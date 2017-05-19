Ник Катсбург завоевывает подиум 10

Ник Катсбург добыл свой первый подиум 2017 года на венгерском этапе FIA World Touring Car Championship (WTCC), поднявшись на второе место в турнирной таблице.

Однако его коллеги по команде не смогли дойти до финиша: Тед Бьорк преждевременно закончил гонку в первом заезде, а Нестор Жиролами – во втором.

«Я счастлив занять финишный подиум. К сожалению, Нестору не повезло, и здесь я ничего не мог поделать, так как Роб Хафф ударил меня сзади. Впрочем, стоит отдать должное Робу, он признал свою провокацию в этом столкновении. Хочу сказать, что команда в отличной форме: мы в целом быстрее команды Honda, что обещает хорошие результаты в предстоящих соревнованиях»,

– сообщил Ник Катсбург (Nicky Catsburg), занявший второе место в основной гонке.1920

Трио из Polestar Cyan Racing показало достойное выступление в квалификации на трассе Хунгароринг, победив своих основных конкурентов чемпионата из команды Honda.

Нестору Жиролами удалось переместиться с шестой позиции и финишировать четвертым в первом заезде. Однако аргентинец был вынужден уйти со второй гонки после столкновения, за которое был оштрафован Роб Хафф. Вот как прокомментировал ситуацию Нестор Жиролами (Néstor Girolami):

«Как и в предыдущей гонке в Монце, инцидент оказался вне моего контроля. Роб ударил Ника, который в свою очередь задел меня. Это столкновение повредило мой автомобиль, и мне пришлось сойти с дистанции. Я был расстроен, так как ошибка другого гонщика повлияла и на меня. Но с точки зрения скорости не было никаких разочарований, ведь мы были быстрее, чем спортсмены из Honda».

Непростым оказался день состязаний и для Теда Бьорка, спустившегося со второго на четвертое место турнирной таблицы чемпионата. В начале первой гонки он выбыл в результате поломки рулевого колеса после контакта с соперником. Во втором заезде шведский спортсмен финишировал седьмым.

«Очевидно, для меня результаты оказались удручающими. Я не смог достойно выступить на квалификации, закончив первую гонку на первом же круге. Столкновение с Чилтоном повредило мою рулевую тягу и спровоцировало контакт с Михелисом. Но я сохраняю хороший настрой, не бывает сезона без неудачных дней. Я с нетерпением жду следующей гонки на моей любимой трассе Нюрбургринг»,

– отметил Тед Бьорк (Thed Björk).

Позиции производителей не изменились после состязания на Хунгароринге, где Volvo и Honda набрали равные очки. Перед следующим гоночным уик-эндом на трассе Нюрбургринг 25-27 мая все еще сохраняется разрыв на 12 пунктов в пользу Volvo.

Глава автоспортивного направления компании Polestar Александр Мурдзевски Шедвин (Alexander Murdzevski Schedvin), сообщил:

«Фантастическая гонка, скажу откровенно, лучшая в рамках календаря WTCC. Однако это был трудный этап, в котором мы не смогли достигнуть наших целей. Иногда вы не получаете ожидаемого результата даже несмотря на достойную скорость – таковы автогонки. Мы просто должны перешагнуть через это и сосредоточиться на следующем состязании в Германии»,

Следующим этапом WTCC станет гонка в Германии 25-27 мая.

Результаты:

Первая гонка:

Тьягу Монтейру Honda Civic 12 кругов Том Чилтон Citroën C-Elysée +0.768 Роб Хафф Citroën C-Elysée +2.296 Нестор Жиролами Volvo S60 +4.537 Ник Катсбург Volvo S60 S60 +5.221 …

Не финишировал – Тед Бьорк Volvo S60

Вторая гонка:

Мехди Беннани Citroën C-Elysée 17 кругов Ник Катсбург Volvo S60 +0.654 Том Чилтон Citroën C-Elysée +3.553 Норберт Мичелис Honda Civic +7.309 Тьягу Монтейру Honda Civic +9.532 … Тед Бьорк Volvo S60+11.865

Не финишировал – Нестор Жиролами Volvo S60

Турнирная таблица чемпионата

Пилоты:

Тьягу Монтейру Honda Civic 123 балла Ник Катсбург Volvo S60 85 (-38) Том Чилтон Citroën C-Elysée 81 (-42) Тед Бьорк Volvo S60 77 (-46) Мехди Беннани Citroën C-Elysée 73 (-50) … Нестор Жиролами Volvo S60 52 (-71)

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