Такси с нулевым выбросом 21

Таксомоторные компании в Испании, Нидерландах, Венгрии, Великобритании, Иордании, Мексике и Польше заменили свой таксопарк электромобилями Nissan

С тех пор как в 2013 году японская таксомоторная компания заменила весь свой парк обычных автомобилей на Nissan LEAF с нулевым уровнем выбросов вредных веществ, для миллионов людей во всем мире поездки на такси стали приятнее, а для окружающей среды — безопаснее.

Сниженный уровень выбросов вредных веществ, существенная экономия, более выгодное обслуживание для таксомоторных компаний, а также комфортные для пассажиров поездки в тихом автомобиле — всё это преимущества электротакси.

На сегодняшний день электротакси Nissan LEAF и Nissan e-NV200 служат людям на пяти континентах, в 26 странах и 113 городах по всему миру.