Suzuki Dzire вышел на рынок Индии

С момента дебюта модели в 2008 году в Индии было реализовано более 1,4 млн экземпляров.
Suzuki Dzire построен на базе платформы HEARTECT, которая также лежит в основе нового Suzuki Swift, уже доступного с 2017 года для рынков Японии, Европы и других регионов. Автомобиль лёгкий, но одновременно с этим имеет крепкий кузов, в новом Suzuki Dzire заявлены высокая топливная эффективность и прекрасный уровень безопасности.
Suzuki Dzire
Автомобиль оснащён бензиновым мотором объёмом 1,2 л или дизельным двигателем объёмом 1,3 л. Трансмиссии также можно выбрать: между 5-ступенчатой «механикой» или «роботом».
Suzuki Dzire (Интерьер)
Новая модель Suzuki Dzire останется одной из ключевых в линейке Maruti Suzuki India, дочернего предприятия Suzuki. В дальнейшем компания планирует экспорт модели в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
C 2014 года www.amsrus.ru
Симпатяшка!
У меня Сузуки Солио. Практически идеальная машина для современного города. Компактный и очень вместительный автомобиль с расходом и топлива 3,5 литров на сотню. Жаль , что на российском рынке нету ничего подобного.
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