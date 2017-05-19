Ник Катсбург завоевывает подиум

Однако его коллеги по команде не смогли дойти до финиша: Тед Бьорк преждевременно закончил гонку в первом заезде, а Нестор Жиролами – во втором.
«Я счастлив занять финишный подиум. К сожалению, Нестору не повезло, и здесь я ничего не мог поделать, так как Роб Хафф ударил меня сзади. Впрочем, стоит отдать должное Робу, он признал свою провокацию в этом столкновении. Хочу сказать, что команда в отличной форме: мы в целом быстрее команды Honda, что обещает хорошие результаты в предстоящих соревнованиях»,
– сообщил Ник Катсбург (Nicky Catsburg), занявший второе место в основной гонке.1920
Nicky Catsburg secures podium from controversial WTCC weekend in Hungary
Трио из Polestar Cyan Racing показало достойное выступление в квалификации на трассе Хунгароринг, победив своих основных конкурентов чемпионата из команды Honda.
Нестору Жиролами удалось переместиться с шестой позиции и финишировать четвертым в первом заезде. Однако аргентинец был вынужден уйти со второй гонки после столкновения, за которое был оштрафован Роб Хафф. Вот как прокомментировал ситуацию Нестор Жиролами (Néstor Girolami):
«Как и в предыдущей гонке в Монце, инцидент оказался вне моего контроля. Роб ударил Ника, который в свою очередь задел меня. Это столкновение повредило мой автомобиль, и мне пришлось сойти с дистанции. Я был расстроен, так как ошибка другого гонщика повлияла и на меня. Но с точки зрения скорости не было никаких разочарований, ведь мы были быстрее, чем спортсмены из Honda».
Непростым оказался день состязаний и для Теда Бьорка, спустившегося со второго на четвертое место турнирной таблицы чемпионата. В начале первой гонки он выбыл в результате поломки рулевого колеса после контакта с соперником. Во втором заезде шведский спортсмен финишировал седьмым.
«Очевидно, для меня результаты оказались удручающими. Я не смог достойно выступить на квалификации, закончив первую гонку на первом же круге. Столкновение с Чилтоном повредило мою рулевую тягу и спровоцировало контакт с Михелисом. Но я сохраняю хороший настрой, не бывает сезона без неудачных дней. Я с нетерпением жду следующей гонки на моей любимой трассе Нюрбургринг»,
– отметил Тед Бьорк (Thed Björk).
Позиции производителей не изменились после состязания на Хунгароринге, где Volvo и Honda набрали равные очки. Перед следующим гоночным уик-эндом на трассе Нюрбургринг 25-27 мая все еще сохраняется разрыв на 12 пунктов в пользу Volvo.
Глава автоспортивного направления компании Polestar Александр Мурдзевски Шедвин (Alexander Murdzevski Schedvin), сообщил:
«Фантастическая гонка, скажу откровенно, лучшая в рамках календаря WTCC. Однако это был трудный этап, в котором мы не смогли достигнуть наших целей. Иногда вы не получаете ожидаемого результата даже несмотря на достойную скорость – таковы автогонки. Мы просто должны перешагнуть через это и сосредоточиться на следующем состязании в Германии»,
Следующим этапом WTCC станет гонка в Германии 25-27 мая.
Не финишировал – Тед Бьорк Volvo S60
Не финишировал – Нестор Жиролами Volvo S60
Пилоты:
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