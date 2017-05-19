Новый Ford Transit сможет свободно перемещаться по Москве
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Новый Ford Transit сможет свободно перемещаться по Москве
Май 19 20:02 2017

Ford Transit получил доступ в центр Москвы благодаря новым версиям

Ford Sollers сообщает о запуске Ford Transit в версии с полной массой 2499 кг. Новые модификации автомобиля позволят грузоперевозчикам свободно осуществлять движение по Москве, в том числе за пределами так называемого грузового каркаса столицы. Компания стремится выводить на рынок версии, отвечающие самым разным запросам покупателей.

В версиях с полной массой 2499 кг доступны цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей (двигатель 2,2л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, передний привод), шасси с одинарной кабиной и короткой базой (двигатель 2,2л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, задний привод) и шасси с короткой базой и бортовой платформой (двигатель 2,2л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, задний привод).Ford Transit 2015

Грузовые автомобили полной массой менее 2,5 т могут передвигаться по по Москве без ограничений. Движение более тяжелого грузового транспорта в некоторых округах столицы в настоящее время ограничено «грузовым каркасом» – сетью улиц, по которым разрешено двигаться грузовому транспорту и съезд с которых, при отсутствии определенных документов карается штрафом в 5000 рублей. В планах московского правительства – расширение зоны действия ограничения на всю территорию Москвы к концу 2017 года.

Ford Transit – популярная в России модель в сегменте легких коммерческих автомобилей иностранных брендов. Линейка Transit насчитывает более 25 вариантов исполнения. Спецверсии автомобиля поставляются на рынки Казахстана и Беларуси.

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FordFord TransitTransitгрузовой каркас
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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