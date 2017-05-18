Участника ДТП чуть не расстреляли сотрудники «Спецсвязи»
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Участника ДТП чуть не расстреляли сотрудники «Спецсвязи»
Май 18 09:03 2017

Во Владивостоке набирает оборот скандал вокруг дорожного конфликта с участием сотрудников «Спецсвязи».

Прокуратура Приморского края начала проверку в связи с появившейся в Интернет информацией о дорожном конфликте во Владивостоке между автомобилистом и двумя сотрудниками «Спецсвязи».

«Во вторник в Интернет появилось видео, на котором двое мужчин в форменном обмундировании, передвигавшихся на автомобиле с надписью «Спецсвязь», угрожали оружием молодому человеку», — сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора края Елену Телегину.

На видеокадрах люди в форме утверждают, что водитель «подрезал» их автомобиль, угрожают ему оружием, заявляя, что «если он дёрнется», его застрелят. Автомобилист позже сообщил местным СМИ, что уехал с места происшествия.

Спустя несколько часов ситуацию прокомментировали в самой службе «Спецсвязи».

По словам представителя ведомства, фельдъегери перевозили крупную денежную сумму. Манёвр шофера легковушки показался экипажу подозрительным, поэтому они и схватились за табельное оружие, а теперь требуют привлечь водителя Subaru к ответственности.

В свою очередь сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью Станислав Рыбчинский отметил:

«Непосредственно факта нападения на автомобиль не было, никаких действий угрозы жизни сотрудников не было. Это было излишне. Направлять ствол в граждан — это, по меньшей мере, неоправданно. Сотрудники полиции так крайне редко делают. Только в отношении преступников».

Инцидент произошёл на одной из оживлённых дорог Владивостока, в районе Некрасовского путепровода. Информацию о произошедшем надзорное ведомство направило в органы внутренних дел для принятия решения. Эти материалы зарегистрированы в книге учёта сообщений о преступлениях, прокуратура контролирует ход и результаты организованной по ним проверки, отметила Е. Телегина.

СпецсвязьГлавный Центр Специальной Связи (ФГУП «Главный Центр Специальной Связи», сокращенно ФГУП ГЦСС) — федеральное государственное унитарное предприятие, — фельдъегерская служба в структуре Россвязи. Занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия и опасных грузов, наличных денег.

Не следует путать с Спецсвязь ФСО России.

На тему:
  Article "tagged" as:
беспределспецсвязьхамство на дорогах
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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39 комментариев

  1. Eduard Shilgevorkian-Minasian
    Май 18, 09:17 #1 Eduard Shilgevorkian-Minasian

    Это быдло с пистолетом должен знать что после смены иногда кирпичи падают с домов или горшки с цветами!!

  2. Roman Shafigullin
    Май 18, 09:23 #2 Roman Shafigullin

    Охреневшие говнюки. Гнать со службв ссаными трярками. Хотя субарист тоже мудак. В общем- два дебила- это сила…

  3. Viktor Skomorohov
    Май 18, 09:38 #3 Viktor Skomorohov

    Возвращение Евсюкова👹

  4. Ruslan Yusupov
    Май 18, 09:45 #4 Ruslan Yusupov

    Ауууууу. А где полиция, прокуратура, следственный комитет

  5. Andrey Zakharov
    Май 18, 09:53 #5 Andrey Zakharov

    Как таким дебилам ценные грузы доверяют, а тем более оружие!!!!!

  6. Димитрий Борзов
    Май 18, 10:02 #6 Димитрий Борзов

    чмо с девкой куражился, а потом, — ой, дядинки я… усрался, простите.

  7. Михаил Гурский
    Май 18, 10:17 #7 Михаил Гурский

    Орлы 🐓, мнять..

  8. Андрей Харламов
    Май 18, 10:19 #8 Андрей Харламов

    а кто угадает — на сколько статей УК потянут эти мудаки?

    • Pavel Andronov
      Май 18, 10:36 Pavel Andronov

      Эти на 3 а то и 4 статьи наверняка. А для начала надо уволить за профнепригодность их непосредственное начальство и кадровиков.

