. В настоящее время идет ремонт только на одном участке расстоянием 10 км в районе села Макат. Реконструкцией дорожного полотна занимается ТОО «Атырау Инжстрой», – сообщил  Даурен Ергалиев.

Трасса «Астрахань-Атырау»

Трасса «Астрахань-Атырау»

Проект реконструкции трассы «Астрахань-Атырау» будет реализовываться по программе «Нурлы жол», а начало работ было запланировано на 2017 год.

Эпизод видеодневника экспедиции Волок-Туркестан (2015 год) об участке дороги Атырау – Астрахань.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 комментарий

  1. Sergey Dolin
    Май 19, 17:41 #1 Sergey Dolin

    На предпоследнюю достопоримечательность покусились.

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