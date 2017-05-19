Suzuki Dzire вышел на рынок Индии
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Suzuki Dzire вышел на рынок Индии
Май 19 11:38 2017

В Индии стартовали продажи самого популярного на рынке седана — нового Suzuki Dzire

С момента дебюта модели в 2008 году в Индии было реализовано более 1,4 млн экземпляров.

Suzuki Dzire построен на базе платформы HEARTECT, которая также лежит в основе нового Suzuki Swift, уже доступного с 2017 года для рынков Японии, Европы и других регионов. Автомобиль лёгкий, но одновременно с этим имеет крепкий кузов, в новом Suzuki Dzire заявлены высокая топливная эффективность и прекрасный уровень безопасности.

Suzuki Dzire

Suzuki Dzire

Автомобиль оснащён бензиновым мотором объёмом 1,2 л или дизельным двигателем объёмом 1,3 л. Трансмиссии также можно выбрать: между 5-ступенчатой «механикой» или «роботом».

Suzuki Dzire

Suzuki Dzire (Интерьер)

Suzuki Dzire (Интерьер)

Новая модель Suzuki Dzire останется одной из ключевых в линейке Maruti Suzuki India, дочернего предприятия Suzuki. В дальнейшем компания планирует экспорт модели в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Екатерина Беляева
    Май 19, 13:21 #1 Екатерина Беляева

    Симпатяшка!

  2. Борис Лядин
    Май 19, 13:40 #2 Борис Лядин

    У меня Сузуки Солио. Практически идеальная машина для современного города. Компактный и очень вместительный автомобиль с расходом и топлива 3,5 литров на сотню. Жаль , что на российском рынке нету ничего подобного.

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