  9. Владимир Арсентьев
    Май 18, 10:37 #9 Владимир Арсентьев

    А если бы пестик стельнул?

  10. Pavel Andronov
    Май 18, 10:38 #10 Pavel Andronov

    Интересно, а в случае реального нападения теперь принято из бронированной машины наружу выскакивать?

  11. Кругляков Михаил
    Май 18, 10:41 #11 Кругляков Михаил

    Сталкивался с ними. Реальные чертомесы, которые прутся от собственной вседозволенности.

  12. Vadim Sazanov
    Май 18, 10:50 #12 Vadim Sazanov

    Имбецильность на лицо

  13. Evgeny Tsvet
    Май 18, 10:51 #13 Evgeny Tsvet

    Сами водилы, попавшие под прицел, тоже не интеллигенция. Быдло.

  14. Алексей Филиппов
    Май 18, 11:07 #14 Алексей Филиппов

    А что, хороший метод для ограбления такого фургончика. Вот только реальные деньги они возят так редко, что почти никогда. В основном там важные документы, несомненно имеющие ценность, но только для относительно узкого круга лиц.

  15. Владимир Долганов
    Май 18, 11:10 #15 Владимир Долганов

    Да те же бандиты, только под прикрытием..

  16. Rinat Aisin
    Май 18, 11:17 #16 Rinat Aisin

    Задроты с пистолетами (((

  17. Павел Петрович Сенюк
    Май 18, 11:18 #17 Павел Петрович Сенюк

    https://www.cccb.ru/about/simbols/

  18. Mikhail Abuzin
    Май 18, 11:27 #18 Mikhail Abuzin

    Конченые

  19. Александр Чернобельский
    Май 18, 11:34 #19 Александр Чернобельский

    Два барана. Одит с пистолетом, другой с регистратором

  20. Alexander Kobets
    Май 18, 11:49 #20 Alexander Kobets

    Дедушка сошел с ума!

  21. 利安朱
    Май 18, 11:57 #21 利安朱

    😱💩👹

  22. Валерий Барышников
    Май 18, 12:25 #22 Валерий Барышников

    Бандиты при делах и с пистолетом, цвет нации,

  23. Mikhail Bogolepov
    Май 18, 12:31 #23 Mikhail Bogolepov

    Какие государственные лица!

  24. Павел Федоров
    Май 18, 12:46 #24 Павел Федоров

    Вась смотри какие клоуны! :))))

  25. Maykl Grishin
    Май 18, 13:01 #25 Maykl Grishin

    — а кто-то ратует за свободное ношение короткоствольного огнестрельного оружия в свободной форме… Нет?!.. Представляю, чтобы было… Локальная война… НО страдали бы простые прохожие…

    • Андрей Мещеряков
      Май 18, 14:20 Андрей Мещеряков

      Пара трупов из быдло-возов и все. Посмотри ролики на ютюбе. Когда быдло вылезает тяфкать,а ему показывают ствол или перцем в ебло брызгают, вмиг успокаиваются. Когда каждое быдло будет знать,что его мозги могут разлететься при агрессии по отношению даже к женщине, все начнут вести себя адекватно.

    • Maykl Grishin
      Май 18, 15:00 Maykl Grishin

      Андрей Мещеряков, а, если вместе с Вашим «быдлом», погибнете Вы или от рикошета погибнет Ваш ребёнок?

    • Владислав Лазарев
      Май 18, 18:14 Владислав Лазарев

      Не болтайте своей ерундой. Всем желающим право на скрытый огнестрел!

  26. Андрей Семенов
    Май 18, 13:37 #26 Андрей Семенов

    Пиу-пиу-пиу! Оказался на нашем пути, получи пулю в лоб!

  27. Lyaksey Baronauskasl
    Май 18, 13:53 #27 Lyaksey Baronauskasl

    Скоты охуевшие- я бы наверно не смог сдержаться..
    Вохра пахана это

  28. Константин Хоптяный
    Май 18, 17:42 #28 Константин Хоптяный

    Надзорные за законностью ведомства ауууу!!!…..

  29. Игорь Скоркин
    Май 18, 18:17 #29 Игорь Скоркин

    Херня, разборка гопников на большаке. Одни понты.

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