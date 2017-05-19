Audi теперь с Android 14

Audi принимает участие в конференции разработчиков Google I/O и представляет информационно-развлекательный комплекс нового поколения с полностью интегрированной операционной системой Android

Трёхдневная конференция Google I/O, которая стартовала 17 мая в штаб-квартире Google в Маунтин-Вью (штат Калифорния), считается самым крупным и важным форумом разработчиков программного обеспечения во всем мире. Один из выставочных стендов посвящен полностью интегрированному решению Android для информационно-развлекательных систем автомобилей, которое разрабатывается миллионами энтузиастов на основе открытых исходных кодов Android.

Это решение уже реализовано в технологической платформе концепт-кара Audi Q8 sport, которую Audi представляет на конференции Google I/O. Управление всеми новыми функциями, включая сервис потоковой передачи данных Spotify, Google Play Музыка и Google Assistant, осуществляется при помощи большого сенсорного дисплея MMI, расположенного по центру передней панели автомобиля. Информация также отображается на виртуальной приборной панели Audi virtual cockpit в непосредственном поле зрения водителя.

Новые сервисы впервые в истории будут полностью интегрированы в фирменную информационно-развлекательную систему Audi. Для навигационных карт по-прежнему будет необходима стандартная для Audi база данных: «HERE», водитель также сможет ориентироваться с помощью Google Maps. Дополняет список новых сервисов концепт-кара центр сообщений, позволяющий принимать сообщения и вызовы.

Полная интеграция с ОС Android открывает широчайшие возможности. Android – самая популярная в мире платформа для мобильных устройств: количество активных пользователей по всему миру превышает 1,4 млрд. Открытое сообщество Android обладает неисчерпаемым запасом опыта и идей, которые помогут ускорить создание новых приложений.

Эти новые приложения быстро смогут найти применение в автомобилях в качестве дополнительных сетевых сервисов, если они соответствуют требованиям Google и Audi. Всё это станет возможным благодаря платформе Android. Помимо сокращения интервалов обновления, клиенты получат и другие преимущества, включая расширенный ассортимент сервисов, доступных по всему миру. Какая бы функция автомобиля будущего ни потребовалась пользователю, интегрированная система Android обеспечит доступ к любым мобильным приложениям.