Участника ДТП чуть не расстреляли сотрудники «Спецсвязи» 1 014

Во Владивостоке набирает оборот скандал вокруг дорожного конфликта с участием сотрудников «Спецсвязи».

Прокуратура Приморского края начала проверку в связи с появившейся в Интернет информацией о дорожном конфликте во Владивостоке между автомобилистом и двумя сотрудниками «Спецсвязи».

«Во вторник в Интернет появилось видео, на котором двое мужчин в форменном обмундировании, передвигавшихся на автомобиле с надписью «Спецсвязь», угрожали оружием молодому человеку», — сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора края Елену Телегину.

На видеокадрах люди в форме утверждают, что водитель «подрезал» их автомобиль, угрожают ему оружием, заявляя, что «если он дёрнется», его застрелят. Автомобилист позже сообщил местным СМИ, что уехал с места происшествия.



Спустя несколько часов ситуацию прокомментировали в самой службе «Спецсвязи».

По словам представителя ведомства, фельдъегери перевозили крупную денежную сумму. Манёвр шофера легковушки показался экипажу подозрительным, поэтому они и схватились за табельное оружие, а теперь требуют привлечь водителя Subaru к ответственности.

В свою очередь сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью Станислав Рыбчинский отметил :

«Непосредственно факта нападения на автомобиль не было, никаких действий угрозы жизни сотрудников не было. Это было излишне. Направлять ствол в граждан — это, по меньшей мере, неоправданно. Сотрудники полиции так крайне редко делают. Только в отношении преступников».

Инцидент произошёл на одной из оживлённых дорог Владивостока, в районе Некрасовского путепровода. Информацию о произошедшем надзорное ведомство направило в органы внутренних дел для принятия решения. Эти материалы зарегистрированы в книге учёта сообщений о преступлениях, прокуратура контролирует ход и результаты организованной по ним проверки, отметила Е. Телегина.

Главный Центр Специальной Связи (ФГУП «Главный Центр Специальной Связи», сокращенно ФГУП ГЦСС) — федеральное государственное унитарное предприятие, — фельдъегерская служба в структуре Россвязи . Занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств , оружия и опасных грузов, наличных денег .

Не следует путать с Спецсвязь ФСО России .