Suzuki Dzire вышел на рынок Индии 24

В Индии стартовали продажи самого популярного на рынке седана — нового Suzuki Dzire

С момента дебюта модели в 2008 году в Индии было реализовано более 1,4 млн экземпляров.

Suzuki Dzire построен на базе платформы HEARTECT, которая также лежит в основе нового Suzuki Swift, уже доступного с 2017 года для рынков Японии, Европы и других регионов. Автомобиль лёгкий, но одновременно с этим имеет крепкий кузов, в новом Suzuki Dzire заявлены высокая топливная эффективность и прекрасный уровень безопасности.

Автомобиль оснащён бензиновым мотором объёмом 1,2 л или дизельным двигателем объёмом 1,3 л. Трансмиссии также можно выбрать: между 5-ступенчатой «механикой» или «роботом».

Suzuki Dzire

Новая модель Suzuki Dzire останется одной из ключевых в линейке Maruti Suzuki India, дочернего предприятия Suzuki. В дальнейшем компания планирует экспорт модели в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.