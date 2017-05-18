Участника ДТП чуть не расстреляли сотрудники «Спецсвязи»

Прокуратура Приморского края начала проверку в связи с появившейся в Интернет информацией о дорожном конфликте во Владивостоке между автомобилистом и двумя сотрудниками «Спецсвязи».
«Во вторник в Интернет появилось видео, на котором двое мужчин в форменном обмундировании, передвигавшихся на автомобиле с надписью «Спецсвязь», угрожали оружием молодому человеку», — сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора края Елену Телегину.
На видеокадрах люди в форме утверждают, что водитель «подрезал» их автомобиль, угрожают ему оружием, заявляя, что «если он дёрнется», его застрелят. Автомобилист позже сообщил местным СМИ, что уехал с места происшествия.
Спустя несколько часов ситуацию прокомментировали в самой службе «Спецсвязи».
По словам представителя ведомства, фельдъегери перевозили крупную денежную сумму. Манёвр шофера легковушки показался экипажу подозрительным, поэтому они и схватились за табельное оружие, а теперь требуют привлечь водителя Subaru к ответственности.
В свою очередь сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью Станислав Рыбчинский отметил:
«Непосредственно факта нападения на автомобиль не было, никаких действий угрозы жизни сотрудников не было. Это было излишне. Направлять ствол в граждан — это, по меньшей мере, неоправданно. Сотрудники полиции так крайне редко делают. Только в отношении преступников».
Инцидент произошёл на одной из оживлённых дорог Владивостока, в районе Некрасовского путепровода. Информацию о произошедшем надзорное ведомство направило в органы внутренних дел для принятия решения. Эти материалы зарегистрированы в книге учёта сообщений о преступлениях, прокуратура контролирует ход и результаты организованной по ним проверки, отметила Е. Телегина.
Главный Центр Специальной Связи (ФГУП «Главный Центр Специальной Связи», сокращенно ФГУП ГЦСС) — федеральное государственное унитарное предприятие, — фельдъегерская служба в структуре Россвязи. Занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия и опасных грузов, наличных денег.
Не следует путать с Спецсвязь ФСО России.
C 2014 года www.amsrus.ru
Это быдло с пистолетом должен знать что после смены иногда кирпичи падают с домов или горшки с цветами!!
Охреневшие говнюки. Гнать со службв ссаными трярками. Хотя субарист тоже мудак. В общем- два дебила- это сила…
Возвращение Евсюкова👹
Ауууууу. А где полиция, прокуратура, следственный комитет
Как таким дебилам ценные грузы доверяют, а тем более оружие!!!!!
наверно мелочь из кофе-автоматов и стволы без патронов )))
😂😂😂
чмо с девкой куражился, а потом, — ой, дядинки я… усрался, простите.
да судя по видео не усрался совсем а хуями крыл и клоунами (весьма справедливо) называл
Борзов такой борзов
Евгений Сафонов… Жендос, сынок, ты так же при родителях изъясняешься? Это плохо.. так же как и тот баклан из банановый молодёжи. Ты ему позвони, у его девки спроси, сколько она ему прокладок дала от… страха!. .
!! Игорь Губарь. а… губа такой губашлеп!..
Орлы 🐓, мнять..
а кто угадает — на сколько статей УК потянут эти мудаки?
Эти на 3 а то и 4 статьи наверняка. А для начала надо уволить за профнепригодность их непосредственное начальство и кадровиков.
А если бы пестик стельнул?
Интересно, а в случае реального нападения теперь принято из бронированной машины наружу выскакивать?
Сталкивался с ними. Реальные чертомесы, которые прутся от собственной вседозволенности.
Имбецильность на лицо
Сами водилы, попавшие под прицел, тоже не интеллигенция. Быдло.
А что, хороший метод для ограбления такого фургончика. Вот только реальные деньги они возят так редко, что почти никогда. В основном там важные документы, несомненно имеющие ценность, но только для относительно узкого круга лиц.
Да те же бандиты, только под прикрытием..
Задроты с пистолетами (((
https://www.cccb.ru/about/simbols/
Конченые
Два барана. Одит с пистолетом, другой с регистратором
Дедушка сошел с ума!
😱💩👹
Бандиты при делах и с пистолетом, цвет нации,
Какие государственные лица!
Вась смотри какие клоуны! :))))
— а кто-то ратует за свободное ношение короткоствольного огнестрельного оружия в свободной форме… Нет?!.. Представляю, чтобы было… Локальная война… НО страдали бы простые прохожие…
Пара трупов из быдло-возов и все. Посмотри ролики на ютюбе. Когда быдло вылезает тяфкать,а ему показывают ствол или перцем в ебло брызгают, вмиг успокаиваются. Когда каждое быдло будет знать,что его мозги могут разлететься при агрессии по отношению даже к женщине, все начнут вести себя адекватно.
Андрей Мещеряков, а, если вместе с Вашим «быдлом», погибнете Вы или от рикошета погибнет Ваш ребёнок?
Не болтайте своей ерундой. Всем желающим право на скрытый огнестрел!
Пиу-пиу-пиу! Оказался на нашем пути, получи пулю в лоб!
Скоты охуевшие- я бы наверно не смог сдержаться..
Вохра пахана это
Надзорные за законностью ведомства ауууу!!!…..
Херня, разборка гопников на большаке. Одни понты.
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.