Вы креатор? А вы, креатор? Вас ищет BMW! 29

В рамках партнерства BMW i совместно с TED запускает уникальный глобальный поиск идей под названием «NextVisionaries», в котором могут поучаствовать талантливые мечтатели, первопроходцы в своей отрасли, лучшие стратеги и креаторы со всего мира.

Свои идеи о будущей мобильности можно подать на конкурс на сайте www.nextvisionaries.com . В ходе многоступенчатого процесса отбора в течение следующих четырех месяцев группа экспертов выберет наиболее перспективные и революционные предложения. Победители смогут представить свои визионерские идеи на конференции TED в Нью-Йорке в ноябре 2017 года.

Разыскиваются: идеи, которые изменят мир.

Конкурс идей «NextVisionaries» нацелен на творческое сообщество, занимающееся различными аспектами будущей мобильности. Тема конкурса – «Революционная мобильность» («Visionary Mobility») – была сформулирована именно таким образом, чтобы привлечь как можно больше разнообразных новаторских идей и концепций. Участники могут предложить транспортные и технологические концепции, аппаратные и программные решения, а также идеи для продуктов и услуг, которые могут повлиять на внешний вид личного транспорта в завтрашнем мире.

Кроме того, концепции могут основываться на environment-friendly технологиях и процессах, связанных с мобильностью, или на стратегиях создания общества, ориентированного на удовлетворение требований личной мобильности.

Из представленных идей будут выбраны шесть наиболее многообещающих и талантливых. Итоговый шорт-лист участников сможет доработать свои концепции с помощью экспертов BMW i и TED. Лучшие идеи впервые будут представлены публике на Международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2017 года, а затем группа экспертов выберет победителя.

От мечты до TED – один шаг.

Благодаря сотрудничеству с TED BMW i поможет лучшим идеям в рамках конкурса “NextVisionaries” найти свою аудиторию, гораздо более широкую, чем рамки компании и автомобильной индустрии вообще. Победитель получит возможность пройти комплексную программу коучинга для подготовки публичных выступлений, чтобы представить свою концепцию на нью-йоркской конференции TED в ноябре 2017 года.

Абсолютно новый взгляд на персональную мобильность.

В BMW i рассматривают сотрудничество с TED как уникальную возможность привлечь внимание мировой общественности к самым прогрессивным видениям будущего персональной мобильности. Благодаря инвестиционным проектам BMW i Ventures бренд уже поддерживает отдельные инициативы и старт-ап проекты, эксплуатирующие тему личного транспорта. Теперь, с запуском “NextVisionaries”, появится абсолютно открытая платформа для общения и свободного обмена идеями.

«С самого момента основания проекта десять лет назад BMW i был дальновидным и революционным брендом. Этот дух визионерского мышления и новаторства и объединяет BMW i и сообщество TED. Наше уникальное партнерство предлагает отличную площадку всем отчаянным мечтателям современности и их вдохновляющим идеям», – делится старший вице-президент бренда BMW Хильдегард Вортманн.

Лиза Чой Оуэнс – глава глобального партнерства в TED – добавляет: